WhatsApp amplía a 30 segundos la música en los estados: cómo elegir la duración

Cómo poner música en los estados de WhatsApp. (Meta)

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WhatsApp amplió la duración de los fragmentos musicales en los estados y permitirá seleccionar clips de hasta 30 segundos en Android y iPhone. La función sustituye el límite fijo de 15 segundos que la aplicación aplicaba desde la incorporación de música a las actualizaciones temporales.

El cambio busca dar más control sobre el momento de una canción que aparece junto a una foto o como publicación independiente dentro del estado. La novedad se distribuye de manera gradual mediante actualizaciones recientes en Google Play y App Store para usuarios seleccionados inicialmente.

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La música se incorporó a los estados como una forma de añadir contexto a fotografías y publicaciones breves. Hasta ahora, el usuario podía escoger una canción del catálogo musical de Meta y definir qué parte utilizar, pero el sistema reproducía siempre 15 segundos. Con el nuevo selector, cada persona puede ajustar el tiempo según el contenido compartido.

La aplicación de Meta amplía las posibilidades creativas de sus estados (Foto: Meta)

La modificación mantiene la naturaleza efímera de los estados, que desaparecen después de 24 horas, pero permite utilizar un pasaje más largo cuando la publicación necesita acompañar una introducción, un estribillo o transición.

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Cómo elegir la duración de la música en WhatsApp

Para elegir la duración, el usuario debe crear una actualización de estado y abrir el editor de música. Después de seleccionar una canción del catálogo disponible, la pantalla muestra un control específico para definir el fragmento y su extensión. El selector ofrece varias alternativas hasta alcanzar un máximo de 30 segundos.

Desde allí, la persona puede desplazarse por las opciones, elegir la duración deseada y confirmar la incorporación al estado. WhatsApp añadirá entonces el audio al contenido seleccionado sin cambiar el procedimiento habitual para publicar una imagen, texto o mensaje.

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WhatsApp mejora la edición sonora de sus publicaciones temporales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste funciona en dos situaciones. La primera corresponde a una fotografía compartida como estado. En ese caso, la pista se reproduce durante el tiempo elegido mientras la imagen permanece visible. La segunda permite publicar música sin adjuntar una foto. Esta alternativa deja que el clip ocupe todo el estado y sirve para compartir una parte concreta de la canción.

Ambas modalidades admiten hasta 30 segundos. El usuario conserva la posibilidad de escoger un fragmento más breve si prefiere una publicación más corta o necesita adaptar el sonido a otro formato.

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Por ahora, la herramienta está disponible solo para algunos usuarios que instalen las versiones más recientes desde Google Play o la App Store. Tener WhatsApp actualizado no garantiza que el selector aparezca de inmediato, porque la empresa habilita la función de forma escalonada en cuentas específicas.

Los estados de WhatsApp permiten elegir fragmentos musicales más largos (Foto: Meta)

La modificación refleja cómo WhatsApp busca que los estados se parezcan cada vez más a formatos de publicación audiovisual presentes en otras plataformas. La música deja de ser un acompañamiento fijo y pasa a integrarse como un recurso editable, con mayor peso en la forma en que los usuarios construyen y comparten mensajes breves.

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Cuidado usuarios de WhatsApp, la app dejará de funcionar en estos teléfonos

A partir de septiembre de 2026, WhatsApp está exigiendo Android 6 o versiones posteriores para mantener la compatibilidad en teléfonos Android. Los equipos con Android 5.0, 5.1 o ediciones anteriores podrían dejar de descargar o actualizar la aplicación desde Google Play y, con el tiempo, presentar fallas al iniciar sesión, enviar mensajes, recibir archivos o hacer llamadas.

La medida no depende exclusivamente de la marca ni de la antigüedad del modelo: un mismo celular puede seguir siendo compatible si recibió una actualización del sistema. Entre los dispositivos que podrían resultar afectados aparecen algunos Samsung Galaxy, Moto G y Moto E de primera generación, LG Optimus y Xperia antiguos.

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Antes del 8 de septiembre de 2026, conviene revisar la versión instalada en Configuración, dentro de “Información del teléfono” o una sección similar. Si no existe actualización disponible, es recomendable crear una copia de seguridad en la cuenta de Google antes de migrar cuentas.