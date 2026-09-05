Nuevo Nokia 1100: cuál es su precio y cómo se activa la función para cargar a otros celulares

Cuatro teléfonos móviles Nokia 1100 en colores negro, rojo, amarillo y azul se exhiben sobre una superficie gris. (Foto: Amazon)

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HMD Global ha presentado el Nokia 300 Charge, un teléfono básico que recupera parte del espíritu del legendario Nokia 1100, pero incorpora una función poco habitual en este tipo de dispositivos: puede utilizarse para cargar otros celulares. El equipo cuenta con una batería extraíble de 3.700 mAh y un sistema de carga inversa que permite transferir energía a otro dispositivo mediante un cable USB-C.

La función está pensada principalmente para situaciones de emergencia, cuando un smartphone se queda sin batería y no hay un enchufe o una batería externa disponible. El Nokia puede funcionar entonces como una pequeña fuente de energía portátil y entregar hasta 10 vatios de potencia a otro teléfono o dispositivo compatible.

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Su precio de lanzamiento sería de aproximadamente 32 dólares, una cifra que lo sitúa entre los celulares básicos más asequibles del mercado. Además de la posibilidad de cargar otros equipos, el modelo apuesta por una gran autonomía, botones físicos, linterna y radio FM.

Nokia 300 Charge es la evolución del recordado Nokia 1100. (HMD)

Cómo activar la función para cargar otro celular

El Nokia 300 Charge incorpora un botón físico dedicado en el lateral derecho para activar la función de carga inversa. El proceso consiste en conectar el teléfono a otro dispositivo mediante un cable USB-C y activar el sistema de transferencia de energía.

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Una vez habilitada la función, el Nokia comienza a utilizar parte de la carga almacenada en su propia batería para alimentar el otro celular. De esta manera, el teléfono básico funciona de forma similar a un power bank.

La potencia máxima de salida alcanza los 10 vatios. No se trata de una velocidad especialmente elevada frente a los sistemas de carga rápida disponibles en los smartphones más modernos, pero puede ser suficiente para recuperar parte de la batería de otro dispositivo cuando se necesita realizar una llamada, enviar un mensaje o utilizar una aplicación de emergencia.

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Nokia 300 Charge cuenta con una carga inversa para cargar smartphones en caso de emergencia. (HMD)

Esta característica es una de las principales diferencias del nuevo modelo respecto a los tradicionales teléfonos básicos. HMD Global busca combinar la larga duración de batería de este tipo de equipos con una función que normalmente se asocia a los teléfonos inteligentes o a las baterías externas.

Una batería que puede durar más de 40 días

La otra gran característica del Nokia 300 Charge es su batería extraíble de 3.700 mAh. Se trata de una capacidad considerable para un dispositivo con una pantalla pequeña y un hardware de bajo consumo.

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Según la información disponible, el teléfono puede permanecer encendido durante más de 40 días en modo de espera. Esta autonomía se explica por las características del dispositivo, que no está diseñado para ejecutar aplicaciones complejas ni mantener una conexión permanente a internet como ocurre con un smartphone.

La combinación entre una batería de larga duración y la carga inversa convierte al equipo en una opción especialmente orientada a usuarios que buscan un segundo teléfono para viajes, emergencias o lugares donde el acceso a la electricidad puede ser limitado.

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Nokia 300 Charge contará con una batería que puede durar hasta 40 días sin cargarse. (HMD)

El hecho de que la batería sea extraíble también mantiene una de las características tradicionales de los antiguos celulares Nokia. En un mercado donde la mayoría de los teléfonos actuales utilizan baterías integradas, la posibilidad de reemplazar el módulo puede resultar atractiva para determinados usuarios.

Un diseño inspirado en los clásicos de Nokia

El Nokia 300 Charge recupera varios elementos asociados a los teléfonos móviles tradicionales. Cuenta con una pantalla compacta de 2,4 pulgadas y botones físicos para realizar llamadas, escribir mensajes y navegar por las funciones del dispositivo.

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En su interior incorpora un procesador Unisoc SC6531E, un chip destinado a teléfonos de funciones básicas. También incluye una entrada para auriculares de 3,5 milímetros, una característica que continúa desapareciendo de numerosos smartphones.

El teléfono dispone, además, de radio FM integrada. Según las especificaciones anunciadas, puede utilizarse sin necesidad de conectar una antena externa, una función que puede resultar útil en zonas donde no existe una conexión estable a internet.

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Otro de los elementos heredados de los clásicos celulares Nokia es la linterna LED. En este modelo, la compañía asegura que ofrece un brillo hasta cuatro veces superior al de generaciones anteriores.