El dispositivo con una luz verde que lució una figura del Flamengo y causó furor: para qué sirve

El mediocampista uruguayo utilizó los lentes en la previa al duelo contra Mirassol

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La llegada de Giorgian De Arrascaeta al mítico Maracaná antes del partido entre Flamengo y Mirassol dejó una imagen que despertó preguntas entre los hinchas: el mediocampista uruguayo utilizó unos lentes que proyectaban una luz verde sobre sus ojos al bajar del ómnibus del equipo.

El accesorio, identificado como AVA Circadian o Circádia según las informaciones publicadas en medios de Uruguay y Brasil, forma parte de una tecnología orientada a intervenir sobre el ciclo de sueño y vigilia. De Arrascaeta lo llevó antes de que Flamengo venciera 2-0 a Mirassol en un encuentro pendiente de la cuarta fecha del Campeonato Brasileño.

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La escena se difundió desde el ingreso del plantel al estadio. La luz verde que emitían los anteojos generó comentarios entre los aficionados y llevó a que medios brasileños detallaran la función del dispositivo, desarrollado por el ingeniero Rodrigo Santana para AVA.

De acuerdo con la información difundida por GE, los lentes emiten una luz verde dirigida hacia la retina. El sistema utiliza una longitud de onda cercana a los 480 nanómetros, una frecuencia que actúa sobre células fotorreceptoras vinculadas con la melanopsina.

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El dispositivo emite luz verde sobre los párpados del usuario

La activación de esa sustancia provoca un aumento de los niveles de cortisol y, según la explicación publicada por el medio brasileño, coloca al usuario en un estado de alerta. La finalidad es recalibrar el ritmo circadiano, el mecanismo biológico que organiza los períodos de descanso y actividad.

El Observador, por su parte, señaló que esta tecnología busca ayudar al cerebro a despertar sin recurrir al café o a bebidas energéticas. Su utilización apunta a que los jugadores puedan mantenerse despiertos y concentrados en horarios que, en condiciones habituales, estarían asociados con la preparación para dormir. En el caso de los futbolistas, el recurso cobra sentido en jornadas con partidos nocturnos. La lógica planteada por los fabricantes consiste en compensar la tendencia natural del organismo a reducir su estado de vigilia durante la noche, cuando los deportistas deben competir.

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Según GE, el uso del accesorio requiere apenas unos minutos. El dispositivo cuesta cerca de 1.200 reales (234 dólares) y fue diseñado con una montura equipada con diodos emisores de luz que proyectan el estímulo hacia los ojos del usuario. Las versiones recogidas por los medios brasileños y uruguayos coincidieron en que la herramienta se emplea dentro de las rutinas de preparación de alto rendimiento. El objetivo es reforzar la concentración y la disposición cognitiva antes de la actividad deportiva.

El uruguayo sorprendió al bajar del autobús con los anteojos activados

Rodrigo Santana, responsable del desarrollo, trabajó con Cristiano Ronaldo, según informó TNT Sports Brasil. La aparición de los lentes en el arribo de Flamengo al estadio puso el foco sobre una práctica vinculada con la preparación física y mental de los futbolistas antes de los encuentros.

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La imagen de De Arrascaeta también expuso la relevancia que tienen los horarios en la planificación de los equipos. Los entrenamientos, los viajes, la recuperación y la competencia alteran los períodos normales de descanso, por lo que los planteles recurren a distintos métodos para sostener la atención y la respuesta física.

Después de la llegada al Maracaná, Flamengo resolvió el partido ante Mirassol en la primera mitad. El colombiano Jorge Carrascal abrió el marcador a los 14 minutos, tras finalizar un contraataque rápido del conjunto local.

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Antes del descanso, Carrascal envió un centro desde la derecha y Lucas Paquetá convirtió de cabeza para establecer el 2-0 definitivo. En el segundo tiempo, Flamengo controló el desarrollo frente a un Mirassol que tuvo una mejor producción, aunque generó pocas amenazas sobre la portería local.

La victoria en el encuentro reprogramado de la cuarta jornada dejó al equipo carioca a un punto de Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño.