Qué autos 0 km se pueden comprar en septiembre con financiación a tasa 0%

Con la mira puesta en mejorar las ventas, todas las marcas lanzaron nuevas ofertas de financiación a tasa 0% en septiembre. (Imagen ilustrativa Infobae)

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En septiembre, las automotrices volvieron a reforzar las ventas con financiación a tasa 0% en la Argentina, con propuestas que abarcan autos, SUV y pick-ups, y con montos que en algunos casos llegan hasta $43 millones. Las campañas comerciales comunicadas en los primeros días del mes muestran una oferta amplia, aunque con diferencias marcadas entre terminales: algunas priorizan mayor cobertura de gama, otras estiran los plazos y varias concentran los topes más altos en camionetas y vehículos de mayor valor.

Entre las marcas con más alternativas aparecen Chevrolet, Renault y el grupo Stellantis, que reúne siete marcas bajo un mismo esquema de promociones. En paralelo, Ford, Toyota y ahora también Honda sostienen líneas de tasa subsidiada con foco diverso, desde modelos masivos hasta pick-ups y SUV, un segmento que sigue concentrando buena parte de la oferta de crédito de las terminales.

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Marca por marca

Dentro del mercado local, Chevrolet volvió a presentarse como una de las automotrices con mayor despliegue de líneas a tasa 0%. La marca mantuvo planes para prácticamente toda su gama, con plazos de 12, 18 y hasta 24 meses, según el modelo.

En autos y SUV, Onix y Onix Plus se financian hasta $25 millones en 12 meses, $22 millones en 18 y $20 millones en 24 cuotas. En el caso de Tracker, la financiación llega hasta $27 millones en 12 meses, $26 millones en 18 y $19 millones en 24 meses. El Sonic también conserva tres escalones de financiación, con topes de $28 millones, $25 millones y $22 millones, de acuerdo con el plazo elegido.

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Chevrolet es la automotriz que ofrece la mayor variedad de planes con distintos plazos

La propuesta también alcanza a otros segmentos. Spin ofrece hasta $24 millones en 12 meses y $18 millones en 18 meses, mientras que Montana llega hasta $30 millones en 12 cuotas y $18 millones en 18 meses. En pick-ups, la S10 tiene líneas diferenciadas por versión: WT y Z71 pueden financiarse hasta $30 millones en 12 meses o $25 millones en 18, mientras que LTZ y HC elevan esos montos a $35 millones y $30 millones, respectivamente.

El tope más alto relevado hasta ahora en septiembre corresponde a Trailblazer, con una financiación de hasta $43 millones en 12 meses a tasa 0%, además de otra línea de $30 millones en 18 meses. A eso se agregan Silverado y Spark EUV, ambos con hasta $15 millones en 12 meses, y Captiva PHEV, con líneas de hasta $30 millones en 12 meses y $26,5 millones en 18 meses.

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Otra de las terminales con una estrategia fuerte en este terreno vuelve a ser Renault, que en septiembre mantiene sus dos canales separados con Mobilize Financial Services y Renault Store. La financiación de la marca con tasa 0% se ofrece en 12, 18, 24 y hasta 30 meses, uno de los plazos más extensos entre las automotrices que ya difundieron sus condiciones comerciales.

En la línea de 12 meses, se destacan Master y Boreal Evolution/Techno, con un tope de $30 millones, seguidos por Arkana con $27 millones, Duster y Kangoo VU con $25 millones, y Kardian con $24 millones. En 18 meses, Boreal Evolution y Techno se financian hasta $27 millones, mientras que Arkana y Boreal Iconic llegan a $22 millones.

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Renault financia con su canal de Mobilize o por medio de Renault Store son distintas ofertas a tasa 0%

La oferta continúa en 24 meses, donde Boreal Evolution y Techno alcanzan $20 millones, Kardian llega a $17 millones, y otros modelos como Arkana, Duster, Kwid, Kangoo VU y Kangoo VP se ubican en una franja de entre $15 millones y $13 millones. A su vez, Renault sostiene líneas de hasta 30 meses para Boreal, Arkana, Kangoo VU, Kardian, Duster, Kangoo VP y Kwid, con montos de entre $14 millones y $10 millones.

En el canal de venta digital, Renault Store agrega alternativas con cupos limitados para Kardian y Arkana hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas, Duster hasta $17 millones, Boreal hasta $17 millones en 18 cuotas, Kangoo Furgón hasta $16 millones y Kwid hasta $14 millones.

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Por la cantidad de marcas de su portafolio, Stellantis es una de las automotrices que concentra la mayor parte de la opciones en septiembre. Entre sus 7 marcas, la política comercial incluye alternativas a tasa 0% en plazos de 12, 18, 24 y 36 meses, además de varias líneas UVA.

En Fiat, toda la gama se puede financiar hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%, mientras que Cronos, Pulse, Fastback y Toro agregan una línea superior de hasta $28 millones en 18 meses. La marca también sostiene un crédito UVA a 36 meses por hasta $30 millones para toda la gama.

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Stellantis es la automotriz con más ofertas de financiación por tener 7 marcas con la llegada de Leapmotor

En Peugeot y Citroën, la propuesta general para toda la gama es de hasta $18 millones en 18 meses a tasa 0%, junto con créditos UVA a 24 meses por hasta $26 millones. En DS Automobiles, la financiación convencional llega a $26 millones en 18 meses, y la línea UVA permite alcanzar hasta $30 millones en 36 meses.

Jeep ofrece hasta $24 millones en 12 meses para todo su portafolio y eleva el tope a $28 millones en 18 meses para Renegade, Compass y Commander. Además, Compass Sport suma una promoción específica de $28 millones en 24 meses. A eso se agrega una línea UVA de hasta $30 millones en 24 meses para toda la marca.

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La marca china Leapmotor, incorporada recientemente al portafolio local de Stellantis, ofrece dos alternativas a tasa 0%: una de hasta $18 millones en 18 meses y otra de hasta $24 millones en 12 meses. También suma un crédito UVA de hasta $30 millones en 36 meses. En tanto, en RAM se menciona una propuesta general de hasta $20 millones para toda la gama, aunque todavía queda por confirmar el detalle completo de esa línea.

En Volkswagen, la financiera de la marca ofrece una línea de hasta $26 millones en 12 meses a tasa 0% para toda la gama Saveiro, y otra de hasta $32 millones en 12 meses para Amarok. Además, Polo, Tera, Nivus, T-Cross y Taos cuentan con una financiación de hasta $19 millones a tasa 0%, con un plazo de hasta 24 meses. Para el resto de los modelos y versiones, la automotriz ofrece hasta $17 millones a tasa 0% en plazos de hasta 18 meses.

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Toyota lanzó una financiación especial para su Hilux en versión SRV+

Los especialistas en pickups

En Ford, la financiación a tasa 0% vuelve a apuntar a vehículos de mayor precio, con especial peso de pick-ups y SUV. La oferta más alta de la marca corresponde a Ranger V6, que se puede comprar con una financiación de hasta $40 millones en 18 meses.

Por debajo aparecen Ranger y Everest, ambas con un tope de $30 millones en 18 meses. En SUV, Territory Titanium ofrece hasta $25 millones en 24 meses, mientras que Territory HEV llega al mismo monto en 18 meses. Con esos valores, Ford se ubica entre las terminales con mayores montos de financiación subsidiada del mes.

En Toyota, la novedad principal de septiembre es una línea exclusiva para Hilux SRV+, una de las versiones más equipadas de la pick-up fabricada en el país. La promoción permite financiar hasta $30 millones en 18 meses con tasa 0%.

A esa acción puntual se suman otras líneas vigentes. En la grilla general aparecen Corolla, Corolla Cross, Hilux y SW4 con hasta $25 millones en 12 meses y hasta $18,5 millones en 24 meses, además de una opción de hasta $15 millones en 12 meses para todos los modelos.

La marca también mantiene líneas UVA a tasa 0%, con hasta $30 millones en 24 UVA para Corolla, Corolla Cross, Hilux y SW4, y hasta $25 millones en ese mismo formato para el resto de la gama.

Honda sumó el WR-V aunque en 24 cuotas y con un monto máximo de $24.000.000

Por último, Honda mantiene financiación a tasa 0% para todo su line-up, incluida la WR-V, con la posibilidad de financiar hasta $24 millones en 24 cuotas fijas, además de las alternativas ya disponibles en 12 y 18 meses. Aunque no se detallaron en este caso los topes de esas dos líneas más cortas, la propuesta le permite a Honda seguir dentro del grupo de marcas que ofrecen tasa subsidiada para toda su gama y no solo para modelos seleccionados.

En el mismo tramo aparece Nissan, que en septiembre reordenó su oferta con cambios en los topes según modelo y plazo. La marca redujo de $20 millones a $18 millones la financiación a tasa 0% en 12 meses para Nissan Kait, pero concentra su propuesta principal en una línea de $20 millones en 24 meses para Kicks, Sentra y X-Trail. Además, mantiene otra alternativa de $16 millones en 12 meses sin quebranto para esos mismos modelos.