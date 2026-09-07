Prompt de ChatGPT para convertir una foto actual en una imagen auténtica de los 80

ChatGPT transforma fotografías actuales en escenas inspiradas en los años 80

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Una fotografía tomada con un teléfono actual puede adquirir la apariencia de una imagen de los años 80 mediante ChatGPT y una instrucción detallada. La inteligencia artificial permite modificar el vestuario, el peinado, el entorno, la iluminación y la textura visual, mientras conserva los rasgos de la persona que aparece en la imagen original.

El interés por este tipo de ediciones ha impulsado un nuevo trend en redes sociales: utilizar herramientas actuales para imaginar cómo habría sido una fotografía personal en otra década. La estética ochentera reúne colores intensos, retratos de estudio, grano analógico, peinados con volumen, prendas llamativas y escenarios vinculados con la cultura visual de aquella época.

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La clave no consiste solo en pedir una foto “como de los 80”. Una instrucción demasiado corta puede alterar el rostro, cambiar la pose o generar elementos que no corresponden con la imagen original. Para obtener un resultado más controlado, es necesario indicar qué partes deben mantenerse y qué aspectos visuales deben transformarse.

La recreación digital que imagina recuerdos de los años 80 - Imagen creada con ChatGPT

Una fotografía clara facilita que la IA conserve la identidad

El primer paso es elegir una imagen donde el rostro se vea con claridad. Una foto con luz suficiente, buena resolución y pocos filtros permite que ChatGPT reconozca mejor los rasgos faciales, el tono de piel y la estructura del rostro. Si la imagen está borrosa, tomada desde lejos o muy oscura, el sistema puede modificar detalles importantes.

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También conviene seleccionar una fotografía en la que la pose sea fácil de identificar. Una imagen frontal o ligeramente lateral permite que la herramienta conserve la posición de la persona mientras cambia el contexto. Si aparecen varias personas, la instrucción debe especificar quién debe mantenerse y si la edición debe aplicarse a todos los integrantes de la escena.

La imagen debe cargarse dentro de una conversación con ChatGPT o desde la función de edición de imágenes. Después, el usuario puede escribir una descripción con indicaciones sobre la década, el tipo de vestuario, el maquillaje, el escenario y el acabado de la fotografía.

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El usuario puede solicitar imperfecciones leves, flash frontal, bordes desgastados, colores suavizados y apariencia de revelado químico para reforzar la sensación de una captura producida décadas atrás - REUTERS/Dado Ruvic

El prompt debe separar los rasgos personales de la estética

La instrucción debe pedir expresamente que el modelo conserve la identidad de la persona. Este punto es importante porque la edición puede cambiar el peinado, la ropa y la iluminación, pero no debería convertir al sujeto en alguien distinto. El prompt también debe evitar referencias directas a personas reales, marcas o fotografías específicas.

Una opción para comenzar es la siguiente:

“Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas. No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”.

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A partir de esa base, se pueden añadir detalles. Por ejemplo, se puede pedir una chaqueta vaquera, hombreras, pendientes grandes, cabello con volumen, maquillaje con sombras intensas, luces de neón o un fondo de estudio con colores rosa, azul y violeta.

El prompt que ayuda a mantener la identidad durante una edición - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

La textura analógica define buena parte del resultado

La estética de los 80 no depende solo de la ropa. Una fotografía actual tiene nitidez, iluminación y colores diferentes a los de una imagen analógica. Por eso, el prompt puede incluir elementos como grano de película, leves imperfecciones, contraste alto, flash directo, bordes desgastados o colores ligeramente desaturados.

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También se puede elegir un contexto concreto. Un retrato puede situarse en una sala con muebles de la época, una pista de patinaje, una habitación con pósteres, una arcade, una discoteca o una calle con letreros luminosos. Cuanto más preciso sea el lugar, mayor control tendrá el usuario sobre la escena final.

Si el primer resultado no coincide con lo esperado, es preferible pedir cambios específicos. Frases como “mantén el rostro”, “reduce el maquillaje”, “elimina los objetos modernos” o “haz que parezca una foto revelada en laboratorio” permiten corregir la imagen sin empezar de nuevo.

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El resultado puede parecer una fotografía antigua, pero no constituye un documento histórico. Se trata de una recreación digital basada en una imagen contemporánea. Si se comparte en redes sociales, conviene indicar que fue editada con inteligencia artificial para evitar que otras personas interpreten la imagen como un archivo real de los años 80.