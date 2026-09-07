Guatemala inicia la semana con bloqueos, anuncios de manifestaciones y actividades patrias que complicarán la movilidad

Los 48 Cantones de Totonicapán convocaron una marcha pacífica en la Ciudad de Guatemala para el 8 de septiembre y descartaron nuevos bloqueos de carreteras. (Redes sociales)

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Los bloqueos en Guatemala volvieron a interrumpir tramos de rutas principales este 7 de septiembre en medio de una segunda semana de protestas por el alza de los combustibles y a la canasta básica. Mientras que el panorama para el resto de la semana es complicado.

Actualmente están anunciadas dos movilizaciones hacia la capital para el 8 y 9 de septiembre que elevan la presión sobre el Gobierno y el Congreso.

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La jornada más crítica de esta secuencia ocurrió el 1 de septiembre, cuando se reportaron 24 bloqueossimultáneos en distintos puntos del país, que fueron disminuyendo hasta que el último terminó con un despliegue de fuerzas especiales que lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes.

Este lunes, la interrupción del paso alcanzó el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, la ruta Interamericana, la ruta al Atlántico, los corredores al suroccidente y carretera a El Salvador, además de rutas intermunicipales.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó de cierres (ambos sentidos) en lo siguientes puntos:

Km. 136 CA-9 Norte, Río Hondo, Zacapa .

Km. 137 CA-10, Río Hondo, Zacapa .

Km. 211 CA-14, Cobán, Alta Verapaz .

KM. 209 CA-14, Cobán, Alta Verapaz .

En la 9a. avenida entre 9a. calle y 10a. calle de la zona 1, Centro Histórico .

Km. 96 RN-14, El Rodeo, Escuintla .

Km. 126.5 RN-20, Santa Cruz, Zacapa.

Provial reportó cierres en el Centro Histórico, la ruta Interamericana, la ruta al Atlántico, la carretera a El Salvador y varios puntos de Zacapa, Cobán y Escuintla. (Redes sociales)

Los manifestantes mantienen cerrado el paso en ambos sentidos, lo que ha generado largas filas de vehículos. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva también reportó alta carga vehicular en el trayecto entre Bárcena y Milpas Altas por un bloqueo en la RN-14 de Escuintla.

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Los 48 Cantones marchará el martes en la capital y descartaron bloqueos

Los 48 Cantones de Totonicapán convocaron una marcha pacífica para el martes 8 de septiembre en la Ciudad de Guatemala y negaron que preparen nuevos cierres de carreteras.

“Desmentimos categóricamente la información falsa que circula en diversas redes sociales y medios no oficiales en la que se afirma que nuestra organización realizará bloqueos de carreteras durante la próxima semana”, indicó la Junta Directiva y el Concejo de Alcaldes Comunales a través de un comunicado.

Los 48 Cantones de Totonicapán convocaron una marcha pacífica en la Ciudad de Guatemala para el 8 de septiembre y descartaron nuevos bloqueos de carreteras. (48 Cantones)

También indicaron que la movilización se realizará en ejercicio del derecho constitucional a la manifestación libre y pacífica y que su propósito no es perjudicar a la ciudadanía ni alterar las actividades cotidianas.

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El documento no detalla la hora, el punto de partida, el recorrido ni el destino final de la marcha del 8 de septiembre. Tampoco precisa de forma expresa cuáles serán las demandas que presentarán durante la movilización.

Mientras que locatarios de los mercados centrales y cantonales anunciaron que se unirán a las manifestaciones y protestas por el constante incremento a los combustibles.

Los transportistas prevén ajustes de hasta Q2 si el diésel sigue subiendo

Un día después de la marcha de los 48 Cantones, el sector del transporte extraurbano de pasajeros prevé movilizarse hacia el Centro Histórico desde las 8:00 horas del miércoles 9 de septiembre. La protesta partirá de dos puntos:

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Los bloques en Escuintla no estaban anunciados, sin embargo este lunes 7 de septiembre varios sectores evitaron el paso de vehículos. (Redes sociales)

Centra Sur : Esta avanzará por la calzada Aguilar Batres , la avenida Bolívar y la 5.ª avenida, para luego descender por la 7.ª avenida hasta el Palacio Nacional de la Cultura .

La colonia Molino de las Flores, en Mixco. Este segundo grupo recorrerá la calzada Roosevelt y el Anillo Periférico hasta el área central, con circulación entre el Palacio Nacional y el Congreso de la República.

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, dijo que el sector evaluará su siguiente paso según la respuesta institucional: “Vamos a esperar el día miércoles cuál va a ser la reacción y cuál va a ser la postura tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y en base a ello pues volveremos a sentarnos con las directivas de las gremiales para ver qué otras acciones se pueden tomar”.

La presión del gremio está asociada al costo del combustible. En agosto, el diésel alcanzó Q45.39 (USD 5.90) por galón, uno de los valores más altos de los monitoreos recientes.

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Gamaliel Chin, presidente de otra gremial del transporte extraurbano de pasajeros, advirtió que los centros urbanos podrían enfrentar incrementos de entre Q1 (USD 0.13) y Q2 (USD 0.26) en las tarifas si la tendencia continúa.

El área de Zacapa está completamente bloqueada en ambos sentidos. (Redes sociales)

Chin también cuestionó los subsidios temporales aplicados por el Ejecutivo y sostuvo que la salida es eliminar de manera temporal impuestos, como puede ser importación, IVA y por supuesto el Impuesto a la Distribución de Petróleo.

También desfiles y actividades de Independencia

Además de las movilizaciones, bloqueos y manifestaciones. Esta semana estará cargada de actividades para conmemorar el 205 aniversario de la Independencia de Guatemala.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó establecimientos educativos públicos y privados les han solicitado apoyo para cubrir actividades en la vía pública.

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“Es importante que sepa que durante esta semana y los primeros dos días de la siguiente habrá una alta concentración de actividades cívicas, tales como desfiles, recorridos de antorchas y caminatas, por lo que diversas rutas se verán afectadas”, dijo.

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, recordó que esta semana y los primeros dos días de la siguiente habrá actividades patrias y el paso vehicular estará complicado.

Aunque aseguró que se habilitarán rutas alternas, afirmó que podría haber complicaciones de tránsito en la Aguilar Batres y adelantó que el 14 de septiembre será el día con la mayor complicación por la movilización de antochas.

La PNC pidió pasos intermitentes y el sector empresarial exigió liberar carreteras

La Policía Nacional Civil reiteró que respetará el derecho a la manifestación pacífica, la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento, pero recordó que esos derechos no deben ejercerse en detrimento de la libre locomoción. En un comunicado, pidió a los manifestantes evitar bloqueos permanentes y mantener pasos alternos e intermitentes.

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Provial reportó cierres en el Centro Histórico, la ruta Interamericana, la ruta al Atlántico, la carretera a El Salvador y varios puntos de Zacapa, Cobán y Escuintla. (Redes sociales)

La institución indicó que esa medida debe permitir el traslado de personas hacia hospitales, tratamientos médicos y el transporte de medicamentos, insumos sanitarios y alimentos esenciales.

También dijo que ya solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de autoridades de Gobernación para mediar en los puntos de concentración. Al tiempo que exhortó a líderes comunitarios y organizaciones a impedir la presencia de personas ajenas a las demandas que puedan provocar disturbios o vandalismo.

En paralelo, cámaras empresariales reclamaron que las fuerzas de seguridad hagan cumplir el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad para liberar carreteras bloqueadas. La Cámara de Comercio recordó la vigencia de esa resolución y la Cámara del Agro alertó sobre pérdidas en la producción agrícola y riesgo de desabastecimiento.

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En tanto, entre enero y junio, el país acumuló seis meses consecutivos de aumentos en las gasolinas y el diésel, mientras una iniciativa impulsada esta semana en el Legislativo para suspender temporalmente el IVA y el Impuesto a la Distribución de Petróleo no fue discutida de urgencia nacional después de que diputados no alcancen acuerdos, ni busquen otras alternativas.