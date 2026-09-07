Los famosos se sumaron al “trend de los 80″ en redes y sorprendieron con sus looks retro: hombreras, neón y rulos

Uno por uno, los famosos del espectáculo argentino se sumaron a la estética de la década de 1980. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las redes sociales volvieron a encender la nostalgia y esta vez el viaje es directo a los años 80. El desafío viral del momento invita a los usuarios a dejar que la inteligencia artificial imagine cómo se verían hoy si hubiesen vivido su mejor etapa en la década más desfachatada del siglo XX. Con estética retro, guiños a la moda, música y peinados de la época, cada vez más famosos argentinos se suman a la tendencia y comparten sorprendentes versiones ochentosas de sí mismos.Soledad Silveyra fue una de las primeras en sumarse al desafío. Con sus rulos dorados, una campera de jean y una sonrisa amplia, la actriz compartió en sus historias una imagen donde la inteligencia artificial la reimaginó como una auténtica chica ochentosa. El guiño fue aún más divertido cuando acompañó la foto con “Girls Just Want to Have Fun” y la consigna: “Según chatgpt, ¿cómo te verías en los 80’s?”, invitando a sus seguidores a jugar.

Soledad Silveyra se sumó a la tendencia al ritmo de uno de los hits de Cyndi Lauper (Instagram)

Marcelo Tinelli tampoco dejó pasar la oportunidad de viajar al pasado. El conductor apareció delante del icónico logo de MTV, luciendo un saco turquesa con hombreras anchas, remera estampada y pantalón de jean nevado, además de un infaltable reloj digital en la muñeca. Tinelli, siempre atento a las tendencias, mostró su costado más vintage y recibió una lluvia de corazones y comentarios nostálgicos.

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Tinelli posó delante del logo de MTV con saco turquesa, hombreras y reloj digital, y celebró el trend ochentoso con humor vintage

En medio de la oleada de nostalgia, Araceli González apostó por el peinado batido y los accesorios geométricos en rosa, uniendo nostalgia y modernidad en una sola imagen.

Araceli González optó por peinado batido, accesorios geométricos y una pose que mezcla nostalgia y modernidad ochentosa

Ángel de Brito se animó a la playa de los años 80 con mullet rubio, camisa con estampado abstracto, riñonera rosa y un radiograbador bajo el brazo. El conductor se mostró listo para musicalizar cualquier verano, evocando la onda de “Footloose” y el espíritu despreocupado de la década.

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Ángel de Brito viajó a los 80 con mullet rubio, camisa abstracta, riñonera rosa y radiograbador, listo para musicalizar el verano

Georgina Barbarossa también se sumó al desafío ochentoso y sorprendió con una imagen digna de una portada de revista de la época. Posó con un blazer azul eléctrico de hombreras bien marcadas y una blusa fucsia de satén, combinados con aros geométricos en fucsia y turquesa.

Georgina Barbarossa sorprendió con un look de blazer azul eléctrico, blusa fucsia y aros geométricos, emulando la elegancia y el brillo de los 80.

Sabrina Rojas apostó por una estética rosa y turquesa que la transportó directo a una clase de baile en pleno furor de “Flashdance”. Con ayuda de la inteligencia artificial, la conductora lució con body ajustado, cinturón ancho y vincha flúor, lista para moverse al ritmo de la música, en medio de un fondo de neón y luces que evocan la época dorada del aeróbic.

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Sabrina Rojas lució body ajustado, vincha flúor y fondo neón, lista para una coreografía de “Flashdance"

Iliana Calabró, fiel a su costado teatral, apareció con un mono turquesa de un solo hombro, volados y lunares, cinturón violeta y pulseras de acrílico multicolor. Su versión ochentosa contagió alegría y ese espíritu pop y festivo que definió una época.

Iliana Calabró brilló en mono turquesa de un solo hombro, cinturón violeta y pulseras multicolor, con toda la actitud pop de la década

Evangelina Anderson apostó al trend ochentoso con una apuesta estética que desató elogios y nostalgia entre sus seguidores. La modelo sorprendió al posar con una melena rubia con volumen, maquillaje intenso en tonos fucsia y violeta, aros grandes flúo y una campera de jean nevado sobre top rosa.

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Evangelina Anderson impactó con melena batida, maquillaje fucsia y campera de jean, en un guiño perfecto al glamour y la actitud de los 80

Gustavo Conti se sumó con una campera deportiva de nylon en tonos eléctricos, una musculosa blanca y el clásico reloj digital. En su imagen, la inteligencia artificial agregó luces láser de fondo, completando un retrato que bien podría haber sido parte de la movida nocturna porteña de aquellos años.

Gustavo Conti sacó a relucir campera deportiva, musculosa blanca y luces láser de fondo, en pleno clima retro de los 80

María Fernanda Callejón se sumó al fenómeno retro con una imagen que parece salida de un afiche de la época. Con el pelo voluminoso, ondas marcadas y flequillo batido, lució un blazer con estampado geométrico en fucsia y violeta, aros dorados y maquillaje intenso, con sombra violeta y labios rojos. El fondo de rayos láser terminó de completar la postal, transportando a Callejón directamente a una sesión de fotos ochentosa al ritmo de Olivia Newton-John, y reafirmando que el revival es también una excusa para jugar y divertirse.

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Callejón se lució con blazer fucsia y estampado geométrico, look de diva ochentosa y sonrisa a puro revival

Verónica Lozano reunió a su propio “dream team” ochentoso para una imagen grupal digna de una clase de gym de la época. Junto a Connie Brito, Delfina Lecouna y otras amigas, todas vistieron tops y calzas en tonos rosa y negro, zapatillas blancas y polainas de colores, con peinados altos y grandes vinchas.

Verónica Lozano se rodeó de amigas para recrear una auténtica clase de gym de los 80, entre calzas, vinchas y mucha complicidad femenina

Cande Ruggeri también se animó al revival ochentoso junto a su pareja, Nicolás Maccari. Ambos posaron con una dupla infalible: blazer fucsia y campera de jean, en una imagen que bien podría haber sido la portada de una revista juvenil de la época.

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Cande Ruggeri y su pareja posaron con blazer fucsia y campera de jean, en una imagen que evoca la portada de una revista ochentosa

Lourdes Sánchez sorprendió a sus seguidores al sumarse a la tendencia de los años 80 con un look inspirado en la estética de la época. Vestida con calzas fucsias metalizadas, body negro, cinturón ancho rosa y medias de lana en los tobillos, la bailarina posó frente al espejo de un gimnasio rodeada de pesas, bancos y equipamiento deportivo.

La bailarina Lourdes Sánchez comparte una publicación con estética de la década de 1980 como parte de una tendencia en redes sociales.

Rodrigo Lussich y Luli Gurchenco se mostraron en formato collage, con denim nevado, estampas playeras y camperas de colores. Entre risas y poses, la dupla simuló entrevistas y escenas propias de una radio pop ochentosa, demostrando que la tendencia también puede vivirse en equipo.

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Rodrigo Lussich y Luli Gurchenco recrearon el espíritu de la radio pop con camperas de colores y sonrisas en collage ochentoso

Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah se mostraron juntos con un look inspirado en los años 80, sumándose a la tendencia retro. Los tres lucieron camperas deportivas combinadas en tonos fucsia, turquesa y violeta, con detalles de blanco y negro. Barby eligió un crop top blanco, jeans de tiro alto y cinturón fucsia, completando el conjunto con aros grandes del mismo tono y el cabello suelto con ondas marcadas.

Barby Franco y Fernando Burlando participaron de la tendencia viral de redes sociales que utiliza inteligencia artificial para transformar imágenes con moda de la década de 1980

Eva Bargiela sorprendió con una auténtica postal familiar de los 80. Junto a su pareja, Gianluca Simeone, y su hijo en común, Faustino, todos vestidos con camperas deportivas coloridas, jeans nevados, scrunchies y rollers, posaron frente a un antiguo castillo, evocando los clásicos álbumes familiares de la década. El look neón, los aros rosas y la sonrisa contagiosa de Eva dejaron en claro que la modelo disfrutó a pleno del revival ochentoso y que la tendencia también puede celebrarse en familia.

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Eva Bargiela, en familia, revivió el furor del neón y el jean nevado, con camperas deportivas y rollers en una postal digna de álbum ochentoso

Rocío Guirao Díaz fue puro espíritu fitness retro. Con un body rosa y calzas celestes, polainas y muñequeras a tono, lució un peinado alto recogido con scrunchie y aros circulares flúo. La imagen, iluminada por neón y acompañada de una gran sonrisa, fue un guiño a los videos de aeróbic y a las portadas de revistas de la época.

ocío Guirao Díaz se sumó al trend como ícono fitness, con body rosa, calzas celestes, polainas y peinado alto, lista para una clase de aeróbic

Rocío Robles optó por el estilo de diva de discoteca: vestido negro de cuero, cinturón ancho y pulseras doradas, con una pose desafiante y una esfera de espejos iluminando el fondo. Su imagen encarnó el glamour nocturno y el espíritu libre de la década.

Rocío Robles fue pura noche disco con vestido negro de cuero, cinturón ancho, pulseras doradas y pose de diva bajo la bola de espejos

La tendencia también alcanzó a Fabián Mazzei, quien recreó la clásica imagen del walkman y el cassette, remera estampada y sonrisa cómplice para completarla consigna que hace furor en las redes.

Fabián Mazzei apostó al revival con walkman, cassette, remera estampada y sonrisa cómplice, acompañado por Araceli González en una imagen digna del álbum familiar más ochentoso

Estefi Berardi apostó a la estética disco y a los guiños a la cultura pop. Su versión ochentosa la mostró con ondas suaves, aros grandes y una camisa de gasa estampada anudada a la cintura, combinada con pantalones de tiro alto y cinturón con hebilla XL. El vinilo de ABBA y la bola de espejos de fondo agregaron el toque de época, y la actitud relajada y sonriente completó el homenaje a los años dorados de la pista de baile.

Berardi apostó a los tonos tierra, camisa anudada y aros grandes, en una versión disco y súper retro para el challenge

Majo Martino apostó todo al neón y el maquillaje extremo: aros geométricos fucsia, sombra violeta y blazer metalizado, rodeada de grafismos y luces brillantes. La presentadora se mostró completamente a tono con la estética desfachatada y colorida que fue marca registrada de los ochenta.

Majo Martino también se sumó a la tendencia generada con inteligencia artificial para regresar a la década de 1980

Hernán Lirio resaltó con una foto junto a su perro, Ramoncito, ambos lookeados con camperas deportivas de colores y fondo de rayos láser. La imagen, divertida y entrañable, mostró que la tendencia puede vivirse en familia, incluso con las mascotas como protagonistas.

Por su parte, Hernán Lirio participó de la propuesta junto a su fiel compañero, Ramoncito

Sofía Jujuy Jiménez, junto a su pareja, recreó una postal urbana donde el jean nevado y las gafas oscuras dominaron la escena. Juntos, simularon una salida nocturna digna de una película de la época, completando el look con peinados altos y actitud rockera.

Sofía Jujuy Jiménez y su pareja apostaron a recrear una postal urbana y ochentosa en dúo

Por su parte, Alejandra Maglietti deslumbró con minivestido negro de cuero y blazer fucsia, labios intensos y aros dorados.

Alejandra Maglietti buscó ser fiel a la estética de la época

Lizardo Ponce, por su parte, se sumó al furor “Miami Vice” con remera estampada, denim nevado y lentes oscuros. El influencer demostró que la tendencia ochentosa puede reinterpretarse con un guiño actual y mucho humor.

Lizardo Ponce se sumó a la tendencia retro y generó una imagen suya con remera estampada, denim nevado y lentes oscuros en clave retro (Instagram)

Entre peinados voluminosos, hombreras, brillos y música pop, cada postal viralizó el espíritu de una década inolvidable y confirmó que, más allá del paso del tiempo, el entusiasmo por reinventarse y compartir alegría sigue intacto. Así, las celebridades se animaron a viajar al pasado y, de paso, invitaron a todos a sumarse y disfrutar del juego colectivo de la memoria y la imaginación.