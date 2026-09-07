“Hackers de sombrero blanco”: una plataforma de criptomonedas admitió que le robaron USD 320 millones en Bitcoin

Las criptomonedas son blanco particular de multimillonarios ciberataques.

Guardar

La plataforma de blockchain Liquid Network sufrió un ciberataque en el que fueron sustraídos USD 320 millones, el más reciente de una serie de ataques que sacudieron la confianza en la seguridad de los activos digitales.

Bloomberg informó que alrededor de 4.000 de los 4.200 bitcoins almacenados en una billetera utilizada por Liquid Network fueron sustraídos, informó el propio operador de la plataforma en una publicación en la red social “X”. Señaló que los responsables parecen ser “hackers de sombrero blanco”, que explotan vulnerabilidades de seguridad y suelen devolver los fondos, a veces a cambio de una recompensa.

PUBLICIDAD

“Las billeteras de Liquid se verán afectadas y lamentamos cualquier inconveniente”, señaló Liquid Network, y agregó que suspendió todas las nuevas transacciones. “Los miembros de la federación están trabajando activamente para resolver el problema y poder restablecer la actividad normal de la red”.

Los ataques a la infraestructura de criptomonedas

El ciberataque es el más reciente de una serie de ataques que han puesto la ciberseguridad de las criptomonedas en el centro de atención. La semana pasada, un atacante sustrajo USD 6 millones de una plataforma de préstamos de activos digitales vinculada a Crypto.com. En agosto, un ciberataque contra Coldcard, una billetera de Bitcoin sin conexión, planteó interrogantes sobre la forma más segura de almacenar el activo digital.

PUBLICIDAD

El mensaje de Liquid Network en "X".

“Aunque es comprensible que estos acontecimientos puedan afectar la confianza de los consumidores, ponen de relieve dónde es necesario reforzar las medidas de seguridad de infraestructura crítica y por qué es esencial que los operadores cuenten con una seguridad integral en toda la infraestructura tecnológica”, señaló a Bloomberg Ziqing Ang, responsable de políticas para Asia-Pacífico de TRM Labs.

Liquid Network fue creada en 2018 por Blockstream Corp., una compañía de tecnología blockchain cofundada por Adam Back, criptógrafo convertido en entusiasta de bitcoin. Actualmente, es administrada por una federación de más de 80 bolsas, compañías de infraestructura y gestoras de activos, según Blockstream.

PUBLICIDAD

En su publicación en “X”, Liquid Network señaló que los fondos fueron retirados a través de SideSwap, una plataforma de liquidación autorizada para gestionar transferencias desde la red, aunque la clave no fue comprometida.

La fuga de fondos y el funcionamiento de la red

En las horas posteriores a la publicación de Liquid Network sobre el ciberataque, aparecieron mensajes que parecían corresponder a intercambios entre los hackers y Blockstream, incorporados en pequeñas transacciones de Bitcoin, según datos del rastreador de blockchain Mempool. Los hackers dijeron que devolverían los fondos después de confirmar que la vulnerabilidad había sido corregida. Para la mañana del lunes en Londres, el dinero no había sido devuelto.

PUBLICIDAD

Liquid opera como una sidechain, una red separada utilizada por las bolsas para realizar liquidaciones rápidas, ya que la blockchain principal de bitcoin puede registrar transacciones lentas y costosas debido a la congestión de la red. Liquid Network acelera este proceso mediante la emisión de Liquid Bitcoin, o L-BTC, respaldado por Bitcoin reales que mantiene bloqueados.

Blockstream incluye a varias grandes bolsas entre los usuarios de Liquid, entre ellas BTSE y Bitfinex, que comparte la misma empresa matriz que Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo. BitMEX, que anunció que cerrará este mes, también era usuario.

PUBLICIDAD

Aneirin Flynn, director ejecutivo de la firma de tecnología de ciberseguridad FailSafe, afirmó que las pruebas preliminares apuntan a un error que permitía la emisión de L-BTC.

La fuga “es la más reciente de una serie de ataques que han dejado al descubierto debilidades en la infraestructura de criptomonedas este año”, afirmó Flynn. “Con alrededor del 95% de las reservas retiradas y la red suspendida, el incidente deja al descubierto una vulnerabilidad crítica en el modelo de validación y respaldo de Liquid”, completó.

PUBLICIDAD