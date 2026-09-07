Honduras

Procuradoría hondureña apelará sobreseimiento definitivo del expresidente Juan Orlando Hernández

La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de apelación y pidió a la Corte de Apelaciones que revoque la resolución y dicte auto de formal procesamiento

La Procuraduría apela el sobreseimiento de Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.
La Procuraduría apela el sobreseimiento de Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.
Guardar

La Procuraduría General de la República presentó dentro del plazo legal un recurso de apelación contra la resolución que dictó el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.

A través del recurso, la institución pidió a la Corte de Apelaciones designada que revoque la decisión judicial y, en su lugar, dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos.

PUBLICIDAD

La acción legal fue confirmada en un comunicado del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, quien expuso los principales argumentos con los que la institución busca que el fallo sea revisado por el tribunal de alzada.

La PGR sostuvo que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos sobre el supuesto manejo irregular de fondos públicos entre 2010 y 2014.

Uno de los principales elementos planteados por la Procuraduría está relacionado con la presunta sustracción de 288 millones 16 mil 175 lempiras del erario público durante ese período.

De acuerdo con la institución, esos recursos estaban destinados originalmente a proyectos orientados a la reducción de la pobreza, generación de empleo y emprendimiento en 80 comunidades del país.

PUBLICIDAD

Valoración de la decsión

Según la PGR, al menos 62 millones 26 mil 784,44 lempiras habrían sido utilizados en actividades relacionadas con la campaña política de Juan Orlando Hernández.

La institución consideró que este elemento debe ser valorado dentro del proceso para establecer el destino de los recursos y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan.

El expresidente negó haber intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República. (FOTO: Proceso HN)
El expresidente negó haber intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República. (FOTO: Proceso HN)

La PGR sostuvo que, de los 38 elementos documentales propuestos por la acusación, el juez inadmitió 22, lo que representa aproximadamente 58% de la prueba documental presentada.

Para la Procuraduría, esta decisión incidió en la posterior valoración de la suficiencia probatoria, debido a que, después de excluir parte de los elementos ofrecidos, se señaló que no existían pruebas suficientes para establecer el destino de los fondos o el eventual beneficio obtenido por el imputado.

Entre los medios de prueba que la Procuraduría señaló como excluidos figuran 80 constancias correspondientes a las comunidades que, según la acusación, estaban contempladas como beneficiarias de los recursos.

A criterio de la PGR, estos documentos eran relevantes para establecer si los fondos llegaron o no a los destinos previstos y, con ello, determinar la existencia del supuesto perjuicio ocasionado al Estado.

La Procuraduría también cuestionó uno de los argumentos utilizados en la resolución judicial para considerar insuficientes algunos de los elementos presentados.

Según la PGR, el juez señaló, entre otros aspectos, que determinados recibos y facturas no estaban a nombre de Juan Orlando Hernández.

La PGR cuestiona la exclusión del 58% de la prueba documental en el proceso Pandora II
La PGR cuestiona la exclusión del 58% de la prueba documental en el proceso Pandora II

Qué busca la apelación

Otro de los aspectos incluidos en el recurso está relacionado con la situación de Fernando Suárez, a quien la Procuraduría identificó como un testigo principal dentro del caso.

Con el recurso presentado, la PGR pretende que la Corte de Apelaciones revise los argumentos expuestos por el juez que dictó el sobreseimiento definitivo.

La institución solicitó que la resolución sea revocada y que se dicte un auto de formal procesamiento contra Juan Orlando Hernández por los delitos de fraude y lavado de activos.

El recurso deberá ser conocido por la Corte de Apelaciones designada, que tendrá que analizar los argumentos planteados por la Procuraduría y determinar si corresponde mantener la resolución recurrida o modificarla.

Temas Relacionados

HondurasJOHPGRapelaciónPandoraII

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo golpe al bolsillo: Honduras aumenta el precio de todos los combustibles, excepto el gas doméstico

Los precios de los combustibles subirán nuevamente en Honduras a partir de este lunes 7 de septiembre de 2026, con el diésel como el producto que registra el mayor incremento.

Nuevo golpe al bolsillo: Honduras aumenta el precio de todos los combustibles, excepto el gas doméstico

PMA visitará Honduras para conocer impacto de la sequía

Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, visita el país para conocer el impacto de la sequía y acompañar una jornada de asistencia humanitaria

PMA visitará Honduras para conocer impacto de la sequía

Honduras proyecta habilitar una cuarta frontera con Guatemala

El gobierno de Nasry Asfura anunció que Honduras avanza en los estudios y buscar mejorar la conexión terrestre entre ambos países y facilitar el tránsito de visitantes.

Honduras proyecta habilitar una cuarta frontera con Guatemala

Cinco mujeres asesinadas en las últimas horas sacuden a Honduras

El caso más grave ocurrió en El Porvenir, Francisco Morazán, donde tres mujeres fueron asesinadas a balazos dentro de una vivienda; mientras que otros dos crímenes fueron reportados en Atlántida y Choluteca

Cinco mujeres asesinadas en las últimas horas sacuden a Honduras

Represas en Honduras siguen perdiendo capacidad, se acerca a una situación crítica

Las principales fuentes de abastecimiento de agua para la capital hondureña continúan bajo presión por la falta de lluvias. Los Laureles registra 29.51 % de su capacidad, mientras La Concepción se encuentra en 26.56 %

Represas en Honduras siguen perdiendo capacidad, se acerca a una situación crítica

TECNO

Rain World tendrá edición física para PS5 y Switch 2: fecha, precio y contenido

Rain World tendrá edición física para PS5 y Switch 2: fecha, precio y contenido

Prompt de ChatGPT para convertir una foto actual en una imagen auténtica de los 80

Si tu computador está lento y no sabes por qué, seguramente Windows tiene abiertas apps que no usas

WhatsApp amplía a 30 segundos la música en los estados: cómo elegir la duración

Cómo activar el ‘modo seguro’ de Android que limpia el celular de virus, anuncios y ventanas emergentes

ENTRETENIMIENTO

Snoop Dogg busca contratar un catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: los requisitos

Snoop Dogg busca contratar un catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: los requisitos

Adria Arjona reveló detalles de su personaje en la nueva película de Superman y el vínculo que mantiene con Star Wars

Nicolas Cage se pronuncia sobre la cancelación de ‘Spider-Noir’: “Dije lo que quería decir”

La periodista de la BBC que se volvió viral por un gesto obsceno en vivo, reveló que padece un cáncer incurable

Gary Oldman asegura que el nuevo James Bond ya fue elegido: “Lo vamos a saber pronto”

MUNDO

La ciudad natal de Van Gogh desplegó el mayor desfile floral del mundo

La ciudad natal de Van Gogh desplegó el mayor desfile floral del mundo

La nueva escalada de tensiones sobre la navegación comercial en Ormuz provocó un nuevo repunte de los precios del petróleo

El jefe del OIEA pidió acceso a las plantas nucleares iraníes: “La vía más rápida es que Irán se comprometa”

Encontraron una lata oxidada en un bosque de República Checa: contenía casi 600 monedas de oro

Encontró una roca en su jardín y la ignoró durante dos años: después descubrió su verdadero valor