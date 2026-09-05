Por qué el Nokia 1100 sigue vivo en 2026: diseño resistente, batería duradera y más claves de su regreso

El Nokia 300 Charge retoma en 2026 la propuesta funcional que distinguió al Nokia 1100 desde su lanzamiento en 2003.

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El Nokia 1100 sigue vivo en 2026, ya que el nuevo Nokia 300 Charge busca recuperar la filosofía del modelo lanzado en 2003, que alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

La propuesta actual prioriza llamadas, mensajes y autonomía, sin competir con los smartphones.

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El éxito del Nokia 1100 se explica por funciones simples y prácticas para su época: una batería que podía durar varios días, linterna, teclado de fácil uso, despertador, recordatorios, calculadora y juegos como Snake.

Las características clave que hicieron popular al Nokia 1100

Uno de los principales atributos del Nokia 1100 era su batería extraíble de ion de litio BL-5C, con 850 mAh de capacidad y 3,7 V de voltaje. Ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y unas 4,5 horas de conversación continua.

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Según datos recopilados por Visual Capitalist a partir de Yahoo Finance y Omdia, el Nokia 1100 vendió 250 millones de unidades en seis años.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un uso moderado, una carga podía durar más de una semana. Su bajo consumo se debía a la pantalla monocromática y a un sistema operativo básico, que requería pocos recursos.

El teléfono también incorporaba una carcasa robusta, bordes antideslizantes y un teclado protegido por una alfombrilla de silicona. Sus teclas grandes facilitaban el uso cotidiano y ayudaban a conservar el equipo funcional ante un trato intenso.

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El juego Snake, conocido como viborita o culebrita, fue una de las funciones que más contribuyó a la popularidad del Nokia 1100. En una época en que los teléfonos móviles estaban pensados principalmente para llamar y enviar mensajes, ofrecía una alternativa de entretenimiento siempre disponible en el bolsillo.

La batería extraíble BL-5C del Nokia 1100, de 850 mAh, alcanzaba hasta 400 horas de espera y 4,5 horas de llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El título se popularizó a tal punto que aún puede encontrarse en otras plataformas.

El Nokia 1100 reunía herramientas cotidianas que reforzaban su utilidad. El despertador permitía usarlo para organizar horarios sin depender de otro aparato, mientras que los recordatorios ayudaban a no olvidar tareas o compromisos. La calculadora permitía operaciones básicas.

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Qué celulares competían con el Nokia 1100

Durante la primera mitad de la década de 2000, el Nokia 1100, lanzado en 2003, se consolidó como uno de los teléfonos más populares por su resistencia, batería y funciones básicas.

Su principal rival comercial fue el Motorola C115, un modelo estadounidense lanzado al año siguiente. Ambos apuntaban a usuarios que buscaban equipos económicos, duraderos y con autonomía suficiente para pasar semanas sin cargarlos.

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El Motorola C115 fue uno de los principales competidores del Nokia 1100, con un formato ovalado y compacto que recibió apodos como “el jabón” y “la piedrita”. (eBay)

El Nokia ofrecía un teclado de silicona pensado para evitar el ingreso de polvo y humedad, una linterna y el juego Snake II.

El Motorola C115 se diferenciaba por su diseño ovalado, compacto y ergonómico, conocido en América Latina como “el jabón” o “la piedrita”. Carecía de linterna, pero compensaba con tonos potentes y una batería de mayor amperaje.

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Qué trae el Nokia 300 Charge

HMD Global, licenciataria de la marca Nokia para teléfonos, presentó el Nokia 300 Charge con una batería extraíble de 3.700 mAh. Según la compañía, puede alcanzar más de 40 días en modo de espera y hasta 37 horas de conversación.

El Nokia 300 Charge incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh, pantalla de 2,4 pulgadas, conexión 2G, radio FM, linterna LED y carga inversa por USB-C. (HMD)

El dispositivo cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas, con una resolución de 320 x 240 píxeles, un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. La capacidad puede ampliarse hasta 32 GB mediante una tarjeta microSD.

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Su conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800, por lo que depende de que esa tecnología siga disponible en cada región.

Además, incluye una linterna LED que, según HMD Global, es hasta cuatro veces más brillante que la del Nokia 105 de 2023, radio FM mediante un conector de 3,5 mm y carga inversa por USB-C de 10 W para alimentar otros dispositivos compatibles. Por ahora, el modelo está disponible solo en Filipinas.

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