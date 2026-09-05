Tecno

Por qué el Nokia 1100 sigue vivo en 2026: diseño resistente, batería duradera y más claves de su regreso

Este celular lanzado en 2003 alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años

El Nokia 300 Charge retoma en 2026 la propuesta funcional que distinguió al Nokia 1100 desde su lanzamiento en 2003.
El Nokia 300 Charge retoma en 2026 la propuesta funcional que distinguió al Nokia 1100 desde su lanzamiento en 2003.
Guardar

El Nokia 1100 sigue vivo en 2026, ya que el nuevo Nokia 300 Charge busca recuperar la filosofía del modelo lanzado en 2003, que alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

La propuesta actual prioriza llamadas, mensajes y autonomía, sin competir con los smartphones.

PUBLICIDAD

El éxito del Nokia 1100 se explica por funciones simples y prácticas para su época: una batería que podía durar varios días, linterna, teclado de fácil uso, despertador, recordatorios, calculadora y juegos como Snake.

Las características clave que hicieron popular al Nokia 1100

Uno de los principales atributos del Nokia 1100 era su batería extraíble de ion de litio BL-5C, con 850 mAh de capacidad y 3,7 V de voltaje. Ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y unas 4,5 horas de conversación continua.

PUBLICIDAD

Manos sosteniendo un teléfono Nokia 1100 en primer plano, con el juego Snake II visible en su pantalla monocromática verde.
Según datos recopilados por Visual Capitalist a partir de Yahoo Finance y Omdia, el Nokia 1100 vendió 250 millones de unidades en seis años.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un uso moderado, una carga podía durar más de una semana. Su bajo consumo se debía a la pantalla monocromática y a un sistema operativo básico, que requería pocos recursos.

El teléfono también incorporaba una carcasa robusta, bordes antideslizantes y un teclado protegido por una alfombrilla de silicona. Sus teclas grandes facilitaban el uso cotidiano y ayudaban a conservar el equipo funcional ante un trato intenso.

El juego Snake, conocido como viborita o culebrita, fue una de las funciones que más contribuyó a la popularidad del Nokia 1100. En una época en que los teléfonos móviles estaban pensados principalmente para llamar y enviar mensajes, ofrecía una alternativa de entretenimiento siempre disponible en el bolsillo.

Teléfono móvil Nokia 1100 de color negro y gris con pantalla en blanco y negro mostrando el logotipo de Nokia y dos manos, sobre un fondo blanco.
La batería extraíble BL-5C del Nokia 1100, de 850 mAh, alcanzaba hasta 400 horas de espera y 4,5 horas de llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El título se popularizó a tal punto que aún puede encontrarse en otras plataformas.

El Nokia 1100 reunía herramientas cotidianas que reforzaban su utilidad. El despertador permitía usarlo para organizar horarios sin depender de otro aparato, mientras que los recordatorios ayudaban a no olvidar tareas o compromisos. La calculadora permitía operaciones básicas.

Qué celulares competían con el Nokia 1100

Durante la primera mitad de la década de 2000, el Nokia 1100, lanzado en 2003, se consolidó como uno de los teléfonos más populares por su resistencia, batería y funciones básicas.

Su principal rival comercial fue el Motorola C115, un modelo estadounidense lanzado al año siguiente. Ambos apuntaban a usuarios que buscaban equipos económicos, duraderos y con autonomía suficiente para pasar semanas sin cargarlos.

Motorola C115
El Motorola C115 fue uno de los principales competidores del Nokia 1100, con un formato ovalado y compacto que recibió apodos como “el jabón” y “la piedrita”. (eBay)

El Nokia ofrecía un teclado de silicona pensado para evitar el ingreso de polvo y humedad, una linterna y el juego Snake II.

El Motorola C115 se diferenciaba por su diseño ovalado, compacto y ergonómico, conocido en América Latina como “el jabón” o “la piedrita”. Carecía de linterna, pero compensaba con tonos potentes y una batería de mayor amperaje.

Qué trae el Nokia 300 Charge

HMD Global, licenciataria de la marca Nokia para teléfonos, presentó el Nokia 300 Charge con una batería extraíble de 3.700 mAh. Según la compañía, puede alcanzar más de 40 días en modo de espera y hasta 37 horas de conversación.

Nokia 300 Charge
El Nokia 300 Charge incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh, pantalla de 2,4 pulgadas, conexión 2G, radio FM, linterna LED y carga inversa por USB-C. (HMD)

El dispositivo cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas, con una resolución de 320 x 240 píxeles, un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. La capacidad puede ampliarse hasta 32 GB mediante una tarjeta microSD.

Su conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800, por lo que depende de que esa tecnología siga disponible en cada región.

Además, incluye una linterna LED que, según HMD Global, es hasta cuatro veces más brillante que la del Nokia 105 de 2023, radio FM mediante un conector de 3,5 mm y carga inversa por USB-C de 10 W para alimentar otros dispositivos compatibles. Por ahora, el modelo está disponible solo en Filipinas.

Temas Relacionados

Nokia 1100Celular2026Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Satya Nadella, CEO de Microsoft, vende acciones de la compañía por un valor de 43 millones de dólares

La venta coincide con una etapa clave para Microsoft, marcada por el crecimiento de Azure y sus inversiones en inteligencia artificial

Satya Nadella, CEO de Microsoft, vende acciones de la compañía por un valor de 43 millones de dólares

Qué es el tokenmaxxing y por qué Meta dejó de exigirlo a sus empleados para evualuar su rendimiento

Algunos ingenieros de la empresa tecnológica se habrían sentido aliviados por reducir la presión de utilizar herramientas de inteligencia artificial de manera constante

Qué es el tokenmaxxing y por qué Meta dejó de exigirlo a sus empleados para evualuar su rendimiento

Ver Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima en Roja Directa: los peligros de buscar el partido para verlo gratis

Buscar una transmisión gratuita en sitios piratas puede exponer el celular o la computadora a virus y otros tipos de malware

Ver Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima en Roja Directa: los peligros de buscar el partido para verlo gratis

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este sábado 5 de septiembre?

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este sábado 5 de septiembre?

Trenes y aviones reciclables: este nuevo material podría hacerlo realidad

La estructura tipo sándwich combina un núcleo de panal de aramida con capas de fibra de vidrio o carbono

Trenes y aviones reciclables: este nuevo material podría hacerlo realidad

DEPORTES

A la espera del debut del Kily González como DT, el Inter Miami de Messi buscará otra victoria ante el Atlanta United del Tata Martino: hora, TV y formaciones

A la espera del debut del Kily González como DT, el Inter Miami de Messi buscará otra victoria ante el Atlanta United del Tata Martino: hora, TV y formaciones

Antes de la clasificación, Alpine tuvo una auspiciosa FP3 en el GP de Italia: Franco Colapinto culminó 10°

Se estrenó “Conmebol Libertadores 2026: la gloria eterna”, la serie que documenta el camino de la fase de grupos hasta la final

La oferta de 100 millones de euros que prepara Chelsea para contratar al reemplazante de Enzo Fernández

Hugh Jackman sigue los pasos de Ryan Reynolds y busca hacerse accionista de un club

TELESHOW

Murió a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec

Murió a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

Ivana Figueiras compartió un tierno mensaje tras el gesto de Darío Cvitanich: “Mi novio el más romántico”

INFOBAE AMÉRICA

Belleza en el exilio: Jasmine Blandford es coronada Miss Universe Nicaragua 2026 en Miami

Belleza en el exilio: Jasmine Blandford es coronada Miss Universe Nicaragua 2026 en Miami

La Odisea supera los USD 1.500 millones y se convierte en la película más exitosa de Christopher Nolan

Un camión con aceite fue saqueado en La Habana mientras era custodiado por policías

Alerta sanitaria en Estados Unidos por nuevos casos de rabia: estos son los animales afectados

Honduras: Dereck McNeil dejó un video sobre un supuesto plan contra Julissa Villanueva y abrió otro frente en el caso Angie Peña