El Salvador

Tejido Social prevé entregar 10 nuevos CUBOS en comunidades vulnerables de El Salvador antes de que cierre 2026

La institución espera ampliar a 22 los espacios comunitarios operativos en zonas vulnerables del país, con un proyecto en el parque Saburo Hirao y otros nueve en diferentes puntos del territorio

Los CUBOS funcionan como espacios comunitarios para la convivencia, la formación y actividades dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y familias. (@gobierno_sv)
Los CUBOS funcionan como espacios comunitarios para la convivencia, la formación y actividades dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y familias. (@gobierno_sv)
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La Dirección de Tejido Social prevé entregar 10 nuevos Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, conocidos como “CUBOS”, antes de que finalice 2026. Con estas obras, la institución espera ampliar a 22 la red de espacios en funcionamiento en comunidades vulnerables de distintos puntos de El Salvador.

Los nuevos centros estarán ubicados en zonas que, según explicó el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, fueron afectadas por condiciones de vulnerabilidad y violencia. Uno de los proyectos en marcha es el CUBO del parque Saburo Hirao, en San Salvador, aunque el plan incluye otros nueve espacios.

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Es una promesa con la gente que a finales de este año vamos a poder entregarle ya diez CUBOS, no solo el del Saburo Hirao, sino que diez CUBOS”, afirmó Carlos Marroquín durante una entrevista en el programa radial de YSKL.

Los CUBOS son espacios comunitarios destinados a la convivencia, la formación y el desarrollo de actividades para niños, adolescentes, jóvenes y familias. Cada centro cuenta con áreas para talleres, actividades artísticas, deportes, capacitaciones en áreas de interes actual y encuentros comunitarios.

El modelo de CUBOS ofrece talleres, áreas artísticas, deportes, estudios de grabación, laboratorios y salones de usos múltiples. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El modelo de CUBOS ofrece talleres, áreas artísticas, deportes, estudios de grabación, laboratorios y salones de usos múltiples. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Los CUBOS buscan ampliar las oportunidades para jóvenes y comunidades

Marroquín señaló que estos centros surgieron como una alternativa para que la población tuviera espacios permanentes donde practicar danza, música, deportes y otras actividades. El modelo incluye salones de usos múltiples, áreas para ensayos, estudios de grabación, espacios para actividades recreativas e incluso laboratorios.

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La intención inicial fue instalar los CUBOS en comunidades donde, durante años, las pandillas ejercieron control territorial y donde los jóvenes enfrentaban mayores riesgos de reclutamiento. El funcionario sostuvo que ahora el enfoque incorpora oportunidades académicas, tecnológicas y de capacitación para los habitantes de cada zona.

Entre las opciones disponibles se encuentran cursos de formación en línea, talleres sobre fotografía, edición de video, comunicación digital y actividades impulsadas por organizaciones juveniles. Los centros también sirven como sede para escuelas de fútbol, grupos de danza, bandas de paz y competencias de videojuegos.

Según Marroquín, los CUBOS permanecen abiertos desde las 9 de la mañana y las personas interesadas pueden acercarse directamente para consultar sobre cursos, talleres y actividades. La programación puede variar de acuerdo con las necesidades y propuestas de cada comunidad.

La Dirección de Tejido Social prevé entregar 10 nuevos CUBOS antes de que finalice 2026 en comunidades vulnerables de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La Dirección de Tejido Social prevé entregar 10 nuevos CUBOS antes de que finalice 2026 en comunidades vulnerables de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La red podría llegar a 23 espacios con la renovación del CUBO Iberia

Actualmente, la Dirección de Tejido Social administra 12 CUBOS que ya están en funcionamiento. El director indicó que la apertura de los 10 nuevos centros elevaría esa cifra a 22.

A ese número se sumaría el CUBO de la comunidad Iberia, en San Salvador, que se encuentra en proceso de renovación. Marroquín explicó que este espacio fue uno de los primeros vinculados al proyecto y que, tras la intervención, volverá a estar disponible bajo la administración de Tejido Social.

Con la reapertura de ese centro, la institución calcula que 23 CUBOS podrían estar activos al cierre de 2026. Marroquín indicó que los espacios existentes han acumulado más de 950 mil visitas desde su apertura, aunque aclaró que ese registro contempla asistencias repetidas de usuarios que participan de forma frecuente en las actividades.

La Dirección de Tejido Social administra 12 CUBOS en funcionamiento y calcula que la red llegará a 22 con las nuevas aperturas. (@SecPrensaSV)
La Dirección de Tejido Social administra 12 CUBOS en funcionamiento y calcula que la red llegará a 22 con las nuevas aperturas. (@SecPrensaSV)

La expansión también incluye proyectos fuera del área metropolitana. Tejido Social informó que hay un CUBO en construcción en el cantón Chancuyo, Ahuachapán, y otro en funcionamiento en El Tamarindo, La Unión, que atiende a habitantes de comunidades costeras e islas cercanas.

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