Seis provincias duplicaron sus exportaciones en tres años: cuánto facturan y cuáles son sus productos estrella

Todas las provincias registraron crecimiento en sus exportaciones en los últimos tres años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos tres años el mapa exportador argentino sumó nuevos protagonistas. Un grupo de provincias, que hasta hace poco tenían un rol relativamente acotado en las ventas al exterior, lograron un crecimiento exponencial que se destaca por sobre el resto del país. Un informe del Indec permite conocer de qué jurisdicciones se trata y qué las llevó a duplicar su facturación externa en tan poco tiempo.

De acuerdo con el estudio, entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, Catamarca incrementó sus envíos al exterior un 195,1 por ciento. En el ranking de aumento porcentual le siguieron Neuquén, con 156,6%; Santa Cruz, con 128,1%; San Juan, con 127,4%; Salta, con 102,9%; y Jujuy, con 100,4% de crecimiento.

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Los denominadores comunes son energía y minería. Cuatro de los seis casos —Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan— tienen entre sus rubros más dinámicos a productos químicos y conexos o a piedras, metales preciosos y sus manufacturas, categorías en que el Indec agrupa buena parte del producto minero. Los otros dos, Neuquén y Santa Cruz, muestran un perfil distinto: la primera se apoya en el petróleo crudo de Vaca Muerta, y la segunda combina minería y crecimiento en pesca.

Petróleo y minería en la Patagonia

Neuquén es, de las seis provincias, la que más factura en términos absolutos. En el primer semestre de 2026 exportó USD 4.304 millones, contra USD 1.677 millones en el mismo período de 2023, lo que representa la suba de 156,6% que la ubica entre las seis que lograron duplicar su presencia en el exterior. Solo en el último año, la variación interanual fue de 42,5%. El motor de ese crecimiento es prácticamente uno solo: el petróleo crudo, que totalizó USD 3.903 millones y explicó el 90,7% de todo lo exportado por la provincia. Estados Unidos y México, agrupados en el bloque USMCA, fueron el principal destino, con USD 1.313 millones, seguidos por Chile, con USD 1.173 millones.

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El petróleo de Vaca Muerta disparó las exportaciones de Neuquén en los últimos años. (Bloomberg)

Santa Cruz, por su parte, pasó de exportar USD 943 millones en el primer semestre de 2023 a USD 2.150 millones en el mismo tramo de 2026, lo que representó una suba de 128,1% en tres años y de 86,2% respecto del año anterior. A diferencia de Neuquén, el principal rubro no fue energético sino minero: piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, sumaron USD 1.617 millones y representaron el 75,2% del total exportado por la provincia. El petróleo crudo, en cambio, tuvo un rol menor, con apenas 2,7% de la facturación. Otro dato relevante fue el desempeño de los pescados y mariscos sin elaborar, que crecieron 69,8% interanual. El principal mercado de destino fue el bloque USMCA, con USD 935 millones, de los cuales USD 589 millones correspondieron a Estados Unidos.

El salto exportador del NOA

En el Noroeste, tres provincias integran la lista: Catamarca, Jujuy y Salta. Catamarca fue la que mostró el mayor incremento porcentual entre las seis, con una suba de 195,1% en tres años: sus exportaciones pasaron de USD 133 millones en el primer semestre de 2023 a USD 392 millones en igual período de 2026, con un alza interanual de 119,6%.

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El Indec destaca allí al rubro de productos químicos y conexos -donde está incluido el litio- como el más relevante, mientras que las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, tuvieron un aumento de 41,3%. Los cereales, en tanto, subieron 20,3% interanual, aunque con una participación menor, del 1,5% del total. China fue el principal comprador, con USD 263 millones, seguido por el bloque USMCA, con USD 45 millones.

Jujuy exportó USD 973 millones en el primer semestre de 2026, frente a USD 485 millones en el mismo período de 2023, lo que arroja una suba de 100,4% en tres años y de 100,8% respecto de 2025. El rubro con mayores ventas externas fue productos químicos y conexos, con USD 538 millones, el 55,4% del total provincial, que creció 122,9% interanual. China concentró el 75,4% de las exportaciones jujeñas, con USD 733 millones.

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El litio fue uno de los impulsores de las exportaciones de las provincias del NOA. (Reuters)

Salta completa el trío del NOA. Sus exportaciones pasaron de USD 472 millones en el primer semestre de 2023 a USD 959 millones en 2026, una suba de 102,9% en tres años y de 85,2% en el último año. Al igual que en Jujuy, el principal rubro fue productos químicos y conexos, con USD 309 millones. Las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, representaron el 18,8% del total y crecieron 33,0% interanual, mientras que los cereales avanzaron 8,5%. China, con USD 249 millones, el bloque USMCA, con USD 210 millones, y la Unión Europea, con USD 146 millones, fueron los principales destinos.

El caso cuyano

San Juan es la única provincia de Cuyo dentro del grupo. Sus exportaciones treparon de USD 564 millones en el primer semestre de 2023 a USD 1.284 millones en 2026, lo que marcó una suba de 127,4% en tres años y de 14,5% interanual. El rubro que explica ese desempeño es, otra vez, la minería: piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, sumaron USD 1.078 millones y representaron el 84,0% de toda la facturación externa de la provincia. También se destacaron las hortalizas y legumbres sin elaborar, con una suba de 22,6%, aunque con una participación acotada, del 2,6%. India fue el principal mercado, con USD 282 millones, por delante del Mercosur, con USD 88 millones.

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El resultado combinado de estas seis provincias confirma un fenómeno que atraviesa a buena parte del comercio exterior argentino en los últimos años: el peso creciente de la energía y la minería en la estructura exportadora, en particular en jurisdicciones que hasta hace poco tiempo tenían una inserción externa limitada.