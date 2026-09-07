Cómo saber quién está conectado a mi red WiFi: guía para saber si hay intrusos en la red doméstica

El router revela los dispositivos que utilizan la conexión doméstica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cómo saber quién está conectado a mi red WiFi es una revisión que permite identificar dispositivos ajenos y detectar posibles intrusos en la red doméstica. La comprobación puede hacerse desde la aplicación del proveedor de internet o mediante la configuración del router, donde aparecen los equipos que utilizan la conexión.

Esta medida importa porque una conexión compartida sin autorización puede reducir la velocidad de navegación, elevar el consumo de datos y dificultar la conexión de nuevos aparatos. También ayuda a conocer qué equipos tienen acceso a la red del hogar, una información útil para reforzar la contraseña y revisar los ajustes de seguridad.

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¿Internet lento? El truco para descubrir si un vecino está conectado a la red WiFi sin permiso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación del proveedor permite ver los equipos conectados

La forma más directa consiste en abrir la aplicación móvil que ofrece el proveedor de internet, si cuenta con esa función. Estas herramientas permiten consultar en tiempo real la lista de dispositivos vinculados a la red WiFi. Algunos sistemas también muestran el uso de datos de cada aparato, un dato que facilita localizar una conexión que no corresponde a los habitantes de la vivienda.

Los equipos WiFi Mesh, entre ellos Google WiFi, Amazon Eero y TP Link Deco, disponen de aplicaciones propias para administrar la conexión. Desde ellas es posible reconocer los dispositivos activos y controlar su acceso. Esta opción resulta práctica cuando la red incluye móviles, ordenadores, televisores, consolas, cámaras u otros aparatos conectados de forma habitual.

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El router muestra nombres, direcciones IP y direcciones MAC

Si la aplicación no ofrece esa información, el router permite realizar la consulta desde un navegador. Primero hay que escribir la dirección IP del equipo, que suele ser 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1. Si ninguna funciona, conviene revisar la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. Después se debe iniciar sesión con el usuario y la contraseña. En muchos modelos, los datos predeterminados son admin, aunque es recomendable modificarlos tras la instalación.

Cómo ver los dispositivos conectados al módem y cómo bloquear usuarios no autorizados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista suele aparecer bajo los nombres Dispositivos conectados, Clientes DHCP o DHCP. Allí se muestran los nombres asignados a los equipos, sus direcciones IP y sus direcciones MAC, que son identificadores vinculados a cada aparato.

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Es conveniente comparar esos registros con teléfonos, ordenadores, altavoces, televisores, consolas y dispositivos inteligentes que pertenecen al hogar antes de asumir que existe una conexión no autorizada.

Windows permite revisar la actividad de red desde el Administrador de tareas

En un ordenador con Windows, otra vía de comprobación parte del Administrador de tareas. La combinación Ctrl + Shift + Esc abre esta herramienta. Después hay que seleccionar la pestaña Rendimiento y elegir Usuarios de red en el panel situado a la izquierda.

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Pasos para cambiar la contraseña del WiFi y expulsar a los dispositivos desconocidos - (Imagen ilustrativa Infobae)

La pantalla mostrará los dispositivos y usuarios conectados, junto con el uso de ancho de banda. Un nombre desconocido merece una revisión adicional antes de sacar conclusiones.

Una reducción notable de la velocidad, interrupciones frecuentes o un consumo de datos sin explicación pueden alertar sobre la presencia de terceros. Las luces del router que parpadean cuando los dispositivos propios están apagados también justifican una revisión.

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Otras señales son las desconexiones repentinas, la dificultad para conectar nuevos aparatos y las alertas de acceso inusual enviadas por la aplicación del proveedor. La precaución adquiere mayor importancia en edificios o zonas con viviendas cercanas.

Ante un dispositivo que no se reconoce, conviene cambiar la contraseña de la red WiFi por clave con letras, números y símbolos. Conviene activar el cifrado WPA2 o WPA3, actualizar el firmware del router y desactivar WPS. Ocultar el nombre de la red, conocido como SSID, añade protección y permite recuperar el control sobre la conexión del propio hogar.

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Revisar de forma periódica los dispositivos conectados permite detectar cambios en la red doméstica y actuar antes de que afecten a la conexión. Si aparece un equipo ajeno, modificar las credenciales de acceso y comprobar la configuración del router ayudará a limitar nuevos ingresos no autorizados.