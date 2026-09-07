Cómo gestionar Gmail, Drive y Google Fotos para evitar que la cuenta de Google llene su almacenamiento

El almacenamiento gratuito de Google se completa rápido porque Drive, Gmail y Google Fotos comparten un mismo límite de espacio.

Guardar

El almacenamiento gratuito de la cuenta de Google se agota con facilidad porque Drive, Gmail y Fotos comparten un mismo límite de espacio y suman datos de forma automática, sin pedir confirmación en la mayoría de los casos.

Basta con dejar activada la copia de seguridad de fotos en un dispositivo olvidado, o acumular adjuntos pesados en el correo, para que la cuota se complete antes de lo previsto. Por lo que la solución pasa por revisar cada aplicación por separado, identificar qué archivos ocupan más espacio y ajustar la configuración predeterminada que Google aplica por defecto.

PUBLICIDAD

Cómo evitar que Google Fotos ocupe mucho almacenamiento

Google Fotos es el servicio que llena el almacenamiento con mayor velocidad. La razón principal es que sube imágenes y videos en calidad original, el ajuste que Google activa de forma predeterminada.

Para reducir ese consumo conviene cambiar la configuración a “ahorro de almacenamiento”, una opción que reduce ligeramente la resolución. En el navegador se encuentra en el ícono de ajustes dentro de la sección Almacenamiento; en el móvil, en Photos settings, Backup y Photos & video quality.

PUBLICIDAD

La opción “ahorro de almacenamiento” en Google Fotos reduce el consumo de espacio al bajar la resolución de fotos y videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es recomendable revisar manualmente el contenido acumulado. Si existen treinta fotos de una misma puesta de sol, basta con conservar cuatro o cinco y eliminar el resto.

Los videos son el objetivo prioritario de cualquier limpieza, porque generan los archivos de mayor tamaño. Escribir la palabra “videos” en el buscador de Google Fotos, tanto en la versión web como en la aplicación móvil, permite localizarlos y borrarlos con rapidez.

PUBLICIDAD

La sección Almacenamiento de Google Fotos ofrece además accesos directos para detectar fotos borrosas o el contenido que más espacio ocupa, lo que agiliza la depuración sin necesidad de revisar la biblioteca completa.

Conviene verificar también que ningún otro dispositivo mantenga activada la sincronización automática, porque un teléfono con la aplicación de Google Fotos abierta seguirá subiendo archivos aunque ya no se utilice como equipo principal.

PUBLICIDAD

Qué hacer en Google Drive para gestionar el espacio

Google Drive funciona como el contenedor donde se acumulan documentos, hojas de cálculo, grabaciones de Meet, respaldos de WhatsApp y copias de seguridad de Android, además de los archivos que cada usuario sube de forma manual.

Google Drive reúne documentos, grabaciones de Meet, respaldos de WhatsApp y copias de seguridad de Android que también consumen espacio.

Para localizar los que más espacio ocupan, hay que entrar a la sección de Almacenamiento dentro de Drive y ordenar la lista por tamaño mediante el ícono de flecha ubicado sobre el listado de archivos.

PUBLICIDAD

Un aspecto que suele pasar desapercibido es el de los archivos compartidos. Al eliminar un documento editable creado por el propio usuario, se elimina también el acceso de todas las personas con las que fue compartido, señal identificable por el ícono de dos personas visible en cada archivo.

Cuando ya no se necesita compartir un documento con un equipo, es preferible transferir la propiedad antes de borrarlo, en lugar de mantener copias adicionales que dupliquen el uso de espacio.

PUBLICIDAD

Los archivos de la sección “Compartido conmigo” no afectan el almacenamiento propio, salvo que se guarde una copia en la unidad personal. Aun así, conviene depurar esa carpeta con regularidad para reducir el desorden.

Así se debe gestionar Gmial para ahorrar almacenamiento

Gmail acumula espacio principalmente por los archivos adjuntos, ya que el texto de los correos apenas consume capacidad. El límite de envío es de 25 megabytes y el de recepción de 50 megabytes para cuentas personales, aunque es posible superarlos mediante enlaces a Drive.

PUBLICIDAD

Gmail consume almacenamiento sobre todo por los archivos adjuntos, y permite ubicar correos pesados con búsquedas y filtros para eliminarlos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para localizar los correos más pesados, la búsqueda admite comandos como has:attachment older_than:13y, que muestra mensajes con adjuntos anteriores a esa cantidad de años, o larger:10M, que filtra por tamaño en megabytes.

Organizar el correo en carpetas temáticas —como pedidos, suscripciones o proyectos de trabajo— facilita identificar qué mensajes conviene eliminar de forma periódica, en particular dentro de las categorías de promociones y suscripciones.

PUBLICIDAD

El botón de anular suscripción, que Gmail incorpora automáticamente en los correos masivos, evita que ese tipo de mensajes siga acumulándose. A eso se suma la posibilidad de crear filtros que eliminen de forma automática los correos provenientes de direcciones específicas.