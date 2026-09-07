Los adolescentes concentraron cuatro de cada 10 consultas por trastornos ligados al vapeo en 2025 en Costa Rica

Los adolescentes de 10 a 19 años concentraron 2,438 de las 5,901 consultas por trastornos asociados al vapeo que la CCSS registró en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los jóvenes de 10 a 19 años representaron 2,438 de las 5,901 consultas por trastornos asociados al vapeo que registraron los servicios de consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante 2025, según datos publicados por El Observador.

Ese grupo concentró cuatro de cada 10 atenciones notificadas en el año. Los registros también mostraron un aumento de las consultas entre menores y adolescentes frente a 2024.

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Las nuevas restricciones para los productos de vapeo, que incluyen límites a la nicotina, restricciones a sabores y controles sanitarios, comenzarán a regir el 6 de agosto de 2027. El Ministerio de Salud había previsto inicialmente su entrada en vigor para agosto de 2026.

Las atenciones entre personas de 10 a 19 años pasaron de 1,702 en 2024 a 2,438 en 2025, un aumento de 43%. La información disponible expone una mayor presencia de adolescentes entre las consultas médicas relacionadas con el vapeo, mientras las nuevas medidas regulatorias permanecen aplazadas.

Los registros parciales de 2026 también incluyeron un número relevante de pacientes adolescentes. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la CCSS atendió a 2,268 personas de todas las edades por trastornos vinculados con estos dispositivos.

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Las consultas por vapeo entre menores y adolescentes subieron de 1,702 en 2024 a 2,438 en 2025, con un aumento de 43% en la CCSS. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

De ese total, 822 pacientes tenían entre 10 y 19 años. La cifra corresponde a los primeros cuatro meses del año.

La CCSS reportó síntomas respiratorios, ansiedad y casos de EVALI

Además de las consultas externas, la Caja registró egresos hospitalarios en los que un trastorno asociado al vapeo figuró como diagnóstico principal o secundario.

La institución contabilizó 11 egresos hospitalarios en 2024 y 17 durante 2025. Entre enero y abril de 2026, se registraron cuatro casos adicionales.

Entre los problemas atendidos aparecen síntomas respiratorios, ansiedad y alteraciones de conducta. En los cuadros de mayor gravedad, la CCSS identificó lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, conocida como EVALI.

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Los datos sanitarios coinciden con el crecimiento del mercado de productos electrónicos. Las restricciones aprobadas se mantendrán, aunque las autoridades trasladaron su aplicación por un año.

La UCR vinculó el crecimiento del mercado con la disponibilidad de vapeadores

El investigador del Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jeancarlo Córdoba, sostuvo que Costa Rica cuenta con una regulación fuerte sobre productos de tabaco, aunque el marco normativo no avanzó al mismo ritmo que el mercado de vapeadores.

“La regulación se ha ido quedando en los últimos años. Ese desfase ocurre mientras el vapeo gana terreno entre adolescentes”, dijo Córdoba a El Observador.

Entre enero y abril de 2026, la CCSS atendió a 2,268 personas por trastornos vinculados al vapeo y 822 pacientes tenían entre 10 y 19 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer informe anual del Observatorio indicó que el 12.6% de los estudiantes de secundaria incluidos en la Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas había utilizado cigarrillos electrónicos durante el último mes.

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Córdoba consideró que el fenómeno no debe interpretarse solo como un reemplazo del cigarrillo combustible por los dispositivos electrónicos. El investigador relacionó el consumo con la disponibilidad de esos productos.

“El mercado lo que ofrece es la disponibilidad de los productos. Las restricciones aplicadas desde 2012 al cigarrillo tradicional redujeron las posibilidades de acceso de los menores”, afirmó el especialista ante el diario.

El investigador agregó que parte de los jóvenes no piensa en el cigarrillo convencional como una opción de consumo. “Muy pocos jóvenes en este momento pensarían en fumar el cigarrillo ‘tradicional’, ellos no están pensando en eso, están pensando en la disponibilidad de otros tipos de productos”, sostuvo ante la publicación.

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Los productos de vapeo sumaban 322 registros vigentes en febrero de 2026

El Observatorio revisó la base de productos declarados ante el Ministerio de Salud. Al 23 de febrero de 2026, el registro reunía 666 productos vigentes relacionados con tabaco y sus derivados.

De ese total, 344 correspondían a cigarrillos combustibles y 322 a productos de vapeo. La UCR observó que el mercado de cigarrillos tradicionales se mantuvo relativamente estable.

El crecimiento identificado entre 2023 y 2025 provino principalmente del segmento electrónico. La publicación señaló que en ese mercado predominan los dispositivos desechables y los líquidos.

Las presentaciones de líquidos van de 30 a 120 mililitros. Los equipos con menos de 5,000 inhalaciones concentran la mayor presencia en la base analizada.

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La CCSS reportó síntomas respiratorios, ansiedad, alteraciones de conducta y casos de EVALI entre los problemas asociados al vapeo. (WILL KIRK/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY)

El estudio también identificó dispositivos con capacidades de entre 5,000 y 14,999 inhalaciones. Ese grupo forma parte de la oferta de productos electrónicos disponibles.

El informe encontró dispositivos con hasta 55 mg de nicotina

La concentración de nicotina fue uno de los aspectos examinados por el Observatorio de Salud Pública. Córdoba explicó que el análisis identificó productos con diferentes niveles de esa sustancia.

“El análisis encontró productos con concentraciones bajas, de hasta 6 mg, y otros entre 20 y 35 mg”, explicó el investigador ante el medio.

Un grupo más reducido superaba esos niveles y alcanzaba hasta 55 mg de nicotina. Según Córdoba, esas concentraciones se hallaban principalmente en productos con sales de nicotina, como los dispositivos desechables o tipo pod.

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El Observatorio advirtió que los niveles elevados podrían aumentar el potencial adictivo de esos productos. El informe planteó la necesidad de vigilar de forma constante los efectos del vapeo entre los jóvenes y revisar los límites regulatorios vigentes, de acuerdo con información de El Observador.

El Reglamento Técnico RTCR 519-2025 establece un máximo de 20 mg/ml de nicotina. La disposición todavía no comenzó a aplicarse.

El Ministerio de Salud aplazó la aplicación de las restricciones

El Reglamento Técnico RTCR 519-2025 fue publicado por el Ministerio de Salud en febrero. La norma fija el límite de nicotina y restringe sabores frutales y otros aromas atractivos.

El Observatorio de Salud Pública de la UCR indicó que el 12.6% de los estudiantes de secundaria había usado cigarrillos electrónicos durante el último mes. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

El texto incorpora obligaciones sobre etiquetado, publicidad, promoción, patrocinio, análisis de laboratorio y vigilancia sanitaria. La exministra de Salud Mary Munive indicó, al presentar el reglamento, que la medida buscaba reducir el impacto del vapeo entre adolescentes y reforzar el control sanitario.

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Los fabricantes, importadores y comercializadores recibieron inicialmente seis meses para adecuarse a los nuevos requisitos. Un mes antes de que finalizara ese plazo, Salud anunció la postergación.

La institución explicó que necesita fortalecer sus capacidades técnicas y operativas para fiscalizar los productos. Entre las necesidades mencionadas figura la compra de tecnología especializada para determinar con mayor precisión qué contienen los dispositivos disponibles en el mercado.

“La decisión no modifica ni flexibiliza las reglas establecidas para estos dispositivos”, sostuvo el Ministerio al comunicar la prórroga.

El informe del Observatorio cerró en febrero y no incorporó ese cambio de fecha. Córdoba consideró que la postergación supone un período adicional en el que los productos continuarán disponibles bajo las condiciones actuales.

Para el investigador, el desafío incluye aplicar las normas, fiscalizar un mercado con productos diversos y responder al consumo de dispositivos electrónicos entre las nuevas generaciones.