Cultura

Del reciclaje de materiales al ajedrez barroco: el diseño argentino irrumpe en París con piezas que reinventan la tradición en clave contemporánea

La muestra Trazo Cero desembarca en la Galerie Joseph, en el distrito Factory de Le Marais, con mobiliario, luminarias, desarrollos textiles y objetos rituales que combinan técnicas ancestrales e innovación material

Collage de seis fotografías con objetos decorativos, floreros metálicos, alfombras con motivos geométricos y lámparas de interior
Estudios de diseño argentino presentan sus piezas en la Semana de Diseño de París 2026 en la Galerie Joseph de Le Marais bajo el nombre Trazo Cero
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Ocho estudios de diseño argentino presentan sus piezas en la Semana de Diseño de París 2026, dentro del distrito Factory, en el corazón de Le Marais. La selección, reunida bajo el nombre Trazo Cero, combina la revalorización de técnicas ancestrales con procesos de innovación material, y expone en la Galerie Joseph mobiliario, iluminación, objetos rituales y desarrollos textiles.

El colectivo nació en 2025 en el marco de este laboratorio de tendencias y diseño contemporáneo y se consolidó como una plataforma de investigación, producción y circulación del diseño argentino con proyección internacional. La curaduría está a cargo de Vivian Urfeig, periodista especializada en diseño que también coordinó las exposiciones del colectivo en Buenos Aires, en la Fundación Pablo Cassará y en la Feria de Arte MAPA.

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Los estudios llegan a París con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Dirección de Asuntos Culturales, PromArgentina (Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional) y Marca País.

Diseñadores industriales y artesanos convergen en un mismo relato

La selección reúne a Magdalena Boggiano (Oblumo), Maite Guedes y Marilina Las Heras (Hache Objetos), El Espartano junto al arquitecto Martín Huberman, Delfina Velar de Irigoyen (Studio Devel), Mercedes Massot y Paula Stremiz (Fiumine), Ignacio Noel (Iwish), Marcela Roitman (Orpnimi) y Dolores Mallea (Sur del Cruz). Diseñadores industriales, arquitectos, interioristas y expertos en iluminación despliegan narrativas propias que articulan la innovación con el saber hacer local.

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Un espacio con paredes blancas, tres alfombras ovoides de color azul y blanco en el suelo y la pared, y un televisor sobre un soporte metálico
Trazo Cero reúne en París 2026 mobiliario, iluminación, objetos rituales y desarrollos textiles con técnicas ancestrales e innovación material del diseño argentino

En el desarrollo de las piezas participan torneros, carpinteros, orfebres, marmoleros, vidrieros y artesanos textiles, cuyo trabajo refleja el nivel y la creatividad de las manos argentinas. Las exploraciones incluyen descartes de vidrio y mármol, maderas nativas y textiles con tecnología aplicada.

Luz, vidrio y textiles reciclados entre las propuestas

Fiumine, integrado por Massot, Stremiz y Francisco Silva Font, desarrolla luminarias bajo el concepto de simpleza formal y funcionalidad. Las piezas exploran materias primas como el mármol, el vidrio soplado, la porcelana y los metales, y trascienden su función primaria para convertirse en esculturas de luz.

Cuatro floreros metálicos cónicos de color plateado contienen flores rosadas y blancas sobre una tela blanca arrugada
El colectivo Trazo Cero nació en 2025 y se consolidó como una plataforma de investigación, producción y circulación del diseño argentino con proyección internacional

Hache Objetos lanza en esta edición Trama, una colección de iluminación que reutiliza screens de descarte de cortinas, en colaboración con Riel Americano. La propuesta parte de recuperar un material existente y prolongar su vida útil en lugar de descartarlo.

Ignacio Noel, de Iwish, presenta Flor Vetro, una pieza que surge de la exploración con vidrio y vitrofusión. Su particularidad radica en la integración entre estructura y fuente lumínica: el tallo que sostiene la pieza de vidrio es, al mismo tiempo, la propia fuente de luz, lo que elimina la separación tradicional entre soporte e iluminación.

Una lámpara de pie marrón y una mesa baja verde con bases de paneles verticales sobre un fondo blanco uniforme
La selección de Trazo Cero articula el trabajo de diseñadores industriales, arquitectos, interioristas y artesanos en un mismo relato del diseño argentino

Oblumo, fundado por Boggiano, presenta MAJAFA, una versión en fieltro de la línea MAJA de 2018. La placa de fieltro de PET, compuesta en un 60% por material reciclado, optimiza la acústica de los espacios de trabajo. El plegado que define su morfología permite además minimizar el volumen del embalaje y reducir el costo de envío.

Objetos rituales, arte textil y ajedrez tallado

Orpnimi, el estudio de objetos de judaica contemporánea dirigido por la arquitecta Marcela Roitman, presenta una colección para la celebración del Shabat que incluye una copa para el Kidush, un manto para cubrir las jalot, candelabros y servilletas de mesa, realizados en lino, plata y alpaca. En hebreo, Orpnimi significa luz interior.

Lámparas de pie, pantallas cónicas y mesas bajas dispuestas sobre un piso de vidrio transparente en un patio interior blanco
La muestra de diseño argentino en París cuenta con la curaduría de Vivian Urfeig y con el apoyo de Cancillería, PromArgentina y Marca País

El Espartano y Martín Huberman muestran Pastillas, una colección de alfombras de césped sintético con cuatro diseños —Robot, Constelaciones, Carriles y Versus—, que trasladan el lenguaje gráfico de las superficies deportivas a espacios interiores y exteriores, en una paleta de azul, fucsia y blanco.

Studio Devel, de Delfina Velar de Irigoyen, expone La forma de un Silencio/ Fragmentos, una serie de piezas textiles realizadas con la técnica de tufting en hilo de algodón, de 110 por 105 centímetros. “Pensamos a través del hacer, explorando nuevas formas de codificar y transmitir el saber artesanal”, señala Dolores Mallea, de Sur del Cruz, quien presenta un ajedrez de viaje con piezas talladas a mano en cedro y marupá y bañadas en bronce, cuyo diseño toma elementos de la arquitectura y las artes decorativas del barroco americano.

Fuente y fotos: gentileza prensa Trazo Cero,

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