Video: los gestos de Alpine con Franco Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de Fórmula 1

La reacción de Alpine con Colapinto por su frustración en el GP de Italia

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Franco Colapinto cerró un sólido fin de semana en Monza luego de completar una notable recuperación tras un despiste: terminó noveno y sumó dos puntos después de una remontada desde el 16° puesto. Pese a esto, el argentino se mostró muy golpeado por el error que cometió en el Gran Premio de Italia y pidió disculpas entre lágrimas. Además de recibir el respaldo del jefe Flavio Briatore, todo Alpine le brindó su respaldo en el paddock y con diversos mensajes en redes.

“¡Qué manejo, Franco!”, fue el primer posteo de la escudería francesa para indicar la posición final del pilarense. Luego de sus lágrimas en la zona de prensa, siguieron otras publicaciones para apoyarlo con los mensajes “Mantén esa cabeza bien alta, Franco”, “Los altibajos de este deporte. ¡Todos estamos contigo, Franco!” y “Esfuerzo mega, Franco. Es algo de lo que se puede estar orgulloso”.

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Durante la mañana del día después, Alpine reveló los encuentros en el paddock en Monza de Colapinto con integrantes del equipo. “Tenemos un mejor auto. Es algo que tenemos que recordar”, le dijo Pierre Gasly tras saludarlo. “No digas perdón nunca más”, le comentó otro de los mecánicos del team con sede en Enstone, al igual que hizo su ingeniero de pista, Stuart Barlow, por la radio durante la carrera. A lo largo del video, Franco se saluda y abraza con otros miembros de la escudería francesa. “Sintiéndome más cerca que nunca. Es un esfuerzo de equipo”, es el mensaje que agregó en las redes.

El respaldo de Alpine a Colapinto tras el GP de Italia (@AlpineF1Team)

Horas después de bajarse del auto, Colapinto publicó en Instagram un mensaje en el que mezcló autocrítica, alivio y proyección inmediata hacia la siguiente competencia. “Día durísimo por lo que podría haber sido... Nos levantamos mañana con la esperanza renovada de seguir laburando. Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo: pole de Pierre en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros hasta que allá fui... Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos. Gracias por bancarme siempre. Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama. Con todo a Madrid”, escribió.

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La carrera había comenzado con una señal alentadora. Tras ganar una posición en la largada, la bandera roja de la vuelta tres por el accidente de Charles Leclerc en la Parabólica reordenó el desarrollo y le abrió una oportunidad al piloto argentino, que en ese momento superó a Oscar Piastri. En el relanzamiento, Colapinto superó a Max Verstappen y llegó a ubicarse tercero. Esa progresión se interrumpió poco después, cuando se despistó en Lesmo, cayó 12 puestos y quedó prácticamente al fondo del pelotón.

Aun con daños leves en el piso, Colapinto consumó una gran remontada. Superó a Carlos Sainz y a Esteban Ocon, luego concretó un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto en la vuelta 28, y finalmente descontó ocho segundos para pasar a Yuki Tsunoda antes de cruzar la meta en la novena plaza.

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Alpine le brindó todo su apoyo a Colapinto por su actuación en el Gran Premio de Italia (@AlpineF1Team)

En la conferencia de prensa posterior, el piloto no pudo contener las lágrimas. “Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, declaró a ESPN visiblemente emocionado.

En declaraciones que difundió Alpine en un comunicado oficial, Colapinto agregó: “Después de una carrera como la de hoy, con todas las emociones y la situación en la que nos encontrábamos durante la prueba, es difícil no sentirse frustrado. Estoy frustrado conmigo mismo, ya que podría haberlo hecho mucho mejor, y por eso pido disculpas al equipo. Ahora mismo estoy decepcionado conmigo mismo, pero espero que, tras un tiempo para reflexionar, pueda verlo como una buena remontada”.

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El domingo dejó una mezcla de rendimiento alto a una vuelta y limitaciones en carrera para Alpine. Gasly había largado desde la pole position y era segundo en el relanzamiento, pero fue perdiendo lugares hasta terminar séptimo. El cuadro general repitió una tendencia de la temporada: el A526 mostró buen nivel, pero en ritmo de carrera quedó por detrás de Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari. En ese contexto, Colapinto solo cedió ante Lindblad y no llegó a enfrentarse en pista con su compañero de equipo.

El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, respaldó al argentino pese al error. “Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”, afirmó. El fin de semana dejó además una imagen poco habitual para el equipo, con sus dos autos ubicados al mismo tiempo entre los tres primeros durante la competencia.

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La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, en el nuevo circuito callejero Madring de Madrid, del 11 al 13 de septiembre. La carrera del domingo está programada para las 10:00, hora argentina.