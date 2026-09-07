Colegio médico hondureño convoca a asambleas informativas

El Colegio Médico de Honduras denunció que unos 600 médicos por contrato aún no concluyen la firma de sus contratos y registran atrasos de pago de julio y agosto.

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El Colegio Médico de Honduras (CMH) comenzó este lunes, una jornada de asambleas informativas en distintos centros asistenciales del país, en protesta por el incumplimiento de compromisos laborales y los atrasos en el pago de salarios a profesionales que trabajan en el sistema público.

La medida fue anunciada por la dirigencia del gremio como una acción de presión para exigir respuestas a las autoridades y la solución de una serie de demandas que, según el CMH, siguen pendientes pese a los acuerdos alcanzados previamente.

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El presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, señaló que la situación salarial afecta a profesionales en diferentes regiones del país y que algunos trabajadores acumulan hasta ocho meses sin recibir su remuneración.

Santos denunció que existen médicos a quienes se les adeudan hasta ocho meses de salario, particularmente en zonas como La Mosquitia, la frontera con Nicaragua y otros departamentos del país.

Santos afirmó que alrededor de 600 médicos por contrato o más todavía no han concluido el proceso de firma de sus contratos.

De acuerdo con el dirigente, estos profesionales trabajan en el sistema público, pero ya acumulan atrasos en sus pagos correspondientes a los meses de julio y agosto.

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Reclamo por base salarial

Otro de los reclamos planteados por el Colegio Médico está relacionado con la aplicación de la base salarial para los profesionales que trabajan en diferentes instituciones del Estado.

Santos señaló particularmente los casos de médicos que trabajan en instituciones como la Policía Nacional, el Hospital Militar y la Secretaría de Educación.

Según afirmó, algunos profesionales estarían recibiendo salarios de entre 9.200 y 9.500 lempiras, montos que, a criterio del gremio, no corresponden con la base salarial que debería aplicarse a los médicos.

El CMH exigió que esta situación sea revisada y que se garantice el cumplimiento de las condiciones salariales establecidas para los profesionales de la medicina.

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Como parte de las medidas adoptadas, el gremio anunció la suspensión indefinida de la consulta externa y de toda atención médica que no sea considerada urgente en los centros de salud del país.

Samuel Santos afirmó que hay médicos del sistema público con hasta ocho meses de salario adeudado en regiones como La Mosquitia y la frontera con Nicaragua.

Las autoridades del Colegio Médico aclararon que las emergencias continuarán siendo atendidas, por lo que los servicios destinados a situaciones que requieren atención inmediata no forman parte de la suspensión.

La medida podría generar afectaciones para pacientes que tenían programadas consultas, controles y otros servicios no urgentes, mientras las asambleas informativas se mantengan activas.

Esperan respuesta del gobierno

Santos lamentó que, pese a la firma de “más de cinco documentos” y a los diferentes compromisos alcanzados con las autoridades, las soluciones reclamadas por el gremio no se hayan concretado.

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Según explicó, el Colegio Médico ha participado en diferentes procesos de diálogo y ha planteado sus demandas en reiteradas ocasiones, pero los acuerdos no habrían sido cumplidos en su totalidad.

El dirigente también afirmó que el gremio ha solicitado en varias ocasiones una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, quien además ostenta la titularidad de la Secretaría de Salud, sin que hasta el momento hayan obtenido una cita.

Ante la falta de respuestas, las bases del Colegio Médico decidieron iniciar las asambleas informativas y mantener las medidas hasta obtener resultados concretos.

El Colegio Médico de Honduras denunció que unos 600 médicos por contrato aún no concluyen la firma de sus contratos y registran atrasos de pago de julio y agosto.

El presidente del Colegio Médico aclaró que las acciones emprendidas por el gremio no tienen carácter político, sino que responden a una lucha de carácter laboral y a la exigencia de mejores condiciones para los profesionales de la salud.

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La falta de personal, agregó, se vuelve particularmente sensible en zonas alejadas del país, donde las condiciones de trabajo y los atrasos salariales pueden dificultar la permanencia de los profesionales.

El Colegio Médico de Honduras anunció que las asambleas informativas continuarán hasta que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos con el gremio.