La palabra de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando”

Juan Etchegoyen dio a conocer el testimonio de la hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, en medio de la preocupación por su salud (Nuevo día - Ciudad Magazine)

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El mundo del espectáculo puso el foco este fin de semana en el estado de salud de Mirtha Legrand, luego de que la emblemática conductora no condujo su habitual programa del sábado a la noche y la preocupación se instaló tanto en la audiencia como en la industria. Este lunes, se confirmó que Mirtha fue internada en el sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro respiratorio. Y a poco tiempo de conocerse el primer parte médico, Teleshow obtuvo la palabra de Nacho Viale, nieto y productor de la reconocida conductora.

“Está muy bien. Mejorando, por suerte”, expresó a este medio, sin brindar más detalles, minutos después de que se difundió el primer parte médico por parte del sanatorio donde la diva permanece internada.

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Por otro lado, su hija Marcela Tinayre habló sobre la salud de su madre. En diálogo con Juan Etchegoyen, en Nuevo día (Ciudad Magazine), expresó: “Mamá está internada para control, ya que es un clásico en ella la bronquitis, por salir tanto y tomar frío. Está re bien controlada y sin riesgos y su ánimo muy bueno. Todos sus chequeos dieron perfecto”.

Mirtha Legrand debió ausentarse de su programa debido a su internación (StoryLab)

“Calculo que en unas horas le van a dar el alta. Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. No hay infecciones”, completó el panelista, leyendo las palabras de Tinayre sobre el estado de salud de Mirtha, quien en febrero próximo cumplirá 100 años.

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En paralelo a las palabras de Tinayre, se conoció el primer parte médico de Legrand. De acuerdo con lo informado por el Director Médico del nosocomio, Dr. Enrique Echague, “la Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

La hospitalización de Legrand fue confirmada a Teleshow por fuentes cercanas a la conductora, mientras que su entorno más íntimo ya había dado señales previas sobre un malestar de salud. La internación tendría carácter preventivo. Mirtha se encuentra bajo observación médica después de que el cuadro gripal fuera diagnosticado como una bronquitis, con recomendación de reposo total por parte de su médico de cabecera.

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La primera alerta pública sobre la situación de Mirtha surgió con su ausencia en la grabación del programa del fin de semana, una señal que no pasó desapercibida para quienes esperaban verla, como cada sábado, al frente de su tradicional mesa. El cuadro gripal la obligó a suspender su presencia y abrió interrogantes entre sus seguidores y los invitados al ciclo, que aguardaban su participación en el emblemático programa.

Juana Viale abrió el ciclo de la diva hablando de su ausencia del programa y cómo se encuentra (La noche de Mirtha/ Eltrece)

Por ese motivo, la conducción del programa quedó en manos de Juana Viale. La nieta de Mirtha ocupó el rol de anfitriona y se dirigió a la audiencia con naturalidad, explicando el motivo de la ausencia de Chiquita: “La abuelita está con gripe”. Su explicación, breve y directa, buscó llevar tranquilidad a los televidentes y dejar en claro que la ausencia respondía a una cuestión puntual de salud, y no a una situación de mayor gravedad.

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Por ahora, la familia Legrand-Tinayre eligió la cautela y el acompañamiento permanente, mientras la conductora permanece internada y bajo control médico. La expectativa está puesta en la pronta recuperación de Mirtha y en su posible regreso a su clásico programa, que cada sábado marca agenda y debates públicos.