Nokia 1100 sigue vivo en 2026: así es el nuevo celular con una batería que dura hasta 40 días

HMD Global presentó el Nokia 300 Charge como un teléfono básico inspirado en el Nokia 1100 y centrado en llamadas, mensajes y resistencia. (Foto: Amazon)

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El espiritú del Nokia 1100 se niega a desaparecer. HMD Global presentó el Nokia 300 Charge, un teléfono básico que retoma la filosofía del histórico teléfono de los 2000 y apuesta por una batería capaz de superar los 40 días de autonomía en modo de espera.

El nuevo modelo llega en 2026, en un mercado dominado por pantallas táctiles e inteligencia artificial, con una propuesta que prioriza las llamadas, los mensajes y la resistencia por encima de las funciones avanzadas de los smartphones actuales.

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Qué trae el Nokia 300 Charge, que recuerda al Nokia 1100

El dispositivo incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora por la compañía en un teléfono básico. Según datos oficiales de HMD Global, permite alcanzar más de 40 días en espera y hasta 37 horas de conversación continua.

Su pantalla mide 2,4 pulgadas, con resolución de 320 x 240 píxeles, y funciona con un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno, ampliable hasta 32 GB mediante tarjeta microSD. El sistema operativo es S30+.

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El nuevo Nokia 300 Charge incluye pantalla de 2,4 pulgadas, procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y almacenamiento ampliable por microSD. (HMD)

La conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800, por lo que su funcionamiento depende de que esa tecnología siga disponible en cada región. Incluye además puerto USB-C, entrada de audio de 3,5 milímetros, radio FM sin necesidad de antena externa y doble SIM.

Uno de los elementos que marca la diferencia respecto a otros teléfonos básicos es la función de carga inversa: el equipo puede utilizar su batería como fuente de energía externa para alimentar otros dispositivos, con una potencia máxima de 10 vatios a través del puerto USB-C. La función se activa con un botón físico ubicado en el lateral derecho.

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El Nokia 300 Charge puede recuperar batería suficiente en otro celular para realizar una llamada, enviar un mensaje o usar una aplicación de emergencia, y resulta útil como segundo teléfono para viajes o zonas con acceso limitado a electricidad.

También incorpora una linterna LED que, según la compañía, es hasta cuatro veces más brillante que la del Nokia 105 de 2023. En cuanto a dimensiones, el equipo mide 14,94 milímetros de grosor y pesa 138 gramos.

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La función de carga inversa del Nokia 300 Charge permite alimentar otros dispositivos con hasta 10 vatios a través del puerto USB-C. (HMD)

Por ahora, el modelo está disponible solo en Filipinas, donde su precio ronda los 2.190 pesos filipinos, unos 38 dólares, pero su lanzamiento en el resto del mundo todavía no está confirmado.

Por qué se lo vincula con el Nokia 1100

La conexión entre ambos modelos no es casual. HMD Global diseñó el Nokia 300 Charge como un sucesor espiritual del Nokia 1100, replicando su fórmula de hacer pocas cosas, pero de forma confiable.

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El nuevo equipo retoma la linterna, elemento que en 2003 resultaba novedoso porque los celulares con cámara y flash no existían todavía. También conserva un diseño resistente y delgado, fácil de sostener, en línea con las líneas paralelas que caracterizaban a la carcasa del modelo original.

La autonomía extendida es el punto central de la comparación. Un teléfono básico puede ofrecer semanas de batería porque su pantalla monocromática o de bajo consumo, junto con un sistema operativo simple, reduce el gasto energético frente a un smartphone convencional. Esa misma lógica explicaba la resistencia de la batería del Nokia 1100 dos décadas atrás.

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El Nokia 1100 se convirtió en el celular más vendido de la historia con 250 millones de unidades comercializadas en seis años. (Composición Infobae: Nokia)

La historia del mítico Nokia 1100

El Nokia 1100 se lanzó a finales de 2003 y su principal éxto se dio en América Latina, Asia y África. Alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia, lo que lo convierte en el celular más vendido de la historia. En 2005, la unidad número mil millones comercializada por Nokia fue, precisamente, un 1100 adquirido en Nigeria.

Su batería extraíble de ion de litio, modelo BL-5C, tenía 850 mAh de capacidad y 3,7 voltios, y ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y 4,5 horas de conversación continua. Con un uso moderado, una carga podía durar más de una semana.

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El teléfono contaba con carcasa robusta, bordes antideslizantes y teclado protegido por una alfombrilla de silicona que evitaba el ingreso de polvo y humedad. Entre sus herramientas se encontraban despertador, recordatorios, calculadora y el juego Snake II, que se popularizó al punto de seguir disponible en otras plataformas.

El modelo dejó de fabricarse en 2010, pero continúa circulando en el mercado de segunda mano. En plataformas como eBay, las unidades usadas y sin accesorios pueden encontrarse por menos de 50 dólares, mientras que los ejemplares sellados, con caja original y manuales, pueden superar los 100 dólares en subastas especializadas orientadas a coleccionistas.

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