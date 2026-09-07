Tecno

Nokia 1100 sigue vivo en 2026: así es el nuevo celular con una batería que dura hasta 40 días

El nuevo dispositivo de de la marca también tiene la opción de cargar otros teléfonos con un botón

Cuatro teléfonos móviles Nokia 1100 en colores negro, rojo, amarillo y azul, alineados diagonalmente sobre una superficie gris
HMD Global presentó el Nokia 300 Charge como un teléfono básico inspirado en el Nokia 1100 y centrado en llamadas, mensajes y resistencia. (Foto: Amazon)
Guardar

El espiritú del Nokia 1100 se niega a desaparecer. HMD Global presentó el Nokia 300 Charge, un teléfono básico que retoma la filosofía del histórico teléfono de los 2000 y apuesta por una batería capaz de superar los 40 días de autonomía en modo de espera.

El nuevo modelo llega en 2026, en un mercado dominado por pantallas táctiles e inteligencia artificial, con una propuesta que prioriza las llamadas, los mensajes y la resistencia por encima de las funciones avanzadas de los smartphones actuales.

PUBLICIDAD

Qué trae el Nokia 300 Charge, que recuerda al Nokia 1100

El dispositivo incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora por la compañía en un teléfono básico. Según datos oficiales de HMD Global, permite alcanzar más de 40 días en espera y hasta 37 horas de conversación continua.

Su pantalla mide 2,4 pulgadas, con resolución de 320 x 240 píxeles, y funciona con un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno, ampliable hasta 32 GB mediante tarjeta microSD. El sistema operativo es S30+.

PUBLICIDAD

Nokia 300 Charge es la evolución del recordado Nokia 1100.
El nuevo Nokia 300 Charge incluye pantalla de 2,4 pulgadas, procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y almacenamiento ampliable por microSD. (HMD)

La conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800, por lo que su funcionamiento depende de que esa tecnología siga disponible en cada región. Incluye además puerto USB-C, entrada de audio de 3,5 milímetros, radio FM sin necesidad de antena externa y doble SIM.

Uno de los elementos que marca la diferencia respecto a otros teléfonos básicos es la función de carga inversa: el equipo puede utilizar su batería como fuente de energía externa para alimentar otros dispositivos, con una potencia máxima de 10 vatios a través del puerto USB-C. La función se activa con un botón físico ubicado en el lateral derecho.

El Nokia 300 Charge puede recuperar batería suficiente en otro celular para realizar una llamada, enviar un mensaje o usar una aplicación de emergencia, y resulta útil como segundo teléfono para viajes o zonas con acceso limitado a electricidad.

También incorpora una linterna LED que, según la compañía, es hasta cuatro veces más brillante que la del Nokia 105 de 2023. En cuanto a dimensiones, el equipo mide 14,94 milímetros de grosor y pesa 138 gramos.

Nokia 300 Charge
La función de carga inversa del Nokia 300 Charge permite alimentar otros dispositivos con hasta 10 vatios a través del puerto USB-C. (HMD)

Por ahora, el modelo está disponible solo en Filipinas, donde su precio ronda los 2.190 pesos filipinos, unos 38 dólares, pero su lanzamiento en el resto del mundo todavía no está confirmado.

Por qué se lo vincula con el Nokia 1100

La conexión entre ambos modelos no es casual. HMD Global diseñó el Nokia 300 Charge como un sucesor espiritual del Nokia 1100, replicando su fórmula de hacer pocas cosas, pero de forma confiable.

El nuevo equipo retoma la linterna, elemento que en 2003 resultaba novedoso porque los celulares con cámara y flash no existían todavía. También conserva un diseño resistente y delgado, fácil de sostener, en línea con las líneas paralelas que caracterizaban a la carcasa del modelo original.

La autonomía extendida es el punto central de la comparación. Un teléfono básico puede ofrecer semanas de batería porque su pantalla monocromática o de bajo consumo, junto con un sistema operativo simple, reduce el gasto energético frente a un smartphone convencional. Esa misma lógica explicaba la resistencia de la batería del Nokia 1100 dos décadas atrás.

Nokia - Nokia 1100 - celular - tecnología - 17 de febrero
El Nokia 1100 se convirtió en el celular más vendido de la historia con 250 millones de unidades comercializadas en seis años. (Composición Infobae: Nokia)

La historia del mítico Nokia 1100

El Nokia 1100 se lanzó a finales de 2003 y su principal éxto se dio en América Latina, Asia y África. Alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia, lo que lo convierte en el celular más vendido de la historia. En 2005, la unidad número mil millones comercializada por Nokia fue, precisamente, un 1100 adquirido en Nigeria.

Su batería extraíble de ion de litio, modelo BL-5C, tenía 850 mAh de capacidad y 3,7 voltios, y ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y 4,5 horas de conversación continua. Con un uso moderado, una carga podía durar más de una semana.

El teléfono contaba con carcasa robusta, bordes antideslizantes y teclado protegido por una alfombrilla de silicona que evitaba el ingreso de polvo y humedad. Entre sus herramientas se encontraban despertador, recordatorios, calculadora y el juego Snake II, que se popularizó al punto de seguir disponible en otras plataformas.

El modelo dejó de fabricarse en 2010, pero continúa circulando en el mercado de segunda mano. En plataformas como eBay, las unidades usadas y sin accesorios pueden encontrarse por menos de 50 dólares, mientras que los ejemplares sellados, con caja original y manuales, pueden superar los 100 dólares en subastas especializadas orientadas a coleccionistas.

Temas Relacionados

Nokia 1100NokiaNokia 300 CargeCelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este lunes 7 de septiembre

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este lunes 7 de septiembre

Bill Gates proyecta un futuro con IA accesible para todos pero advierte sobre los peligros del cambio tecnológico

El cofundador de Microsoft aclaró que el cambio no apunta a sustituir a los profesionales, sino a extender su alcance

Bill Gates proyecta un futuro con IA accesible para todos pero advierte sobre los peligros del cambio tecnológico

La función poco conocida de Gmail para enviar correos que desaparecen automáticamente

El modo confidencial funciona como un sistema de autodestrucción programada para correos electrónicos

La función poco conocida de Gmail para enviar correos que desaparecen automáticamente

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

Se trata de los indicadores de movimiento del vehículo, puntos animados que aparecen en los bordes de la pantalla

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

Al iniciar una partida, la pelota bajaba con lentitud por el lanzador, cruzaba el resorte y terminaba cayendo fuera de la pantalla

La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

DEPORTES

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

La revelación sobre el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos de final del US Open: todo lo que hay que saber

El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

TELESHOW

Juan Gil Navarro contó una inesperada anécdota con Alejandro Dolina: “Me pidió disculpas”

Juan Gil Navarro contó una inesperada anécdota con Alejandro Dolina: “Me pidió disculpas”

La llamativa foto de La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó en plena polémica por los rumores de romance

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos hot que le enviaba a un ex: “Por miedo a que se filtren”

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo saber si un familiar tiene demencia y qué hacer para prevenirlo?

¿Cómo saber si un familiar tiene demencia y qué hacer para prevenirlo?

Para terminar las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI hay que cesar sus leyes infames

Cómo los drones ucranianos golpean sector por sector a la economía rusa

La ruta de León XIV en Uruguay: los enviados del Vaticano recorrieron los lugares que visitará el papa

Una avioneta arrojó más de 400 kilos de droga sobre un campo de Uruguay y desató operativo contra una banda narco