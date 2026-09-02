En Panamá la mayoría de los ciudadanos no están inscritos en un partido político

Frente a una pantalla un ciudadano esperaba los resultados de las elecciones generales en Ciudad de Panamá, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

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La mayoría de los panameños se mantiene sin afiliación partidista, quedando fuera de los colectivos políticos en el país, según el informe más reciente de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE).

El registro, actualizado al 27 de agosto de 2026, contabilizó un total de 3,184,210 ciudadanos habilitados en el Registro Electoral.

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El documento oficial indica que hasta el periodo de referencia 1,547,531 panameños estaban inscritos en partidos constituidos o en proceso de formación.

La cifra representa el 48.60% del Registro Electoral, mientras que el 51.40% restante no tiene adhesión a ninguna organización política.

La afiliación política en Panamá se mantiene dividida entre una minoría cercana a la mitad del electorado que integra colectivos partidistas y una mayoría sin inscripción.

Un funcionario electoral sujeta una papeleta durante las últimas elecciones presidenciales en Panamá, el 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

El dato incluye tanto a los partidos legalmente reconocidos como a los grupos que todavía buscan completar su proceso de constitución.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) encabeza la lista de adhesiones, con 547,962 inscritos. Detrás quedaron Realizando Metas, con 276,152, y Cambio Democrático, que reunió a 260,127 personas.

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El Partido Panameñista registra 236,823 afiliados. El Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) alcanza 78,952 inscripciones en el corte difundido por la DNOE.

Entre las colectividades con menor cantidad de adherentes, el Movimiento Otro Camino suma 48,859 miembros. El Frente Amplio por la Democracia cuenta con 46,323, seguido por el Partido Alianza, con 25,989, y el Partido Popular, con 20,806.

El informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral también incorporó a las agrupaciones que se encuentran en formación, donde Acción Ciudadana Independiente lidera ese grupo, con 2,829 afiliados.

Registro de ciudadanos inscritos en partidos políticos al 27 de agosto de 2026. (TE)

El Partido Nacional Humanitario informó 2,344 adhesiones. Por su parte, el Movimiento Radix registra 365 personas inscritas durante el mismo período.

En medio del movimiento político, este 29 de agosto la Coalición Vamos anunció su próximo paso al transformarse en un partido político, marcando un nuevo capítulo para la agrupación creada el 5 de abril de 2022 por diputados independientes, con el propósito declarado de organizar, capacitar y promover nuevos liderazgos para competir hacia la Asamblea Nacional y en los gobiernos locales, a través de la libre postulación.

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Desde su origen, el movimiento se presentó como una “coalición electoral” de candidatos independientes y no como un partido político, algo que dejó claro tanto en su discurso público como en su relación con el Tribunal Electoral, que nunca la reconoció como partido y se limitó a reconocer individualmente a sus integrantes bajo la figura de la libre postulación.

Sus voceros indicaron que la decisión de iniciar su conversión en partido político formal es el resultado de una combinación de factores institucionales, estratégicos, organizativos, materiales y políticos que se han ido acumulando desde su fundación en 2022 y, con especial intensidad, tras las elecciones de 2024 y en el actual ciclo de reformas electorales en Panamá.

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Esta semana, en cumplimiento de un mandato constitucional, el Tribunal Electoral entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de modificaciones al Código Electoral, para las elecciones generales del 6 de mayo de 2029.

El presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, magistrado Narciso J. Arellano Moreno, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de modificaciones al Código Electoral, para las elecciones generales del 6 de mayo de 2029. (TE)

El documento, para su discusión y aprobación, llegó de las manos de los magistrados Narciso J. Arellano Moreno, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake.

Los cambios a la ley electoral, dijeron, se sostienen en los principios de transparencia, equidad, rendición de cuentas y justicia y son producto de un año de discusión en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

Aseguraron que en ella participaron miembros de los partidos políticos legalmente constituidos, los partidos políticos en formación, representantes de la libre postulación, de la sociedad civil aglutinados en el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, y de universidades e instituciones públicas.

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El presidente de la CNRE, Narciso J. Arellano Moreno, indicó que en las mesas de trabajo se logró la aprobación de 59 artículos y el rechazo de 46.

El proyecto será discutido en primer debate en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea y posteriormente pasará al Pleno para su discusión y aprobación final. Además, los magistrados presentaron el proyecto de ley para la reconfiguración de algunos circuitos electorales en los comicios del 2029.