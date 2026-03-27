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PS5 y PS5 Pro suben de precio: esto es lo que costará ahora la consola de Sony

Todos los dispositivos contarán 100 dólares más, respecto a los precios actuales

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Playstation 5
Sony aumenta el precio de la PlayStation 5, la PS5 Pro y PlayStation Portal a partir del 2 de abril de 2026 en varios mercados mundiales. (Reuters)

Nuevamente Sony sube el precio de sus consolas actuales. Luego de haberlo hecho hace menos de un año, la empresa confirmó el aumento de 100 dólares en tres de sus dispositivos actuales: PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal.

Sony atribuye esta decisión a las “presiones continuas en el panorama económico mundial”, así como al incremento en los costes de diversos componentes esenciales para la fabricación de sus productos.

Cuál serán los nuevos precios de la PS5

En concreto, el aumento de precio decretado por Sony oscila entre 100 y 150 unidades de la moneda local según el modelo y la región. Todos los incrementos empezarán a implementarse oficialmente desde el 2 de abril de 2026. Estos son los nuevos precios:

Estados Unidos

  • PlayStation 5 estándar sube de $549,99 a $649,99.
  • PS5 Digital Edition pasa de $499,99 a $599,99.
  • PS5 Pro pasa de $749,99 a $899,99.
  • PlayStation Portal, dispositivo de juego remoto, ahora costará $249,99.
Sony justifica el incremento de precios de PlayStation 5 y Portal por las presiones económicas globales y el encarecimiento de componentes clave. (Europa Press)
Sony justifica el incremento de precios de PlayStation 5 y Portal por las presiones económicas globales y el encarecimiento de componentes clave. (Europa Press)

Europa

  • PS5 – €649.99.
  • PS5 Digital Edition – €599.99.
  • PS5 Pro – €899.99.
  • PS Portal - €249.99.

Japón

  • PS5 – ¥97,980. 
  • PS5 Digital Edition – ¥89,980.
  • PS5 Pro – ¥137,980.
  • PS Portal - ¥39,980.

Reino Unido

  • PS5 – £569.99.
  • PS5 Digital Edition – £519.99.
  • PS5 Pro – £789.99.
  • PS Portal - £219.99.

El ajuste se aplica tanto a los comercios físicos como a la tienda en línea de Sony, aunque en algunos territorios puede haber pequeñas variaciones ligadas a los distribuidores locales, como en el caso de América Latina, cuya distribución está ligada al precio de las consolas en Estados Unidos.

El ajuste de precios de PlayStation 5, PS5 Pro y PlayStation Portal también se aplicará en la tienda en línea de Sony y en comercios físicos oficiales. (SONY)
El ajuste de precios de PlayStation 5, PS5 Pro y PlayStation Portal también se aplicará en la tienda en línea de Sony y en comercios físicos oficiales. (SONY)

PlayStation 5 no para de subir de precio

A diferencia de generaciones anteriores, en las que el precio del hardware tiende a disminuir con el paso de los años, la PlayStation 5 ha experimentado una serie de aumentos desde su lanzamiento.

En el último año ya es la segunda vez que estos dispositivos suben su valor. En agosto de 2025, Sony anunció un incremento de 50 dólares en todos los modelos en Estados Unidos, elevando el precio de la versión estándar a $549,99, la Digital Edition a $499,99 y la Pro a $749,99.

Este primer ajuste se justificó por el entorno económico desafiante y los aranceles sobre productos importados implementados por el entonces presidente Donald Trump. La política de aranceles también afectó a otras regiones, con subidas reportadas en el Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda durante la primavera de 2025. En ese contexto, Sony comunicó que los precios de los accesorios permanecerían sin cambios.

Paralelamente, otras compañías del sector, como Microsoft, también elevaron los precios de sus consolas y accesorios. Microsoft incrementó el precio de la Xbox Series X digital edition a $549,99.

A diferencia de generaciones pasadas, la PlayStation 5 ha experimentado aumentos sucesivos de precio desde su lanzamiento en el mercado. (Europa Press)
A diferencia de generaciones pasadas, la PlayStation 5 ha experimentado aumentos sucesivos de precio desde su lanzamiento en el mercado. (Europa Press)

Cuáles son los factores detrás de la subida de precios

Sony ha señalado que las “presiones continuas en el panorama económico mundial” han sido determinantes para la revisión al alza de sus precios. La compañía argumenta que el incremento es necesario “para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo”.

Entre los factores concretos que explican el encarecimiento figuran el aumento sostenido en el precio de la memoria y otros componentes, alimentado por la fuerte demanda de los centros de datos y la industria de la inteligencia artificial.

Además, en los últimos meses se han registrado aumentos considerables en los costes de distribución, una situación que afecta de manera transversal a la cadena de suministro global.

Factor que anticipaban que el hardware de Sony y Microsoft podría experimentar nuevas subidas de precio, especialmente después del impacto de la guerra de aranceles y la volatilidad de los mercados internacionales. Se trata de la primera generación en la que el precio de las consolas sube de forma sostenida en vez de bajar.

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