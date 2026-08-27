Top 10 de los celulares más vendidos este 2026: iPhone 17 y Galaxy S26 Ultra en la lista global

Solo modelos de las dos marcas ocupan los 10 primeros puestos del ranking de los celulares más vendidos en el segundo trimestre de 2026. (Composición)

Guardar

Apple y Samsung dominaron por completo la lista de los diez teléfonos más vendidos del mundo en el segundo trimestre de 2026, con cinco modelos cada una, según un informe publicado el 26 de agosto por Counterpoint Research. Entre ambas marcas concentraron el 26% de las ventas globales de teléfonos inteligentes, un incremento de dos puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

El dato cobra mayor peso si se tiene en cuenta que el mercado global de smartphones cayó 11% en ese trimestre. Lejos de verse arrastradas por esa contracción, Apple y Samsung reforzaron su posición al enfocar recursos en modelos premium y de alto volumen, una estrategia que también respondió a la escasez mundial de memoria RAM que afectó a la industria en ese período.

PUBLICIDAD

Los 10 modelos que lideran el ranking de los más vendidos en el segundo trimestre de 2026. (Counterpoint Research)

El iPhone 17, el más vendido del planeta

El iPhone 17 encabezó el ranking con el 6% de las ventas globales de unidades, lo que lo convirtió en el smartphone más vendido del mundo durante el trimestre. Le siguieron el iPhone 17 Pro Max en el segundo puesto y el iPhone 17 Pro en el tercero. El iPhone 17e ocupó la séptima posición, mientras que el iPhone 16 —lanzado el año anterior— cerró el top 10 en el décimo lugar, una señal de la tracción sostenida que mantienen los modelos de la generación anterior.

Según Karn Chauhan, analista senior de Counterpoint Research, las ventas de Apple crecieron 5% interanual pese a la caída generalizada del mercado. El crecimiento se extendió a mercados como India, Japón y la región de Medio Oriente y África (MEA), y las ventas prácticamente se duplicaron en Corea del Sur.

PUBLICIDAD

El iPhone 17 lideró las ventas globales de smartphones en el segundo trimestre de 2026 con el 6% del mercado mundial. (Apple)

El analista atribuyó ese desempeño a las mejoras sustanciales del iPhone 17 base, que acortaron la brecha con los modelos Pro, y a la tracción generada por programas de canje, promociones y opciones de financiación accesibles. El aumento generalizado de los precios de los smartphones también empujó a más consumidores hacia los segmentos de mayor valor, lo que favoreció a Apple.

El iPhone 17e, por su parte, se mantuvo como una opción popular en Estados Unidos y Japón, impulsado por promociones de operadoras. Su incorporación de MagSafe y mayor almacenamiento interno al mismo precio que su antecesor reforzaron su atractivo en esos mercados.

PUBLICIDAD

La versión económica del iPhone 17 también figura entre los modelos más vendidos en este período. (Reuters)

Samsung: el Galaxy S26 Ultra lidera el segmento Android

En el lado de Samsung, el Galaxy S26 Ultra ocupó el cuarto puesto general y se consolidó como el smartphone Android más vendido del trimestre, cinco posiciones por encima de su predecesor en el mismo período del año anterior. Según el analista senior Harshit Rastogi, fue la primera vez que un dispositivo Android ultra premium lideró las ventas Android en un trimestre de junio.

El Galaxy S26 Ultra representó más de la mitad de las ventas de toda la serie Galaxy S26 durante el trimestre. Rastogi señaló que el lanzamiento más tardío de la serie S26 respecto a la S25 trasladó parte de las ventas hacia el segundo trimestre, lo que favoreció los números del período.

PUBLICIDAD

La pantalla de privacidad —una novedad en la industria— y las capacidades de inteligencia artificial diferenciaron al modelo de sus competidores. El Galaxy S26 (sin el sufijo Ultra) apareció en el noveno puesto de la lista.

El Galaxy S26 Ultra fue el smartphone Android más vendido del trimestre. (Reuters)

La presencia de Samsung en el top 10 no se limitó al segmento premium. La serie Galaxy A ocupó tres posiciones: el Galaxy A07 en el quinto lugar, el Galaxy A17 en el sexto y otro modelo de la misma línea en el octavo. La popularidad de estos dispositivos respondió a su precio accesible, amplia disponibilidad y una propuesta de valor sólida para el segmento medio.

PUBLICIDAD

Todos los modelos Galaxy A presentes en el ranking ofrecen seis o más años de actualizaciones de software, un factor que gana peso a medida que los ciclos de reemplazo de teléfonos se alargan.