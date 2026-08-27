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Jimena Monteverde contó las peleas secretas del programa de Mirtha Legrand: “Yo de acá me voy”

La chef y conductora de La cocina rebelde contó algunas de las exigencias de los invitados para ir al programa de la diva

El video muestra un segmento del programa de cocina "La Cocina Rebelde" transmitido por eltrece. La conductora Claudia Villafañe, vestida con un delantal, prepara un pastel de vacío, provoleta y papa en una cocina. A su lado, un hombre y una mujer participan de la emisión. Se observan utensilios de cocina, ingredientes y platos con vegetales. Los tres interactúan durante la preparación.
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Durante una distendida charla en La Cocina Rebelde, el programa de Jimena Monteverde que se emite por El Trece, la conductora y cocinera reveló algunos de los secretos mejor guardados detrás de las famosas mesas de Mirtha Legrand: desde celebridades que exigen sentarse en un lugar específico hasta figuras que amenazaron con retirarse si no les cambiaban el cartel de posición.

El momento se dio mientras Monteverde compartía la mesa junto a Claudia Villafañe y el humorista Coco Carreño. En un clima de risas y complicidad, la conductora empezó a deslizar información que, según ella misma reconoció, la metía en un “berenjenal”. “Muchos famosos van si la mesa les gusta. Preguntan quiénes van”, lanzó, generando de inmediato la atención de sus compañeros. Y agregó el detalle que desató la polémica: “Muchos quieren sentarse del lado derecho”.

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Mirtha Legrand y Jimena Monteverde
“Muchos quieren sentarse del lado derecho, al lado de Mirtha”, contó Jimena Monteverde (Almorzando con Mirtha, Eltrece)

La explicación no tardó en llegar. Según la presentadora, el asiento a la derecha de Mirtha Legrand es el que más “cotiza” entre los invitados: el lugar de mayor visibilidad, el que se asocia simbólicamente con quien tiene más protagonismo en la mesa. Carreño lo confirmó con una afirmación concisa: “El lugar que cotiza es estar sentado a la derecha de Mirtha. Es el que más cotiza”. La dinámica, que podría parecer un detalle menor, da cuenta de las tensiones y negociaciones que se producen detrás de escena en uno de los programas de mayor tradición de la televisión argentina.

Pero la revelación más llamativa llegó cuando Monteverde fue un paso más allá: “Ha pasado muchas veces que han llegado figuras y tienen puesto el cartel del lado de la izquierda. Y entonces dijeron: ‘Yo de acá me voy. Si no me pasás a la derecha, yo de acá me voy’”. El relato generó incredulidad en Villafañe, quien no dudó en marcar su postura: “Eso no lo haría nunca”. Ante la insistencia de Carreño para que revelara nombres, la cocinera fue categórica: “No puedo, no puedo. Es gente muy famosa, muy conocida”. Y aclaró que no se trata de un caso aislado: “Hay varios”.

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Mirtha Legrand y seis personas sentadas en una mesa blanca con un centro floral de rosas, copas de vino y platos con comida en un set de televisión
Mirtha Legrand, vestida de un vibrante color rosa, preside una elegante mesa con un centro floral, compartiendo un momento con sus invitados en el set de su programa televisivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo tramo de la conversación, Monteverde también hizo referencia al vínculo con la propia Legrand y a los cuidados que la diva tiene en la actualidad con sus invitados y con las preguntas que formula. “Mirtha está muy, muy cuidadosa”, señaló, mientras el locutor del programa apuntó que la conductora “aflojó” con el correr del tiempo. La escena derivó en un comentario jocoso de Carreño, quien imaginó qué pasaría si la mesa de La Cocina Rebelde se convirtiera en el escenario de uno de los tradicionales almuerzos: “Empiezan a volar escarbadientes por todos lados”.

Villafañe, por su parte, aprovechó el momento para reflexionar sobre su propia experiencia como invitada en programas de televisión. Contó que, a diferencia de lo que sucede con otras figuras, ella no acostumbra a pedir que le adviertan sobre qué temas no tocar antes de salir al aire. “Cuando me invitan a un programa, yo no voy a muchos programas, pero cuando me invitan y me dicen: ‘Vos decinos de qué no querés hablar, no te preguntamos’. Digo: ‘No, si yo a mí me invitan a un programa, yo no te puedo decir: esto no me preguntes’”, explicó. Su postura fue respaldada por Jimena Monteverde, quien señaló que pedir que no se aborde un determinado tema termina operando en contra del invitado: “Cuando decís: ‘No quiero hablar’, es en tu contra”.

El intercambio dejó expuesta la trama de protocolos, exigencias y estrategias no escritas que rodean a los programas más vistos de la televisión local. La charla se desarrolló en el marco de La Cocina Rebelde, ciclo en el que Monteverde conduce y cocina cada emisión.

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