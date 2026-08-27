Economía

El gobierno porteño cambió la Carta Orgánica del Banco Ciudad y destinará más fondos a créditos hipotecarios

La Legislatura porteña sancionó la Ley 1.779, que fija un piso mínimo del 25% de las utilidades para líneas hipotecarias y asignará el resto a obras de infraestructura en la Ciudad

Banco Ciudad
Al menos el 25% del remanente de los fondos del Banco Ciudad se destinarán a créditos hipotecairos.
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El Banco Ciudad implementó una reforma en su Carta Orgánica con el objetivo de fortalecer su papel en el otorgamiento de créditos hipotecarios y la financiación de obras de infraestructura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta modificación, aprobada por la Legislatura porteña, se alinea con las acciones recientes del ministro de Economía, Luis Caputo, de impulsar los préstamos hipotecarios a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y busca ampliar el acceso a la vivienda, principalmente para los sectores medios.

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La reforma afecta el artículo 45 de la Carta Orgánica, que regula el destino de las utilidades netas del banco. Desde ahora, el remanente de los fondos, una vez cubiertas las exigencias regulatorias y la preservación del patrimonio, se orientará a líneas hipotecarias y a proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno de la Ciudad. El nuevo esquema establece que al menos el 25% de ese remanente se asignará a créditos hipotecarios.

De acuerdo con el presidente de la entidad, Guillermo A. Laje, la decisión refuerza la misión del Banco Ciudad como agente financiero de la ciudad. “En 2025, consolidamos nuestros resultados económicos, acompañamos a los sectores que dinamizan la actividad y volvimos a generar dividendos para el desarrollo de la Ciudad”, expresó Laje en el comunicado oficial.

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Crédito hipotecario
El Banco Ciudad relanzó sus créditos con mayor monto máximo, más plazo y condiciones más flexibles. (Getty Images)

En línea con la reforma, el banco relanzó sus préstamos hipotecarios, incrementando el plazo de financiamiento hasta 25 años y elevando el monto máximo a otorgar. Para la primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, el monto puede alcanzar los $150 millones, mientras que se eleva a $200 millones para vivienda única y segunda vivienda. Las nuevas condiciones permiten reducir la cuota inicial en un 8%, lo que amplía el universo de potenciales compradores.

El comunicado detalla que los créditos en UVAs cuentan con una tasa de interés fija del 7,5% (TNA), subvencionada por el Gobierno porteño, y financian hasta el 75% del valor de unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos cuyo valor no supere los USD 2.800 por metro cuadrado. Para quienes solicitan $100 millones a 25 años, la cuota inicial es de $710.000 y se requieren ingresos totales desde $2.840.000.

Nuevas opciones disponibles

El banco también amplió los destinos de las líneas hipotecarias, incluyendo la posibilidad de comprar vivienda única de ocupación permanente y segunda vivienda, tanto en la capital como en ciudades del interior del país. Estas alternativas cuentan con tasas fijas diferenciadas: 9,5% para vivienda única, 8,5% para inmuebles en el microcentro y barrios del sur porteño, y 11,5% para segunda vivienda.

“Ampliamos la accesibilidad brindando más plazo y montos, lo que permite reducir la cuota o acceder a más financiamiento. El objetivo, junto al Gobierno de la Ciudad, es facilitar el acceso a la vivienda con créditos cada vez más competitivos”, declaró Laje.

La cuota inicial no superará el 25% de los ingresos del hogar, y los solicitantes pueden presentar un garante para incrementar su capacidad crediticia. Los créditos pueden solicitarse tanto por empleados en relación de dependencia como por monotributistas y autónomos que contraten el “Paquete Crecer”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cuota inicial de los créditos hipotecarios no puede superar el 25% de los ingresos familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las líneas destinadas a la compra de segunda vivienda están disponibles no solo para inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sino también en Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Tucumán y Salta. Los créditos hipotecarios pueden solicitarse a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, en la página web de la entidad y en las sucursales del banco.

Un proyecto respaldado en la Legislatura

La modificación fue aprobada mediante la Ley 1.779. El proyecto fue presentado por el bloque de La Libertad Avanza y trabajado en forma conjunta en el recinto porteño. Al respecto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: “Modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios. Más oportunidades para la clase media que se esfuerza todos los días para salir adelante y progresar”.

Hasta la sanción de la nueva ley no existía un piso mínimo para la porción de utilidades destinada a créditos hipotecarios. Ahora bien, la norma también define el destino del resto del remanente que no se asigne a esas líneas: ese porcentaje se transferirá directamente al Gobierno de la Ciudad para la ejecución de obras estratégicas de infraestructura. A su vez, la Ciudad mantendrá la facultad de aprobar reducciones en el monto global a distribuir, con el objetivo de garantizar la reinversión en proyectos de capitalización del propio banco.

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