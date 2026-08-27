Cande Ruggeri viajó al sur con su esposo y su hija tras el escándalo con Flor Vigna: ski, nieve y lagos

Cande Ruggeri compartió las fotos de sus vacaciones en el sur junto a su esposo e hija (Instagram)

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En medio de la repercusión por la acusación de Flor Vigna, quien aseguró en La Casa de los Famosos México que Cande Ruggeri intentó acercarse a Nico Occhiato durante un viaje de egresadas —versión que la modelo negó de forma pública—, Cande decidió armar las valijas y viajar al sur junto a su hija Vita y su marido Nico Maccari. Lejos de los reflectores, la modelo abrió el carrete de sus vacaciones invernales en la Patagonia con postales en la nieve, momentos en la cabaña y una escapada familiar que contrastó con la polémica que todavía rodea su nombre.

El viaje arrancó con las primeras postales nocturnas desde una terraza con vista a las luces de la ciudad serrana. Cande apareció con un tapado largo negro, gorro de piel del mismo color y guantes a juego, posando con el frío de la noche patagónica como telón. En una foto sonríe con los ojos entrecerrados bajo los anteojos de sol oscuros que no se saca ni de noche; en otra, manda un beso con las dos manos abiertas hacia la cámara. Las cabañas iluminadas y los árboles nevados al fondo completaban una estampa que parecía sacada de otro hemisferio.

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De noche también se la vio bailando en esa misma terraza de madera, con el tapado moviéndose al compás, el pelo rubio al viento y las luces de la ciudad titilando detrás. La imagen, levemente movida, capturó el tono de esas primeras horas: descontracturada, lejos de cualquier protocolo.

La modelohizo de sus vacaciones en el sur una oportunidad para usar sus lookazos de invierno

Para el día la modelo apostó por un tapado de piel en color marrón

Abrigo negro, gorro de piel, guantes y anteojos de sol fueron los elegidos por la modelo para salir de noche

Ruggeri en el interior de una telecabina durante unas vacaciones familiares en la nieve

La cabaña donde se alojaron la familia tiene ventanales enormes con vista directa a un lago de agua azul-verdosa rodeado de bosque de coníferas. Desde adentro, el paisaje patagónico se veía enmarcado por vigas de madera y un techo a dos aguas que multiplicaba la sensación de amplitud. Sobre la mesa ratona del living reposaban revistas y un candelabro, con embarcaciones pequeñas flotando en el agua al fondo.

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Fue en ese sillón de cuero marrón donde Ruggeri pasó parte de los días de lluvia y nubes bajas. Con un tapado de piel marrón, vincha negra, anteojos de sol y una taza entre las manos, se la vio en distintas poses frente al ventanal: recostada con la mejilla apoyada en la palma, con la mirada perdida hacia el lago, o simplemente sosteniendo la taza con las dos manos mientras el cielo gris se extendía detrás. Tres registros distintos del mismo momento, los tres con el lago como fondo.

Cuando el tiempo lo permitió, la familia subió a la montaña. Vita fue la gran protagonista de esa jornada. La nena apareció equipada de pies a cabeza para la nieve: campera violeta, casco blanco de la marca Head, antiparras rojas y guantes lila con estampados infantiles. En una de las fotos está parada sola sobre la nieve blanca, mirando a cámara y sacando la lengua con toda la actitud del mundo. Pocos fotogramas resumen mejor lo que fue ese día.

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La postal familiar que compartió la hija de Oscar Ruggeri

Cande junto a Vita listas para esquiar en el Cerro Bayo

Cande también se puso el equipo completo. Se la vio dentro de una confitería de montaña —con murales pintados de paisajes cordilleranos en las paredes y lámparas de estilo rústico colgando del techo— con campera gris técnica, cuello de polera negro, trenzas rubias y las antiparras de ski apoyadas sobre la cabeza. Posó para la cámara con cara de beso, el anillo de compromiso bien visible en la mano derecha.

Madre e hija compartieron el telesilla juntas. Cande con casco gris oscuro y antiparras espejadas, Vita con su casco blanco y las antiparras rojas, las dos con las mejillas coloradas por el frío y sonriendo de cara a la cámara mientras el telesilla avanzaba entre los árboles pelados y la niebla de la montaña. Fue uno de los registros más directos de lo que buscaron en este viaje: tiempo compartido sin más agenda que la nieve.

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La foto familiar completa llegó en una plataforma de madera rodeada de nieve, con la montaña cubierta de nubes detrás. Cande con campera gris y trenzas, Nico de negro con casco y antiparras, y Vita en el medio —de violeta, como siempre— saludando con la mano. Los tres con equipo de ski puesto, mirando a cámara. Una postal que no necesita demasiada explicación.

El carrete también incluyó una imagen tomada desde las alturas: primer plano de nieve en el suelo, árboles sin hojas en la ladera y, más abajo, el lago extendido bajo un cielo que se abría entre nubes para dejar pasar un arcoíris. La foto no tiene personas. Solo el paisaje, con toda la escala que tiene la Patagonia cuando se la mira desde arriba.

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El look de Ruggeri para pasar un día a puro esquí

La vista desde el alojamiento que eligieron Cande y Nico

Cande junto a una de sus amigas gozando de la nieve (Instagram)

Hubo también una jornada en la que Cande bajó a la nieve con una amiga. Las dos con equipos de ski oscuros, cascos y antiparras, se tiraron sobre la nieve y se sacaron una selfie desde abajo, con los brazos abiertos y riendo. El tipo de foto que no se planifica.

El álbum que publicó la modelo no tiene texto ni explicaciones. No hace falta: las imágenes describen una semana patagónica con las coordenadas claras: lago, nieve, cabaña de madera, taza caliente y la familia entera en la montaña.

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Todo eso mientras su nombre seguía circulando en los programas de espectáculos por la versión de Vigna, que ella ya había desmentido antes de subirse al avión. La polémica continuó sin ella. Las fotos de Bariloche, en cambio, contaron otra historia.