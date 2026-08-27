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El triste posteo de Vicente Viloni por la muerte de La Momia de Titanes en el Ring: “Se fue el más grande”

Juan Manuel Figueroa, el histórico luchador que encarnó a la figura más misteriosa del catch televisivo argentino durante 13 años, murió el 25 de agosto a los 76 años

Imagen dividida con un hombre de cabello largo a la izquierda y una figura cubierta de vendajes blancos a la derecha
Vicente Viloni recordó a Juan Manuel Figueroa como su ídolo, maestro, rival y amigo en un posteo sobre La Momia de Titanes en el Ring
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Vicente Viloni despidió con un mensaje cargado de emoción a Juan Manuel Figueroa, el histórico luchador que durante décadas puso el cuerpo detrás de las vendas de La Momia en Titanes en el Ring. La muerte de Figueroa, ocurrida el 25 de agosto a los 76 años, sacudió al universo de la lucha libre argentina y encendió una cadena de homenajes en las redes sociales de quienes compartieron ese mundo con él.

Viloni, cuyo nombre real es Norberto Adrián Fernández, publicó varias fotografías de su colega junto a un texto que resumía en pocas palabras la dimensión de ese vínculo. “Se fue el más grande... Que en paz descanses, Juan querido. Gracias por tanto”. Primero mi ídolo, segundo mi maestro, tercero mi rival, cuarto mi amigo. Buen viaje Juancito, que Dios te cuide”, escribió el luchador, sintetizando en cuatro etapas una relación que atravesó décadas del catch argentino.

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El posteo se propagó rápidamente entre fanáticos y exintegrantes del universo Titanes, que desde distintas plataformas sumaron sus propias palabras de despedida.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram que incluye la fotografía de un luchador y varios comentarios de usuarios
Vicente Viloni despidió a Juan Manuel Figueroa tras la muerte de La Momia de Titanes en el Ring y escribió: “Se fue el más grande”

Figueroa había llegado a ese mundo casi por azar. En 1973, acompañó a un amigo —Agustín Torrubia— que había sido convocado para interpretar al Príncipe de Nápoli durante la temporada de verano del programa en Mar del Plata.

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Junto a otros compañeros del Club Atlético Vélez Sársfield, donde entrenaba lucha olímpica y grecorromana, terminaron arriba del ring en una suerte de juego espontáneo. Martín Karadagián los vio en plena acción y, en lugar de enojarse, quedó sorprendido: los citó en su oficina de Buenos Aires y los incorporó a la compañía.

Los primeros pasos de Figueroa dentro de Titanes fueron discretos. Una de sus tareas iniciales fue empujar la carroza del Príncipe de Nápoli durante los ingresos al ring. El gran giro llegó en 1974, cuando Juan Enrique Do Santos —quien había dado vida a La Momia hasta entonces— dejó la compañía.

Un hombre con ropa interior, muñequeras, rodilleras y botas blancas sostiene una lanza larga frente a una cortina de terciopelo rojo
El luchador Juan Manuel Figueroa posa caracterizado como el personaje Anuk el Esquimal con una lanza frente a un telón rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relator Rodolfo Di Sarli le sugirió a Karadagián que probara con Figueroa, y algo ocurrió desde la primera transformación: el joven luchador tomó las vendas y el personaje encontró al intérprete que lo definiría para siempre.

Durante los años siguientes, La Momia se consolidó como una de las figuras más misteriosas y populares de la televisión argentina. Pero su trayectoria dentro del universo de Titanes excedió ampliamente ese personaje: a lo largo de las distintas temporadas también encarnó a El Androide, El Dogo, El Olímpico, El Príncipe de Nápoli, Cutral-Có, Mano Negra y El Faraón, entre otros.

Algunos de esos momentos quedaron grabados en la historia del programa. En los programas grabados para el exterior en 1978 —conocidos como Rozas Color—, La Momia protagonizó una final sangrienta contra el propio Karadagián que terminó empatada. En 1982, la producción enfrentó una situación singular: el público reclamaba el regreso del personaje, que no estaba contemplado en esa temporada. La respuesta fue organizar el desembarco de La Momia en el puerto de Buenos Aires, llegada desde Egipto en barco, y el acontecimiento convocó una multitud.

Fotografía en blanco y negro de un luchador enmascarado de blanco junto a un árbitro que le levanta el brazo sobre un cuadrilátero
Un árbitro levanta el brazo del luchador Juan Manuel Figueroa caracterizado como El Dogo tras un combate del espectáculo Titanes en el Ring

Esa temporada planteó además un desafío inédito: Figueroa debía interpretar simultáneamente a La Momia y a El Androide, el gran imbatible del ciclo. Para las semifinales de diciembre en el Luna Park, Rubén Velázquez —conocido como Atila— asumió el rol de La Momia para que el enfrentamiento pudiera concretarse. Los dos combates terminaron empatados y el jurado definió que La Momia avanzaría a la final.

La última actuación de Figueroa como el personaje ocurrió en 2019, en un evento promovido por Kato el Ninja Blanco. En los años siguientes participó de homenajes y presentaciones especiales: en 2012 estuvo en los festejos por los 50 años de Titanes en el Ring; en 2016 volvió al ring durante el evento “Tributo a los Grandes Luchadores Argentinos”; y en 2017 Kachi Pompeya y Cuadrilátero Catch organizaron en una plaza de Buenos Aires un tributo dedicado específicamente a él.

Figueroa tenía 76 años y más de cinco décadas ligadas a la lucha libre. Además de su extensa trayectoria arriba del ring, se desempeñó como instructor de pesas y mantuvo su vínculo con el mundo del catch mucho después de que los programas que lo habían hecho famoso dejaran de emitirse.

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