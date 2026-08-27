¿Habrá sismos por los retumbos percibidos en la capital de El Salvador? Esto dice el reporte ambiental

Personal técnico evalúa los retumbos y vibraciones registrados en el Área Metropolitana de San Salvador mediante equipos de medición en terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador emitió un informe técnico en respuesta a los reportes de sonidos y vibraciones percibidos por habitantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Entre el 25 y el 27 de agosto de 2026, residentes de distintas zonas, como la colonia Satélite, cantón El Carmen y sectores cercanos al cerro San Jacinto y la colonia Vista Hermosa, informaron haber escuchado retumbos y expresaron inquietud por un posible origen geológico.

Según el informe oficial, los especialistas revisaron los registros de las estaciones sismológicas instaladas en el Área Metropolitana de San Salvador y zonas cercanas.

Los resultados indican que los sismogramas no muestran señales de actividad sísmica inusual que pueda asociarse con los retumbos reportados por la población.

El documento destacó un caso específico: tres señales registradas aproximadamente a las 9:00 de la mañana del 26 de agosto en varias estaciones sísmicas: Piamonte, Boquerón, Finca Barrera, de la Universidad de El Salvador (UES) y del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET).

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Los análisis concluyeron que sus características no corresponden a eventos sísmicos ni volcánicos.

El Ministerio señaló que los tiempos de arribo en cada estación fueron diferentes y que predominaron altas frecuencias, impulsos y polaridades similares, lo que sugiere que no se trató de un fenómeno geológico.

Además, reafirmó que, hasta el momento, no se han detectado actividades anómalas en los registros sísmicos.

Los recuadros rojos enmarcan las señales registradas aproximadamente a las 9:00 am del 26 de agosto de 2026, en diferentes estaciones del Área Metropolitana de El Salvador. (Imagen cortesía MARN)

El Salvador registra constante actividad oceánica en la tercera semana de agosto

La franja costera de El Salvador y las zonas marinas vecinas mantuvieron una actividad sísmica constante durante la tercera semana de agosto de 2026. Según los registros de los parámetros sísmicos oficiales, se reportaron al menos diez movimientos telúricos entre el 16 y el 24 de agosto, con magnitudes que oscilaron entre los 3.5 y los 4.5 grados en la escala de Richter, caracterizándose en su mayoría por ser temblores de intensidad leve y con epicentros ubicados mar adentro.

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El sismo de mayor magnitud de esta serie ocurrió en las primeras horas del 19 de agosto, a la 1:39 a. m., alcanzando los 4.5 grados. El epicentro se localizó en la franja marina del oriente salvadoreño, a 73 kilómetros al sur de Playa Las Tunas, en La Unión, registrando una profundidad de 46.34 kilómetros e intensidad I en la cabecera departamental.

Poco antes, el 17 de agosto, la zona occidental y central ya experimentaba movimiento.

La actividad continuó el 21 de agosto a las 5:17 a. m., cuando los sismógrafos detectaron un temblor de 3.5 grados a 21 kilómetros de Playa Mizata, en La Libertad, con una profundidad de 55.77 kilómetros que generó una intensidad percibida de II en la zona costera.

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Posteriormente, durante el fin de semana del 23 de agosto, la costa central y oriental reportó dos nuevos eventos: el primero a las 9:52 a. m. frente a La Paz, con una magnitud de 4.4 grados a 40 km de Playa Las Hojas y 42.74 km de profundidad (percibido con intensidad II en Zacatecoluca); y el segundo a las 6:36 p. m. frente a Usulután, de 3.8 grados, situado a 45 km de la Bahía de Jiquilisco.

Para el cierre de este informe, el 24 de agosto se contabilizaron dos movimientos significativos. En la madrugada, a las 3:07 a. m., un sismo de 4.0 grados sacudió la zona limítrofe frente a la costa de Guatemala (a 95 km al oeste de la Barra de Santiago, Ahuachapán), siendo el evento más superficial de la lista con tan solo 11.41 kilómetros de profundidad, lo que permitió percibirse de forma leve (intensidad I) en el extremo occidental del país.

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Finalmente, a las 3:43 p. m. del mismo lunes, se registró el último temblor reportado con 3.5 grados de magnitud, ubicado a 53 kilómetros al sur de Playa El Cuco, en San Miguel, con una profundidad de 55.76 kilómetros.

Habitantes del Área Metropolitana de San Salvador reportan retumbos subterráneos mientras autoridades realizan inspecciones técnicas en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta secuencia sísmica antecede a otro evento de 4.4 grados registrado el 16 de agosto a las 11:01 p. m. frente al Estero de Jaltepeque.