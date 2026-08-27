Sociedad

Video: un feroz incendio arrasó por completo con un edificio histórico de una ciudad de Río Negro

En el lugar funcionaba la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios (CRESU) de la localidad de Catriel. El comunicado de la Municipalidad sobre el incidente

El inmueble consistía en un pabellón de aproximadamente 60 metros de largo por 10 de ancho y fue construido mayormente de madera
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Un incendio destruyó por completo el edificio municipal donde funcionaban la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios (CRESU) de la ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro. El siniestro se desató cerca de la 1 de la madrugada de este jueves en el predio de la avenida San Martín y Misiones, en pleno centro de la localidad petrolera, y no dejó heridos.

El edificio, que formaba parte de unos antiguos pabellones con historia ligada a YPF y en uso desde la década de 1970, quedó reducido a cenizas tras horas de combate contra las llamas. Según informó LM Neuquén, el inmueble consistía en un pabellón de aproximadamente 60 metros de largo por 10 de ancho, construido en su mayor parte con madera, material que favoreció la combustión acelerada del fuego. Con la llegada del sol, el panorama fue desolador: sectores del techo y varias paredes colapsaron producto de la temperatura extrema que alcanzaron las llamas.

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Múltiples organismos respondieron a la emergencia desde las primeras horas. Los Bomberos Voluntarios trabajaron durante varias horas para contener el fuego e impedir que se extendiera hacia otras estructuras. A ellos se sumaron personal de Protección Civil, efectivos de la Policía, trabajadores del Hospital Catriel y operarios de la distribuidora eléctrica Edersa, además de colaboradores particulares que aportaron camiones tanque para garantizar el abastecimiento de agua a las autobombas. Por precaución, los operarios de Edersa cortaron el suministro de energía en todo el sector afectado.

Un feroz incendio arrasó por completo con un edificio histórico del municipio de una localidad de Río Negro
El siniestro se desató durante la madrugada en el predio de San Martín y Misiones y no dejó heridos en Catriel.

La magnitud del siniestro generó escenas de alta tensión en el centro catrielense. Videos difundidos a través de las redes sociales mostraron la ferocidad con que avanzaron las llamas, que también provocaron varias explosiones fuertes, presuntamente producidas por el colapso de los equipos de aire acondicionado. El intenso sonido de las sirenas y el olor a humo que impregnó la zona convocaron a una gran cantidad de vecinos, que se acercaron a observar el operativo en las primeras horas de la madrugada.

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La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, estuvo presente en el lugar junto a funcionarios de su gabinete, y participó de las tareas destinadas a intentar poner a resguardo distintos elementos, además de colaborar en las gestiones para conseguir agua y otros recursos para combatir el fuego. Ante la gravedad de lo ocurrido, la comuna anunció la suspensión de la Jornada de Atención al Vecino que Salzotto tenía prevista para ese mismo jueves.

En un comunicado difundido por las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Catriel, el gobierno local precisó que la medida se tomó porque la situación “requiere que la intendenta y los equipos municipales se encuentren abocados a la atención y coordinación de las acciones derivadas del siniestro”. El texto también agradeció la colaboración de los cuerpos de emergencia y destacó la solidaridad de dos jóvenes que intentaron ayudar a contener las llamas.

Un feroz incendio arrasó por completo con un edificio histórico del municipio de una localidad de Río Negro
Edersa cortó el suministro eléctrico en el sector afectado mientras camiones tanque reforzaron el abastecimiento de agua para las autobombas.

Dentro del edificio funcionaban distintas dependencias municipales. Según trascendió, allí se almacenaban expedientes y documentación comunal, mercadería destinada a vecinos en situación de vulnerabilidad, muebles y equipos informáticos utilizados en tareas administrativas. El Diario Río Negro señaló que las autoridades municipales deberán determinar con precisión qué documentación, equipamiento y otros bienes se perdieron en el siniestro. Las pérdidas materiales, en cualquier caso, fueron totales.

El origen del fuego permanece bajo investigación. Entre las hipótesis que deberán analizar los investigadores figura la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, aunque hasta el momento no se informó oficialmente ninguna causa. Serán determinantes las pericias que lleven adelante los Bomberos y el Gabinete de Criminalística de la Policía, y también se prevé que las cámaras de seguridad —tanto estatales como privadas— aporten información para establecer el punto de inicio y las circunstancias del siniestro.

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