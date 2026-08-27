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Qué presentaría Apple en su evento del 9 de septiembre y qué productos se quedarían fuera

Apple daría a conocer sus nuevos modelos de iPhone, relojes inteligentes y otros dispositivos

Apple anunció su Apple Event para el 9 de setiembre y se presentaría de manera oficial el iPhone 18 Pro.
Apple anunció su Apple Event para el 9 de setiembre y se presentaría de manera oficial el iPhone 18 Pro. (Apple/Mashable)
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Apple celebrará un nuevo evento el próximo 9 de septiembre y, aunque la compañía todavía no ha confirmado oficialmente los productos que mostrará, las filtraciones y previsiones apuntarían a una de las renovaciones más importantes de su catálogo.

La presentación estaría protagonizada por los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, acompañados por el que podría convertirse en el primer teléfono plegable de la compañía.

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El evento de septiembre marcaría, además, un posible cambio en la estrategia de lanzamientos de Apple. Por primera vez en más de una década, la compañía podría reservar la presentación del iPhone estándar para una fecha posterior, dejando el protagonismo inicial a sus modelos más avanzados.

Junto con los nuevos teléfonos, también se esperarían renovaciones de los Apple Watch y los AirPods.

Apple anunció que su Apple Event se llevará a cabo a las 10:00 horas de California.
Apple anunció que su Apple Event se llevará a cabo a las 10:00 horas de California el 9 de setiembre. (Apple)

Sin embargo, como ocurre habitualmente antes de una keynote, ninguno de estos productos ha sido confirmado por Apple. La compañía suele mantener en secreto los anuncios hasta el comienzo de sus presentaciones, por lo que los dispositivos y características mencionados hasta ahora forman parte de filtraciones.

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Los iPhone 18 Pro serían protagonistas del evento

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max serían dos de los lanzamientos más probables del evento. Ambos representarían una evolución de la generación anterior, por lo que Apple apostaría por mantener una línea de diseño continuista mientras introduciría cambios internos y nuevas opciones de color.

Entre las principales novedades se encontraría el procesador A20 Pro, que ofrecería mejoras en rendimiento y eficiencia energética. También se especularía con nuevos acabados, entre ellos versiones en azul y rojo.

En el apartado fotográfico, el iPhone 18 Pro Max podría recibir una característica exclusiva: una cámara con apertura variable. Esta tecnología permitiría modificar la cantidad de luz que entra en el sensor, ofreciendo un mayor control sobre las fotografías y reforzando la diferenciación entre los dos modelos de la gama Pro.

iPhone 18 Pro - iPhone 18 Pro Max - Apple - colores - tecnología - 20 de agosto
El iPhone 18 Pro y Pro Max serían presentados en el Apple Event del 9 de setiembre. Foto: Macworld

El iPhone plegable podría ser la gran sorpresa

El dispositivo que concentraría una mayor atención sería el denominado provisionalmente iPhone Ultra. De acuerdo con los rumores, Apple aprovecharía el evento para presentar su primer teléfono plegable, un producto en el que la compañía habría trabajado durante años.

Este dispositivo podría incorporar una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interno plegable de aproximadamente 7,8 pulgadas. Uno de sus principales retos sería reducir o eliminar la arruga que suele aparecer en la zona de plegado de este tipo de teléfonos.

Las filtraciones también apuntarían a un sistema de doble cámara y a la recuperación de Touch ID como método de autenticación. Esto supondría una diferencia importante frente al resto de los iPhone actuales, que utilizan Face ID.

Persona sostiene un iPhone plegable abierto mostrando su pantalla y aplicaciones visibles.
El iPhone plegable sería la sorpresa del Apple Event del 9 de setiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple Watch y AirPods también tendrían espacio

La presentación también podría incluir el Apple Watch Series 12. Aunque su diseño se mantendría prácticamente sin cambios, estrenaría el chip S12 y podría incorporar nuevas funciones relacionadas con la salud, entre ellas una posible medición de la presión arterial.

Por su parte, el Apple Watch Ultra 4 tendría mayores cambios externos. Los rumores señalan una pantalla más grande, mejoras en la batería y el mismo procesador S12. Algunas de sus funciones de salud dependerían, sin embargo, de que Apple consiguiera resolver los retos técnicos y regulatorios necesarios para llevarlas al mercado.

Los AirPods 5 serían otro de los posibles anuncios. La información disponible es más limitada, pero se espera que integren un nuevo chip H3 y que Apple vuelva a ofrecer una versión con cancelación activa de ruido.

Un nuevo Apple Watch sería presentado en el evento de Apple, con mayor tamaño de pantalla y batería. (Apple)
Un nuevo Apple Watch sería presentado en el evento de Apple, con mayor tamaño de pantalla y batería. (Apple)

Los modelos que se quedarían fuera

La gran ausencia sería el iPhone 18 estándar. Apple podría modificar su tradicional calendario y retrasar este modelo hasta la primavera de 2027. Llegaría junto con el iPhone 18e, una alternativa más asequible, y posiblemente con el iPhone Air 2.

El iPhone 18 utilizaría un chip A20 y podría recibir mejoras en cámaras y diseño. El iPhone 18e mantendría una propuesta más sencilla, posiblemente con una sola cámara, mientras que el Air 2 conservaría su diseño ultradelgado e incorporaría un procesador más potente y una segunda cámara.

Así, el evento del 9 de septiembre podría marcar el inicio de una nueva estrategia para Apple, con una mayor separación entre los modelos premium y el resto de la gama. No obstante, habrá que esperar a la presentación oficial para conocer qué dispositivos terminan llegando realmente al escenario.

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