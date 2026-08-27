Quiénes son los dos populares influencers que se suman a MasterChef Celebrity

La influencer aceptó la oferta para ser parte del reality de cocina conducido por Wanda Nara (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

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La nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe empieza a tomar forma y poco a poco se van conociendo los famosos que aceptaron el desafío de estar en las cocinas del reality. En Cortá por Lozano (Telefe) fueron los encargados de anunciar dos nuevas incorporaciones al elenco del programa que conduce Wanda Nara.

Fue Vero Lozano la encargada de revelar los nombres, luego de hacer que sus compañeros de programa adivinaran de quien se trataba confirmó que Juli Poggio, quien salió a la fama por su participación en Gran Hermano (Telefe) aceptó el desafío. “Estamos en condiciones de decir que será participante de MasterChef Celebrity la señorita... ¡Juli Poggio!”, anunció al aire entre aplausos y gritos del estudio.

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Tras la confirmación, los panelistas destacaron su perfil: “Divertida, espontánea, muy genuina”, describió Lozano, mientras desde el estudio agregaban que “va a ser muy divertida”.

En sus redes sociales, Poggio, quien hoy integra el streaming dedicado a reaccionar a Popstars, apareció rápidamente a través de una historia en la que subió la imagen oficial del programa acompañada por las palabras “HOLAAAAA” y “A un nuevo desafío!”. De esa manera, ella misma ratificó su participación desde su cuenta personal.

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La reacción de Juli a la confirmación de su participación en MasterChef

La incorporación de Poggio se sumó a una lista de nombres que empieza a delinear el armado de MasterChef Celebrity, uno de los formatos de mayor exposición en la pantalla del canal. En la charla televisiva también deslizaron que su presencia podría abrir lugar a nuevas historias personales dentro del ciclo, con referencias al “shippeo” que protagonizó en otras participaciones televisivas.

Más tarde, el mismo programa confirmó la llegada de Grego Rossello, quien salió en vivo desde Londres, ciudad a la que viajó para asistir al casamiento de uno de sus mejores amigos antes del inicio de las grabaciones. “Me tomé vacaciones pequeñas antes de arrancar en MasterChef Celebrity. Estoy muy contento”, dijo desde allí.

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En el mismo intercambio, Rossello admitió que parte desde cero en materia culinaria: “Soy horrible en la cocina, no sé hacer un huevo revuelto”. Sin embargo, aclaró que ya arrancó a prepararse en serio: “Me enteré hace dos o tres semanas. Estuve estudiando todos los días, le estoy repitiendo. Tengo muchas ganas de que me vaya bien”, aseguró.

El influencer, desde Londres, confirmó su participación en el reality de cocina (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Lozano, que según contó tiene a Rossello en su lista de mejores amigos de Instagram, respaldó su proceso: “Se ve evolución. Posta”, le dijo. El influencer también habló de su predisposición anímica para afrontar las devoluciones del jurado: “Hice la reacción de MasterChef el año pasado y entendí que lo mejor es que el que se enoja pierde. Así que voy a ir con muy buena onda, a divertirme”.

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De esa experiencia como espectador, Rossello dijo haber sacado conclusiones prácticas. “Darle bola a las salsas, tamizar los purés, emplatar todo cercano, no errarle a la vajilla”, enumeró cuando le preguntaron qué aprendizajes se llevó. Desde Londres, donde cocina en una casa alquilada mientras espera el inicio de la ceremonia civil de su amigo, el participante cerró con optimismo: “Me tengo fe igual. Voy a aprender y si me llevo algo de esto, buenísimo”.

"En 35 años no aprendí a hacer unos huevos revueltos", escribió Grego en sus historias

La confirmación también tuvo eco en sus redes sociales. Rossello compartió la placa oficial de su incorporación y escribió: “Bueno es oficial. Los nervios son totales. En 35 años no aprendí a hacer unos huevos revueltos! Veremos que pasa! Vayan a hacerme el aguante en los comentarios!”. Con ese mensaje, expuso el tono con el que enfrenta su desembarco en el reality, entre la expectativa y la falta de experiencia en la cocina.

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Con la confirmación de Juli y Grego, Telefe avanza en la definición del elenco que tendrá la nueva edición de MasterChef Celebrity, que ya tiene confirmados a: L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani y la China Ansa.