Sociedad

Encontraron a una yarará de la cruz en Misiones y la Policía la rescató: fue liberada en una reserva natural

Los agentes lograron atrapar al animal y luego decidieron dejarlo en Urutaú para que regrese a su hábitat

La serpiente Bothrops alternatus fue encontrada en la intersección de la Ruta Provincial 204 y la avenida Juan B. Alberdi
La serpiente Bothrops alternatus fue encontrada en la intersección de la Ruta Provincial 204 y la avenida Juan B. Alberdi
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La Policía de Misiones rescató una serpiente yarará de la cruz —nombre científico Bothrops alternatus— que fue hallada en la intersección de la Ruta Provincial 204 y la avenida Juan B. Alberdi, en la localidad de Profundidad, y la trasladó hasta la reserva natural Urutaú, donde el animal quedó en libertad dentro de su hábitat.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 11:45 del jueves, cuando efectivos de la Comisaría de Profundidad respondieron al llamado y se desplazaron hasta el sector. La intervención apuntó a garantizar la integridad tanto del ejemplar como de los transeúntes que circulaban por la zona en ese momento.

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Una vez que los uniformados lograron asegurar al animal y adoptaron las medidas necesarias para su traslado, el ejemplar fue llevado hasta la reserva Urutaú, un área natural alejada del entorno urbano. Allí, la yarará de la cruz fue liberada y reintegrada a un ambiente propicio para la especie.

El operativo de la Comisaría de Profundidad buscó proteger a la yarará de la cruz y a los transeúntes que circulaban por la zona
El operativo de la Comisaría de Profundidad buscó proteger a la yarará de la cruz y a los transeúntes que circulaban por la zona

La Bothrops alternatus, también conocida como víbora de la cruz, es una serpiente de carácter venenoso. Ante la presencia de un ejemplar de estas características, la Policía de Misiones recomienda mantener una distancia prudente, abstenerse de intentar capturarla o manipularla y solicitar de inmediato la intervención de personal capacitado para el manejo de fauna silvestre.

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El antecedente de otros animales silvestres salvados

Un zorro gris juvenil apareció este martes en el barrio Alta Córdoba y generó alarma entre los residentes del sector. El ejemplar fue localizado bajo un automóvil estacionado en calle Tucumán al 2700, desde donde efectivos del Departamento Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba lo rescataron con las técnicas adecuadas para ese tipo de operativo.

De acuerdo con lo difundido por la Policía de Córdoba, la intervención tuvo lugar en las últimas horas del 25 de agosto de 2026, tras recibir el alerta por la presencia del animal en la vía pública.

La Patrulla Ambiental de Córdoba verificó que el zorro gris juvenil estaba en buen estado de salud y lo liberó sin atención veterinaria

Los agentes verificaron que el zorro gris juvenil se hallaba en buen estado de salud, lo que permitió avanzar directamente a su liberación sin requerir atención veterinaria.

Tras su captura con los métodos de rescate pertinentes, el ejemplar fue trasladado y devuelto a su hábitat natural. La Patrulla Ambiental ratificó que el animal no tenía heridas ni señales de deterioro físico al momento de la intervención.

En el video que encabeza la nota, tomado durante el operativo, se observa el uso de una red para atrapar al animal y retirarlo de debajo del vehículo. Luego fue colocado en una jaula y llevado en una patrulla hasta su zona natural.

Un ejemplar de aguará guazú apareció días atrás en una gomería de Los Juríes, en la provincia de Santiago del Estero, y generó sorpresa entre los trabajadores y vecinos del lugar. El animal fue encontrado en la madrugada, acurrucado y en aparente buen estado de salud.

Un coyote mantiene el hocico abierto desde el interior de un neumático de tractor colocado sobre la tierra
La Policía de Santiago del Estero y la Dirección de Bosques y Fauna asistieron a un aguará guazú hallado en una gomería de Los Juríes

La presencia del animal —una especie considerada vulnerable y protegida en Argentina— motivó la intervención de efectivos de la Policía de Santiago del Estero y de la Dirección de Bosques y Fauna, que llegaron al sitio tras el aviso del personal de la gomería. El ejemplar fue localizado en una de las oficinas internas del local, sin manifestar agresividad ni presentar lesiones visibles.

Los agentes de la Dirección de Bosques y Fauna revisaron al animal y determinaron que se hallaba en condiciones adecuadas para ser liberado.

Tras el examen veterinario, las autoridades lo trasladaron a una zona alejada del ejido urbano para su reinserción en el entorno natural. El avistamiento pone de relieve la relevancia de proteger las especies autóctonas y la necesidad de preservar los ecosistemas que hacen posible su supervivencia.

Organizaciones ambientales y autoridades provinciales reiteraron que cualquier avistamiento de fauna silvestre en zonas urbanas debe comunicarse de forma inmediata a los organismos competentes, a fin de garantizar la seguridad tanto de los animales como de los habitantes.

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