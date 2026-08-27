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Google crea una IA exclusiva para abogados: contratos, documentos e investigaciones analizados en segundos

La compañía asegura que Gemini Enterprise for Legal cubrirá tanto tareas rutinarias como procesos complejos

Google - Gemini Enterprise - abogados - Gemini Enterprise for Legal - tecnología - 27 de agosto
La plataforma promete automatizar tanto tareas administrativas como funciones legales especializadas. (Captura YouTube Google Cloud)
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El avance de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico ha dado un nuevo paso tras el anuncio de Google sobre el lanzamiento de Gemini Enterprise for Legal, un conjunto de herramientas específicas dirigidas a abogados y bufetes.

La plataforma promete automatizar tanto tareas administrativas como funciones legales especializadas, lo que permitiría a los abogados concentrarse en actividades de mayor valor para sus clientes, todo bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad de los datos.

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Gemini Enterprise for Legal: integración de IA en el sector jurídico

El reciente complemento presentado por Google para su plataforma Gemini Enterprise está diseñado para responder a las crecientes necesidades de los despachos de abogados en relación con la digitalización y la eficiencia en la gestión de tareas jurídicas. Esta solución incorpora integración directa con software legal y plataformas de datos reconocidas en el mercado, lo que facilita el trabajo diario de los abogados.

Google - Gemini Enterprise - abogados - Gemini Enterprise for Legal - tecnología - 27 de agosto
El reciente complemento presentado por Google para su plataforma Gemini Enterprise está diseñado para responder a las crecientes necesidades de los despachos de abogados. (Captura YouTube Google Cloud)

Además, incluye una gama de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar funciones administrativas y legales sin requerir una supervisión humana constante, de acuerdo con la información proporcionada por Google.

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La compañía asegura que Gemini Enterprise for Legal cubrirá tanto tareas rutinarias como procesos complejos, permitiendo así la optimización de recursos humanos en los bufetes. Esto significa que los abogados podrán delegar tareas repetitivas a la inteligencia artificial, enfocándose en la prestación de servicios jurídicos que requieren análisis y juicio profesional.

Gemini Enterprise se lanzó en octubre de 2025 para clientes empresariales con el objetivo de ampliar la base de usuarios corporativos de Google Cloud. Esta división de Alphabet se encuentra entre las que muestran mayor crecimiento dentro de la empresa matriz, impulsada en parte por la creciente demanda de soluciones de IA en diversos sectores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gemini Enterprise for Legal incluye una gama de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar funciones administrativas y legales sin requerir una supervisión humana constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas de IA para industrias especializadas y competencia en el mercado

La apuesta de Google no se limita al sector jurídico. Junto a este lanzamiento, la compañía anunció herramientas específicas para el sector de servicios financieros y adelantó que planea introducir más opciones adaptadas a distintas industrias en el futuro. Este enfoque sectorial demuestra la voluntad de atender necesidades particulares de cada área profesional, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial para transformar procesos y modelos de negocio.

La competencia en el desarrollo de IA para empresas se intensifica. Otras empresas tecnológicas, como Anthropic, también han presentado nuevas soluciones orientadas a bufetes y departamentos legales en los últimos meses. Según un informe de Deloitte, la adopción de inteligencia artificial en el sector jurídico se encuentra en una fase temprana, pero ya impulsa inversiones significativas destinadas a modernizar la gestión y prestación de servicios legales.

Alianzas estratégicas entre bufetes y proveedores de tecnología jurídica

Un aspecto destacado del despliegue de Gemini Enterprise for Legal es la estrategia de integración directa y segura con plataformas líderes en tecnología legal, como las desarrolladas por Thomson Reuters, Harvey y LexisNexis. Esta conectividad permite que los bufetes utilicen las capacidades de Gemini Enterprise sin abandonar sus herramientas habituales, favoreciendo la continuidad operativa y la protección de la información sensible.

Google ahora tiene Gemini Enterprise para las empresas.
Gemini Enterprise se lanzó en octubre de 2025 para clientes empresariales con el objetivo de ampliar la base de usuarios corporativos de Google Cloud. (Foto: Google)

Los bufetes están adoptando rápidamente tecnologías de inteligencia artificial generativa que ayudan en actividades como la investigación legal, la redacción de documentos judiciales y la gestión de casos. Además, muchas firmas emplean estos sistemas para la administración de clientes y expedientes, con el propósito de reducir costes y aumentar la eficiencia operativa.

La propuesta de Google pretende ser flexible, permitiendo a cada despacho seleccionar los modelos de IA que mejor se adapten a sus necesidades dentro de la plataforma. Así lo explicó Amrita Mehrok, directora de productos de Google Cloud, quien destacó que la plataforma está diseñada para que los bufetes tengan libertad de elección y adaptación.

Algunos despachos de gran tamaño han optado por establecer alianzas estratégicas con proveedores de IA, y en algunos casos están desarrollando sus propias plataformas tecnológicas. Entre las firmas que colaboran con Google en la implementación de Gemini Enterprise for Legal se encuentran Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields y Williams & Connolly.

La apuesta de Google no se limita al sector jurídico. REUTERS/Carlos Jasso
La apuesta de Google no se limita al sector jurídico. REUTERS/Carlos Jasso

Jonathon Soler, socio codirector de Weil Gotshal, explicó que los clientes esperan cada vez más que sus abogados utilicen inteligencia artificial y obtengan las eficiencias que esta puede aportar. Por su parte, Jeffrey Karpf, socio director de Cleary Gottlieb, manifestó que la colaboración con Google les permitirá participar en la creación de herramientas útiles para los despachos que implementan IA.

La transformación digital del sector legal, impulsada por la inteligencia artificial, se encuentra aún en una etapa inicial, pero las inversiones y alianzas recientes apuntan a un cambio estructural en la forma en que los despachos abordan tanto las tareas cotidianas como los desafíos complejos de la práctica jurídica.

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