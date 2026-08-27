De la gimnasia rítmica y la psicología a marcar más de 120 goles: la historia de Julieta Jankunas, la heroína de Las Leonas en el Mundial

Julieta Jankunas, delantera de Las Leonas nacida en Córdoba, suma 121 goles con la selección argentina y se consolidó como una de las jugadoras más experimentadas del plantel (Instagram @julijankunas)

Guardar

Julieta Jankunas se consolidó como una de las delanteras más experimentadas de Las Leonas pese a sus apenas 27 años y esta tarde fue la heroína del seleccionado argentino en la semifinal del Mundial de hockey sobre césped al convertir el gol del triunfo ante Australia que clasificó a su equipo a la final del certamen frente a Países Bajos. La cordobesa, que empezó a golpear la bocha a los cuatro años en el Club Tala de su ciudad natal, hoy forma parte de la historia grande del deporte y ya suma 121 tantos con la celeste y blanca.

Nacida el 20 de enero de 1999 en Córdoba, Jankunas no llegó al hockey de forma directa. Antes incursionó en la gimnasia rítmica, pero terminó abandonando la disciplina. Lo que siguió fue una elección con raíz familiar: su madre practicaba hockey, y la llevó por primera vez a una cancha cuando tenía cuatro años. Esa imagen nunca la abandonó. “Cuando me pasa algo, me acuerdo de esos momentos, y es como mi motivación”, dijo alguna vez la jugadora, según recogió Perfil Córdoba. A los nueve años, Julieta dio el salto al Club Universitario, y a los 15 vistió la camiseta de Las Leoncitas con resultados que adelantaron lo que vendría: fue la goleadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Nanjing, con 19 goles, y se colgó la medalla de bronce.

PUBLICIDAD

Dos años más tarde, en 2016, Jankunas fue clave para ganar el Campeonato Panamericano juvenil en Trinidad y Tobago y fue parte del equipo que se consagró campeón en el Mundial Junior de Santiago de Chile. Ese ciclo de éxitos en las inferiores pavimentó su ingreso a Las Leonas a los 17 años, cuando aún vivía en Córdoba. A los 18, con el seleccionado como prioridad absoluta, tomó la decisión de mudarse a Capital Federal y sumarse al Club Ciudad de Buenos Aires, donde jugó durante varios años.

La trayectoria de Julieta Jankunas con Las Leonas incluye oros panamericanos, platas olímpicas en Tokio 2020 y París 2024, y la plata en el Mundial 2022.

Su trayectoria en torneos mayores acumula una cantidad de metales llamativa para su edad. Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y nuevamente en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023; plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y plata también en los Juegos Olímpicos de París 2024; medalla de plata en el Mundial de España y Países Bajos 2022; títulos en la FIH Hockey Pro League y en la Copa Panamericana. A esos logros se suma una nominación al Premio FIH a la Mejor Jugadora Joven del Año en 2019.

PUBLICIDAD

En su paso por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 marcó cinco goles en cuatro partidos, la actuación individual más productiva de su carrera en un torneo hasta ese momento. En los Juegos Olímpicos de París 2024 convirtió tres goles en ocho encuentros. Las estadísticas de la Federación Internacional de Hockey (FIH) la ubican entre las delanteras más activas del circuito: en la temporada 2025-26 de la FIH Hockey Pro League anotó dos goles en 14 presentaciones.

Antes de llegar a Las Leonas, Julieta Jankunas ganó el Panamericano juvenil de 2016 y fue campeona del Mundial Junior de Santiago de Chile con el seleccionado argentino.

La reinvención también fue parte de su historia. En 2021 decidió probar suerte en Europa y se sumó al Victoria Dames de Países Bajos, una de las ligas más exigentes del continente. “Salí de mi zona de confort, creo que los dos años en ningún momento estuve cómoda y tranquila, aprendí y crecí mucho”, admitió Jankunas en declaraciones a ESPN. Al regresar a la Argentina, eligió basar su preparación desde Córdoba, junto a su familia, antes de retomar el ritmo del alto rendimiento con el seleccionado. También es parte fundamental en su vida su pareja, el ciclista Facundo Pérez Costa, quien está pendiente de su carrera y en algunas fotos compartidas en sus perfiles públicos se los puede ver juntos. “Mi compañero. Gracias por ser tan incondicional y acompañarme en todas.Te amo”, escribió la jugadora.

PUBLICIDAD

Julieta Jankunas con su pareja, el ciclista Facundo Pérez Costa (Instagram @julijankunas)

En 2026, con el Mundial en el horizonte, la delantera tomó otra decisión estratégica: en lugar de volver a Europa, se incorporó al Náutico Hacoaj de Tigre, en Buenos Aires, para mantenerse cerca de los entrenamientos de Las Leonas. Tras su debut oficial con el nuevo club el 7 de marzo de 2026 ante Ferro —derrota por 1 a 0 en el Torneo Metropolitano B—, la jugadora fue clara sobre sus prioridades. “Hoy estar acá es poner prioridad 100% a los objetivos que tengo con Las Leonas”, afirmó en declaraciones a ESPN. Sobre las chances del seleccionado en la Copa del Mundo, no dudó: “Con Las Leonas creo que nos merecemos estar... somos oro honestamente”.

Fuera de la cancha, Julieta Jankunas cursó la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Palermo (UP), en modalidad virtual. Fue el contacto con el coaching y la psicología grupal dentro del deporte lo que la llevó a elegir esa carrera. “La experiencia online para mí es un golazo”, señaló en el sitio institucional de la casa de estudios. La jugadora también habló públicamente sobre la salud mental como componente del alto rendimiento y sobre la importancia del entorno afectivo: “Mentalmente es muy importante estar bien y encontrar ese equilibrio para disfrutar”, expresó ante ESPN.

PUBLICIDAD

Con el número 28 en la espalda y apodo Janku entre sus compañeras, la delantera cordobesa es una de las figuras actualmente en el plantel del seleccionado argentino que el 27 de agosto de 2026 enfrenta a Australia en la semifinal del Mundial, según informó la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

Julieta Jankunas festeja un gol con Las Leonas en los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Anushree Fadnavis)

Julieta Jankunas durante una entrevista en ESPN

Julieta Jankunas junto a su novio Facundo Pérez Costa

Fuera de la cancha, Julieta Jankunas estudia Comunicación Digital en la Universidad de Palermo y destacó la salud mental y el entorno afectivo como pilares del alto rendimiento.

Julieta Jankunas convirtió el gol del triunfo de Las Leonas ante Australia y clasificó al seleccionado argentino a la final del Mundial de hockey sobre césped frente a Países Bajos.