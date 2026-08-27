Detuvieron a un patovica que atacó a un adolescente en un boliche de Córdoba y le provocó una doble fractura de mandíbula

Testigos registraron la violenta agresión (Video/Gentileza Eldoce.tv)

Guardar

La Policía de Córdoba detuvo a un patovica acusado de agredir a varios jóvenes en un boliche ubicado en el barrio Chateau Carreras. Uno de ellos, un adolescente de 17 años, sufrió una doble fractura de mandíbula. La violenta secuencia fue registrada por testigos y las imágenes fueron claves para identificar al presunto atacante.

El hecho ocurrió el pasado domingo 23 de agosto en el boliche Río, donde se produjo una pelea que involucró a dos grupos de jóvenes y en la que intervinieron varios miembros del personal de seguridad del lugar.

PUBLICIDAD

En el video que encabeza la nota se observa el momento en el que uno de los patovicas comienza a agredir y empujar a varias personas que se encontraban en la pista de baile. Mientras uno de los guardias intentaba separar a los grupos, otro quedó cara a cara con un chico y le dio un codazo en la mandíbula.

Ante lo ocurrido, otro joven intentó asistirlo. Sin embargo, el guardia de seguridad regresó y le dio una trompada que lo hizo caer al piso. Segundos después, otro adolescente, que llevaba una remera azul, se acercó con la intención de calmar la situación, pero también recibió un golpe en la cara.

PUBLICIDAD

El hombre quedó señalado como presunto autor de lesiones graves

A partir de las imágenes comenzó una investigación para determinar responsabilidades y localizar al presunto agresor. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el miércoles, personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles realizó un allanamiento en un domicilio, donde detuvo a un hombre mayor de edad que se desempeñaría como personal de seguridad del boliche Río.

El sospechoso, señalado como presunto autor del delito de lesiones graves, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4 Turno 2, a cargo del fiscal Horacio Vázquez.

PUBLICIDAD

En diálogo con la prensa, el adolescente de 17 años reconstruyó la secuencia y contó que todo comenzó a partir de una discusión por el presunto robo de un celular. “Se armó un tumulto entre mi grupo de amigos y otro porque le habían querido robar el celular a un chico de nuestro grupo”, explicó.

Según relató, él y su primo intentaron separar a los jóvenes para frenar los disturbios. “Como vimos que no se podía, nos hicimos a un lado y no participamos del problema”, contó en diálogo con ElDoce.tv.

PUBLICIDAD

“No medió palabras y nos pegó”, expresó una de las víctimas

Fue entonces cuando intervino el patovica que, según su relato, terminó agrediéndolo a él, a su primo y a otro integrante del grupo. “El guardia no medió palabras y nos pegó”, afirmó.

Tras el episodio, el adolescente salió del local y se dirigió al Hospital Cura Brochero para recibir asistencia médica. Según contó, allí le dijeron que “no parecía nada grave”, aunque le recomendaron concurrir a otro centro de salud para realizarse estudios.

PUBLICIDAD

Finalmente, tras consultar a otros especialistas, le diagnosticaron una doble fractura de mandíbula.

Por último, el abogado del adolescente, Diego Bustos, aseguró que solicitaron que la investigación también alcance a los responsables del establecimiento y del operativo de seguridad. “Pedimos que se extienda la responsabilidad a los dueños del boliche y al organizador de la seguridad del lugar”, señaló.

PUBLICIDAD