El Foro Nacional sobre el Riesgo 2026 concluyó en Costa Rica con resultados positivos

El XVIII Foro Nacional sobre el Riesgo 2026 en Costa Rica reunió a más de 200 participantes para analizar avances y desafíos de la gestión del riesgo./ (CNE)

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El XVIII Foro Nacional sobre el Riesgo 2026, realizado en Costa Rica y convocado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), concluyó con resultados positivos y una amplia participación de expertos nacionales e internacionales.

El evento, que reunió a más de 200 participantes de instituciones, universidades, organismos técnicos y científicos, se consolidó como un espacio clave para analizar los avances y desafíos en materia de gestión del riesgo en el país durante el último año.

Uno de los ejes principales del foro fue la reconstrucción de obras bajo un enfoque resiliente, buscando que los procesos posteriores a las emergencias reduzcan la vulnerabilidad y eviten la repetición de desastres.

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Para lograrlo, se promovió el trabajo en mesas temáticas donde se abordaron aspectos como la reducción del riesgo, los preparativos y la respuesta ante emergencias, así como la reconstrucción resiliente.

La actividad permitió planificar la hoja de ruta para los próximos cuatro años, en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Este plan es el instrumento rector que orienta la política pública costarricense en materia de prevención, reducción y manejo de riesgos asociados a fenómenos naturales y antrópicos. Su objetivo es coordinar esfuerzos y recursos entre las diferentes instituciones del Estado, alineando las inversiones en infraestructura, adaptación y protección social para fortalecer la resiliencia del país ante eventos adversos.

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La reconstrucción resiliente fue uno de los ejes del foro para reducir la vulnerabilidad y evitar la repetición de desastres tras las emergencias./ (CNE)

Durante el foro, Alejandro Picado, presidente de la CNE, destacó la alta convocatoria y el valor de la coordinación interinstitucional para evaluar desafíos, fijar metas y establecer una ruta de mejora continua en la gestión del riesgo.

Picado subrayó que la articulación lograda en este espacio facilita la generación y el manejo de información crítica, así como el desarrollo de estrategias conjuntas en la respuesta y recuperación ante emergencias.

La Comisión Nacional de Emergencias, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tiene la responsabilidad de coordinar y articular las acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias y desastres. Su trabajo se fundamenta en promover la cultura de la prevención, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, y asegurar la integración de la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo nacional. Entre sus funciones, la CNE lidera la elaboración y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, supervisa la implementación de políticas y protocolos, y canaliza recursos para atender situaciones de emergencia.

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El Foro también propició la discusión sobre la importancia de la resiliencia en los procesos de reconstrucción, especialmente frente a los desafíos que impone el cambio climático. Se enfatizó la necesidad de que todas las inversiones públicas consideren criterios de reducción de vulnerabilidad y adaptación, asegurando que las obras y proyectos no solo repongan lo perdido, sino que incorporen mejoras que permitan enfrentar futuros eventos de manera más eficaz.

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo orienta la política pública de Costa Rica para la prevención, la reducción y el manejo de riesgos asociados a fenómenos naturales y antrópicos./ (CNE)

Entre las voces destacadas estuvo la de Diana Segura, de la Universidad Nacional, quien valoró la oportunidad de reunir a distintas instituciones para identificar necesidades conjuntas y buscar soluciones coordinadas a las brechas existentes en gestión del riesgo. Segura recalcó la importancia de estos espacios para la toma de decisiones oportunas y estratégicas.

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El evento cerró con la identificación de acciones concretas para fortalecer la gestión del riesgo en Costa Rica, reafirmando el compromiso de las instituciones participantes en trabajar de forma articulada y proactiva. Así, el Foro Nacional sobre el Riesgo 2026 se consolidó como un mecanismo esencial para la actualización de estrategias y el impulso de una cultura de resiliencia, protección y adaptación ante los desafíos presentes y futuros que enfrenta el país.