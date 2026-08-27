Matan a pastor evangélico y exjugador de futbol junto a su ayudante en Honduras

La Policía Nacional acordonó la escena del doble crimen para realizar las investigaciones correspondientes. (Foto: Cortesía / redes sociales)

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Ambos habían salido el miércoles tras recibir una llamada relacionada con un supuesto trabajo y horas después sus familiares perdieron toda comunicación con ellos.

De acuerdo con la información preliminar, Hernández y Flores se movilizaron hasta el inmueble luego de recibir una llamada en la que, aparentemente, se les solicitaba realizar un trabajo.

El pastor también se dedicaba a labores de balconería y estructuras metálicas, por lo que ambos habrían acudido al lugar con la intención de inspeccionar la vivienda, realizar una cotización o ejecutar algún trabajo.

Sin embargo, después de salir juntos, sus familiares comenzaron a preocuparse al no lograr establecer comunicación con ellos.

Ante la falta de información sobre su paradero, iniciaron una búsqueda que se extendió durante varias horas y que finalmente permitió localizar el lugar donde se encontraban.

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Familiares ubicaron las motocicletas de las víctimas frente al inmueble donde posteriormente fueron encontrados los cuerpos. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Fue durante la mañana de este jueves cuando familiares y personas allegadas lograron ubicar las motocicletas en las que se transportaban las víctimas frente a una vivienda que permanecía en construcción.

La presencia de los vehículos levantó las sospechas de quienes participaban en la búsqueda y motivó una inspección del inmueble.

Al ingresar a la vivienda en construcción, fueron localizados los cuerpos sin vida de Hernández y Flores. Los primeros reportes señalan que ambos presentaban aparentes heridas provocadas por arma de fuego, por lo que el caso fue tratado inicialmente como un doble crimen.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y evitar la alteración de posibles evidencias.

La muerte del pastor Malcon Hernández y su ayudante, Osman Antonio Flores, causó consternación en Catacamas. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Las autoridades comenzaron además a recabar información que permita establecer la secuencia de hechos y determinar quiénes estuvieron detrás del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del doble homicidio ni han confirmado la identidad de los responsables.

Uno de los principales puntos que deberá ser esclarecido dentro de la investigación es la llamada que recibieron las víctimas antes de desaparecer.

Las autoridades deberán determinar si la comunicación relacionada con el supuesto trabajo correspondía realmente a una solicitud laboral o si pudo tratarse de una estrategia para atraer a Hernández y Flores hasta el lugar donde posteriormente fueron encontrados muertos.

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Los cuerpos de las dos víctimas fueron localizados dentro de una vivienda en construcción en la zona sur de Catacamas. (Foto: Cortesía / redes sociales)

La investigación también deberá establecer cuánto tiempo permanecieron las víctimas en el inmueble, quién las contactó y si existían antecedentes de amenazas o algún conflicto que pudiera estar relacionado con el crimen.

Por ahora, estos elementos forman parte de las líneas de investigación que deberán ser confirmadas por las autoridades.

Además de sus actividades laborales, Malcon Oduber Hernández era reconocido en Catacamas por su labor como pastor de la Iglesia Evangélica Puerta al Cielo, ubicada en la colonia Cruz Roja. Su actividad religiosa lo había convertido en una figura conocida entre miembros de la congregación y habitantes de la zona.

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Hernández también tenía una trayectoria vinculada al fútbol profesional hondureño. En años anteriores formó parte de las filas del Club Deportivo Olimpia y del Atlético Olanchano, equipos con los que estuvo relacionado durante su etapa como jugador de primera división.

Malcon Oduber Hernández, pastor evangélico y exjugador de primera división, fue encontrado sin vida junto a su ayudante en Catacamas. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Su doble faceta como líder religioso y exfutbolista hizo que su muerte generara especial impacto entre distintos sectores de Catacamas.

Familiares, amigos, miembros de la iglesia y personas vinculadas al deporte expresaron consternación tras conocerse la noticia del doble crimen.

La muerte de Osman Antonio Flores, quien acompañaba a Hernández en sus actividades laborales, también ha provocado pesar entre sus allegados.

Ambos habían salido juntos con un propósito aparentemente relacionado con un trabajo y terminaron siendo encontrados sin vida en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

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Mientras avanza la investigación, las autoridades trabajan en la recolección de evidencias y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido desde el momento en que las víctimas recibieron la llamada hasta su localización en la vivienda.

Una bala fue encontrada en una Biblia que, según los primeros reportes, portaban las víctimas al momento de ser localizadas sin vida, elemento que forma parte de las evidencias bajo investigación (Foto: Cortesía / redes sociales)

El caso vuelve a generar preocupación entre los habitantes de Catacamas y el departamento de Olancho, mientras familiares esperan que las autoridades logren esclarecer el doble asesinato y establecer responsabilidades.

Por ahora, no hay personas identificadas públicamente como responsables del crimen. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil, identificar a los autores y establecer las circunstancias exactas en las que fueron asesinados el pastor y su ayudante.

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