El Tanque Silva vuelve a jugar a los 45 años: el club que lo contrató

El Tanque Silva se suma a Sportivo Pocitos para el Torneo Regional Federal Amateur 2026

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El fútbol salteño vivirá un acontecimiento singular en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. La llegada de Santiago Tanque Silva a Sportivo Pocitos de Salvador Mazza marca un hito para la categoría y coloca al club en el centro de la escena provincial.

A sus 45 años, el delantero uruguayo se une a un conjunto del norte de Salta que debutará este domingo ante Villa San Antonio. El arribo de Silva constituye uno de los fichajes de mayor recorrido profesional que se hayan registrado en la divisional, generando una expectativa inusual en la región.

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La noticia de su incorporación sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el fútbol de ascenso. El propio delantero había expresado en junio que le costaba aceptar el final de su carrera: “Dentro de mí soy un jugador eterno”, compartió en una entrevista reciente, dejando en claro que aún sentía hambre de competencia.

A sus 45 años, con pasado en Boca Juniors, el delantero uruguayo regresa a la competencia en Salta (Getty)

El delantero nacido en Montevideo el 9 de diciembre de 1980 construyó una trayectoria que abarca 20 clubes y varios países. Su debut profesional fue en Central Español de Uruguay, y a partir de allí vistió camisetas de equipos como River Plate uruguayo, Defensor Sporting, Nacional, Corinthians, Energie Cottbus, Beira-Mar, Newell’s, Gimnasia, Vélez Sarsfield, Banfield, Fiorentina, Boca Juniors, Lanús, Arsenal, Universidad Católica, Talleres, Argentinos Juniors y Aldosivi.

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Silva vivió su explosión definitiva en Banfield durante el Apertura 2009, donde fue uno de los pilares del único campeonato de Primera División en la historia del club. En ese torneo convirtió 14 goles y se consagró como figura del Taladro.

Posteriormente, el delantero regresó a Vélez Sarsfield, donde repitió su capacidad goleadora al convertirse en máximo artillero del Apertura 2010 con 11 tantos y sumar otro título en el Clausura 2011. Su paso por el fútbol argentino lo consolidó como uno de los uruguayos más efectivos, superando incluso a Enzo Francescoli con 133 goles en la Primera División argentina.

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El experimentado delantero afrontará un nuevo desafío luego de su paso por El Palo del ascenso español (Foto Baires)

Después de varias temporadas fuera del fútbol profesional argentino, el Tanque mantuvo siempre la intención de volver a competir. Durante 2023, tuvo una experiencia en El Palo, del ascenso español, donde disputó 14 encuentros, logró un ascenso y se estableció un tiempo en Málaga.

En ese período, Silva volvió a manifestar públicamente su deseo de regresar a las canchas. La llegada de Silva a la institución salteña se interpreta como una oportunidad para que el delantero tenga una despedida activa en el fútbol argentino, aportando experiencia y jerarquía a un plantel que buscará ser protagonista en el certamen.

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En Boca Juniors, Silva jugó dos temporadas entre 2011 y 2013, con 19 goles en 55 partidos, incluidos dos en Superclásicos, y fue parte del equipo que conquistó la Copa Argentina 2012 y disputó la final de la Copa Libertadores de 2012. El delantero reconoció en su momento el peso que implicaba reemplazar a Martín Palermo, ídolo xeneize, y el desafío que representó esa etapa de su carrera.

El Tanque Silva podría disputar su primer partido con el equipo salteño ante Villa San Antonio este domingo (Fotobaires)

La carrera de Silva también estuvo marcada por un episodio inesperado. El 12 de abril de 2019, tras un partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s, no superó un control antidopaje: el Tribunal dispuso una sanción de dos años por el uso de testosterona, producto de un tratamiento de fertilidad. Silva siempre sostuvo que su objetivo era ser padre y consideró injusta la sanción recibida. Durante ese tiempo, el delantero llevó adelante una lucha para volver a las canchas. “Yo no estoy negando que me ponía este gel para que me ayude, pero lo que yo utilicé no fue para sacar ventajas futbolísticas, fue para buscar familia nuevamente”, argumentó entonces.

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El regreso oficial se produjo en enero de 2022 con Aldosivi, tras 697 días de inactividad profesional. En marzo de ese año, el delantero anotó su primer gol post-sanción frente a Patronato, cortando una racha de 762 días sin marcar. Aquel tanto, con Martín Palermo como entrenador, lo llevó a romper en llanto en plena cancha, reflejando el peso emocional del regreso.

El fichaje de Silva por Sportivo Pocitos es un acontecimiento sin precedentes en el fútbol del norte salteño. La experiencia del delantero uruguayo puede convertirse en un factor diferencial tanto dentro como fuera del campo. El club apuesta a que su presencia potencie la expectativa en torno al equipo en este Torneo Regional Federal Amateur.

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