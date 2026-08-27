El último adiós a Rubén Rada en Montevideo

El video registra el velatorio público de Rubén "Negro" Rada en el Palacio Legislativo de Uruguay. Las imágenes muestran el exterior del edificio con una alfombra roja en la escalinata y banderas nacionales. Un vendedor de flores se ve en el exterior. Al interior, una multitud de personas asiste a la ceremonia. Se observan grupos de asistentes ofreciendo muestras de apoyo.

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El velatorio de Ruben Rada comenzó este jueves 27 de agosto a las 14.00 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde desde antes de la apertura de puertas ya había personas esperando para despedir al músico.

La ceremonia pública se extenderá hasta las 21.00 y el ingreso se realiza por la puerta principal del edificio, sobre Avenida del Libertador.

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El velorio se realizo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, en Montevideo.

La despedida al artista reúne a familiares, músicos, autoridades y público general en una jornada de fuerte carga simbólica para la cultura uruguaya. Rada murió el miércoles a los 83 años, luego de permanecer un mes internado a causa de una neumonía bilateral. Tras conocerse la noticia, el presidente Yamandú Orsi decretó duelo oficial para este jueves 27 de agosto.

Natalia Oreiro no quiso faltar a la despedida del gran músico, y no se privó de sumarse a cantar algunos de los clásicos del Negro Rada

Con el correr de la tarde, el Salón de los Pasos Perdidos mantuvo un flujo constante de personas que se acercaron a darle el último adiós. Antes de la apertura de puertas, ya había gente en las inmediaciones del Palacio Legislativo a la espera de ingresar.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, presente en la cereonia de despedida en Montevideo

Luego de participar del velatorio, Orsi habló con la prensa y recordó su vínculo personal con el músico, además de destacar su dimensión artística y su capacidad de llegar a públicos de distintas generaciones. “Esto no para”, dijo sobre los homenajes, y señaló que el propio Rada había manifestado su deseo de que su despedida tuviera un tono marcado por la alegría.

León Gieco viajó a Montevideo para despedir a su colega y amigo

“Era un artista, una persona que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse en una cena, un almuerzo o una reunión, sentarte a conversar sobre cosas de la vida. Por supuesto uno lo miraba en el escenario y era gigante, pero tuve la suerte de tener ese vínculo de hablar de cualquier cosa, mucho de fútbol”, expresó el presidente en rueda de prensa.

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Matías Rada, uno de los tres hijos del músico, recibe las condolencias de los presentes

Orsi recordó también episodios que, a su entender, mostraban el alcance de la obra de Rada fuera de Uruguay. Mencionó una actuación en Corea, donde el público terminó respondiendo a la música después de una reacción inicial más distante. También aludió a militares uruguayos destinados en el Congo que cerraban sus jornadas escuchando “Mi país”, una escena que definió como una señal de comunión a través del arte.

Un detalle con notas musicales sobre el féretro

En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario se refirió a conversaciones que mantuvo con el músico sobre su infancia, las dificultades que atravesó y el esfuerzo de su familia. “Era el más uruguayo de todos, pero con características inusuales”, afirmó. Luego agregó: “Nosotros somos medio apagaditos; él era para arriba. Alegría, alegría”.

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Ricardo Mollo, otro de los músicos argentinos que asistió al último adiós

Uno de los momentos más significativos de la jornada tuvo lugar sobre las 16.00, cuando familiares y músicos se reunieron alrededor del féretro para cantar “Blumana”. Participaron León Gieco, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Jorge Nasser, los hijos de Rada y su esposa, Patricia Jodara.

A medida que pasaron las horas, el féretro fue recibiendo recuerdos de distintos momentos de la gloriosa carrera de Rubén Rada

Después de esa primera interpretación sonó “Muriendo de plena”, una de las canciones más reconocidas del repertorio de Rada y una composición que adquirió un sentido especial en el marco de la despedida. A las voces del círculo más cercano se sumaron rápidamente las de otras personas presentes en el salón, que acompañaron con palmas marcando la clave de candombe y corearon la letra.

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Desde muy temprano, el pueblo uruguayo hizo cola para despedir a su ídolo (Foto: REUTERS/Andres Cuenca)

Tras participar de ese canto colectivo, Orsi volvió a referirse al lugar que ocupa la alegría en la figura pública y artística de Rada. “Desde un lugar que es bien uruguayo, él te ponía la alegría. ¿Te das cuenta que trae acá una plena hablando de cuando él se muriera?”, señaló. También sostuvo que su figura seguirá creciendo con los años. “Tenemos una necesidad de contagiarnos de eso, del espíritu, de la alegría”, dijo.

Rubén Rada falleció este miércoles 26, a los 83 años (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Según informó la familia, el sepelio tendrá lugar el viernes 28. El cortejo partirá a las 11.00 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile y se dirigirá al Cementerio del Norte.

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Fotos: RSFotos