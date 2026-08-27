Cuándo jugarán las Leonas la final del Mundial de hockey femenino: rival, hora y todo lo que hay que saber

Las Leonas volverán a jugar una nueva final por el Mundial de Hockey femenino 2026 (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

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Las Leonas jugarán la final del Mundial de Hockey 2026 en Wavre y simboliza un nuevo capítulo en la rivalidad con Países Bajos, anfitrión y defensor del título. El equipo argentino selló su lugar en la definición tras vencer por la mínima a Australia, con un gol decisivo de Julieta Jankunas que catapultó a las albicelestes a su segunda final consecutiva en este torneo.

El partido definitivo se disputará el sábado 29 de agosto a las 11:00 en el estadio Wagener de Amstelveen. La señal ESPN y la plataforma Disney+ transmitirán el encuentro en directo para Argentina y el resto de la región. El combinado dirigido por Fernando Ferrara buscará su tercer título mundial, tras las conquistadas en Perth 2002 y Rosario 2010, ante un adversario que suma nueve coronas y es local.

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La selección argentina abrió su participación con un empate 1-1 frente a Estados Unidos. Luego, encadenó dos triunfos en la primera fase: 3-2 ante Alemania y 2-0 contra Escocia. Estos resultados la dejaron invicta y líder del Grupo B, con siete puntos.

Países Bajos será el rival de Argentina en la definición del título (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

En la segunda etapa del certamen, Las Leonas mantuvieron la regularidad. Arrastraron los tres puntos obtenidos frente al conjunto alemán y firmaron un sólido 3-0 sobre España, lo que garantizó su lugar en semifinales antes del cierre de la fase de grupos. Un empate sin goles ante Bélgica aseguró el primer puesto del Grupo F y selló el cruce ante Australia.

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En total, el equipo suma cuatro victorias, dos empates, diez goles convertidos y solo tres recibidos. El formato del torneo, que este año implementó una segunda ronda de grupos en reemplazo de los tradicionales cuartos de final, benefició a los equipos más consistentes. Solo los dos mejores de cada grupo avanzaron de forma directa a las semifinales, y los puntos obtenidos en la primera fase entre rivales repetidos se mantuvieron vigentes en la ronda siguiente.

Este sábado, Las Leonas jugarán la revancha de 2022 que terminó con la consagración de las Naranjas

La historia entre Argentina y Países Bajos en definiciones mundialistas es extensa. El combinado neerlandés, que ostenta nueve títulos, se enfrentó al combinado argentino en torneos disputados desde 1974 hasta 2022. En enfrentamientos directos por la corona, las Naranjas llevan ventaja: en cinco finales, Países Bajos ganó en 1974 (1-0) y en la más reciente de 2022 (3-1), mientras que Las Leonas se impusieron en 2002 (4-3 por penales) y en 2010 (3-1) en Rosario.

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La última final mundialista entre ambos equipos tuvo lugar en Terrassa, España, en 2022. Allí, el conjunto neerlandés se quedó con el triunfo por 3-1, relegando a Las Leonas al segundo puesto. Ese recuerdo estará fresco para el plantel argentino, que buscará revancha en un escenario que promete máxima tensión.

Argentina irá en busca de una nueva conquista ante las anfitrionas (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

El próximo sábado, el equipo argentino enfrentará a un rival que juega como local y que ha levantado la copa en nueve ocasiones. Países Bajos, además, llega tras vencer por 1-0 a Bélgica en la otra semifinal. El contexto convierte a las neerlandesas en favoritas, pero Las Leonas cuentan con la experiencia de haber disputado finales recientes y el impulso anímico de su campaña invicta.

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Argentina llega a la final con el objetivo de volver a lo más alto del hockey mundial. El equipo dirigido por Ferrara se apoyó en la experiencia de sus figuras y en la aparición de jóvenes talentos que aportaron frescura en momentos clave. La posibilidad de coronarse una vez más frente al máximo campeón y en terreno ajeno le agrega un condimento especial al desafío.

Los resultados de Las Leonas en el Mundial 2026:

Fecha 1: Argentina 1-1 Estados Unidos (Gol: Brisa Bruggesser)

Fecha 2: Alemania 2-3 Argentina (Goles: Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany x2)

Fecha 3: Argentina 2-0 Escocia (Goles: María José Granatto y Lara Casas)

Fecha 1 - Segunda Fase : Argentina 3-0 España (Goles: Agustina Gorzelany -2-, Juana Castellaro).

Fecha 2 - Segunda Fase : Argentina 0-0 Bélgica

Semifinal: Argentina 1-0 Australia (Gol: Julieta Jankunas)