5 señales en tu pantalla que revelan que alguien te está espiando

Cinco señales en tu pantalla que pueden indicar spyware en el móvil y cómo actuar a tiempo - REUTERS/Violeta Santos Moura

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El espionaje digital a través de spyware es una amenaza real para millones de usuarios de smartphones. Estos programas maliciosos pueden monitorear tu actividad, capturar datos confidenciales y poner en riesgo tanto tu privacidad como tu seguridad financiera.

En la era de la ciberdelincuencia, donde el robo de información y el stalkerware proliferan, identificar los síntomas de una infección permite proteger la integridad digital y tomar medidas para eliminar el software espía antes de que cause daños irreversibles.

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El malware que espía opera en segundo plano y puede capturar contraseñas, ubicación y mensajes, lo que se traduce en fallas frecuentes y ventanas emergentes, además de procesos ocultos que elevan temperatura y afectan la estabilidad del sistema - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

¿Qué es el spyware y por qué es tan peligroso?

El spyware es un tipo de malware diseñado para operar en secreto, recopilando datos como contraseñas, ubicaciones, mensajes, historial de navegación y hasta grabaciones de sonido o video. Puede llegar a tu teléfono a través de aplicaciones maliciosas, ataques de phishing o incluso por instalación física de stalkerware por parte de alguien cercano.

El peligro del spyware radica en su capacidad para actuar sin levantar sospechas, permitiendo desde el robo de identidad hasta el control total sobre tu dispositivo. En casos como RatMilad, FurBall o PhoneSpy, los atacantes han utilizado aplicaciones falsas y técnicas de ingeniería social para infiltrarse en equipos de todo el mundo.

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1. Lentitud y bajo rendimiento

Uno de los primeros indicios de la presencia de spyware es que el teléfono comienza a funcionar con lentitud o presenta fallos frecuentes, incluso cuando no se están ejecutando aplicaciones exigentes. Las apps pueden bloquearse, el sistema operativo se vuelve inestable y la experiencia general empeora. Esto ocurre porque el software espía utiliza recursos del dispositivo para operar en segundo plano.

Cuando un teléfono pierde autonomía de forma repentina o aumenta el consumo de datos móviles, puede ser señal de actividad oculta enviando registros a terceros, un patrón compatible con malware de vigilancia y campañas basadas en ingeniería social - (Unsplash)

2. Batería y datos que se agotan rápidamente

El consumo anormal de batería y datos móviles es otra señal de alerta. El spyware suele estar activo permanentemente, transmitiendo información y ejecutando tareas ocultas, lo que provoca que la batería se agote mucho más rápido y que la factura de datos aumente sin explicación aparente.

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3. Aplicaciones desconocidas y cambios en la configuración

Si ves nuevas aplicaciones que no recuerdas haber instalado, cambios en la página de inicio o configuraciones alteradas, es posible que tu teléfono haya sido comprometido. El spyware y el stalkerware suelen camuflarse como apps legítimas o modificar el sistema sin el consentimiento del usuario.

4. Anuncios inesperados, ventanas emergentes y sobrecalentamiento

La aparición de anuncios invasivos y ventanas emergentes que interrumpen el uso normal del teléfono puede indicar la presencia de adware, a menudo asociado con spyware. Además, el sobrecalentamiento constante, incluso en reposo, puede deberse a procesos maliciosos ejecutándose en segundo plano.

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Qué hacer si sospechas spyware, modo seguro, limpieza de descargas y restablecimiento como última opción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Puntos verdes en la pantalla: cámara o micrófono encendidos

Una señal clara de que tu dispositivo podría estar siendo espiado es la aparición de un punto verde (o naranja) en la esquina superior de la pantalla, especialmente en Android y iPhone. Este indicador visual significa que la cámara o el micrófono están activos, incluso si no has abierto ninguna aplicación que los utilice.

Si notas que estos puntos aparecen sin razón aparente, podría ser una señal de que un spyware está accediendo a tu cámara o micrófono en segundo plano, poniendo en riesgo tu privacidad y seguridad.

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Otras señales incluyen ruidos inusuales durante las llamadas, reinicios aleatorios, software antimalware deshabilitado, o comportamientos extraños del dispositivo. Ante cualquiera de estos síntomas, es recomendable:

Reiniciar el teléfono en modo seguro y revisar las aplicaciones instaladas .

Buscar y eliminar archivos sospechosos en la carpeta de descargas .

Ejecutar un análisis con software antivirus confiable .

Considerar un restablecimiento de fábrica si los problemas persisten.

Si crees que puedes estar ante un caso grave de stalkerware, acude a las autoridades o busca ayuda especializada antes de manipular el dispositivo.

Cómo proteger tu teléfono del spyware

Para reducir el riesgo de infección:

Descarga apps solo desde tiendas oficiales y revisa los permisos que solicitan.

Evita hacer clic en enlaces o descargar archivos de mensajes sospechosos.

Cambia tus contraseñas regularmente y utiliza la autenticación de doble factor.

Navega solo en sitios seguros (https).

Mantén actualizado el sistema operativo y las apps de seguridad.