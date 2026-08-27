El propio Musk afirmó que el rendimiento por vatio del AI5 podría ser entre dos y tres veces superior al de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic

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Elon Musk prepara el futuro de Tesla con un chip AI5 que triplica la eficiencia de Nvidia en conducción e IA. La compañía ha dado un paso decisivo en el desarrollo de hardware propio, con la meta de superar a los grandes actores del sector en computación de inferencia para vehículos autónomos y robots inteligentes.

El nuevo chip, según las declaraciones recientes de Musk, promete un rendimiento por vatio nunca antes visto en la industria y se perfila como la pieza central de la próxima generación de productos de Tesla.

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Chip AI5 de Tesla: el nuevo estándar en eficiencia para IA y conducción autónoma

El desarrollo del chip AI5 representa una apuesta estratégica de Tesla en el competitivo mercado de la inteligencia artificial aplicada a la automoción y la robótica. Elon Musk, en una conversación mantenida con el gestor de fondos de cobertura Ron Baron, abordó los avances de la compañía y la relevancia de contar con un chip propio capaz de rivalizar con las soluciones más avanzadas de Nvidia y AMD.

A pesar de los avances logrados con el chip AI5, Musk aclaró que Tesla continuará utilizando los chips de Nvidia. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El diseño del AI5 ya habría sido completado y entregado a Samsung Electronics para su fabricación, según lo informado por Wccftech y confirmado por el propio Musk en abril. Este proceso supone que la versión definitiva del chip pasa ahora a la fase de producción en una fábrica de obleas, consolidando el trabajo de los ingenieros y abriendo la puerta a la industrialización de la nueva tecnología.

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Uno de los aspectos más destacados es que el rendimiento de un único sistema en chip (SoC) AI5 es comparable al de la arquitectura Hopper de Nvidia. Además, cuando se emplean dos SoC en conjunto, la potencia alcanza niveles equivalentes a los de la línea Blackwell de Nvidia, pero con una diferencia fundamental: el coste y el consumo energético son considerablemente menores.

Comparativa entre AI5 de Tesla y los chips de Nvidia y AMD

La arquitectura Hopper de Nvidia, a la que iguala el AI5 en rendimiento en su configuración básica, representa la generación anterior de GPU de la marca. Por otro lado, la línea Blackwell constituye la última propuesta de Nvidia en este segmento. Según Musk, la doble configuración del chip AI5 logra igualar a Blackwell en capacidades, lo que sitúa a Tesla en una posición de competencia directa frente a los líderes del mercado.

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Elon Musk prepara el futuro de Tesla con un chip AI5 que triplica la eficiencia de Nvidia en conducción e IA. REUTERS/Luisa Gonzalez

Elon Musk subrayó que el AI5 ofrece ventajas determinantes en dos frentes: el consumo energético y el coste operativo. Para aplicaciones de inferencia en inteligencia artificial, como la conducción autónoma o el funcionamiento de robots, el nuevo chip de Tesla se perfila como una opción preferente por su eficiencia.

El propio Musk afirmó que el rendimiento por vatio del AI5 podría ser entre dos y tres veces superior al de Nvidia, mientras que el coste del chip sería apenas el 10 % del de los productos equivalentes de la competencia.

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Integración de proyectos y enfoque estratégico en Tesla

El desarrollo del AI5 estuvo marcado por la integración de dos proyectos que originalmente avanzaban de manera independiente dentro de Tesla: la supercomputadora Dojo y el chip de inferencia AI5.

Nvidia es una empresa multinacional de tecnología estadounidense que diseña y vende unidades de procesamiento gráfico (GPU). REUTERS/Dado Ruvic

Ambos proyectos enfrentaban dificultades para concretar sus objetivos y posicionarse como alternativas reales frente a Nvidia. Musk reconoció que el estado inicial del chip AI5 era problemático y que el avance de Dojo, aunque razonable, aún no alcanzaba el nivel esperado.

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Ante este escenario, Musk optó por fusionar ambos desarrollos, permitiendo que los equipos de trabajo se enfocaran en el diseño y la optimización de un único producto: el AI5. Según sus declaraciones, la decisión se tomó para reforzar la capacidad de Tesla de competir en el ámbito de la computación de inferencia, un campo clave para el futuro de la empresa.

Chips Nvidia para entrenamiento y AI5 para inferencia

A pesar de los avances logrados con el chip AI5, el magnate aclaró que Tesla continuará utilizando los chips de Nvidia para las tareas de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. El motivo radica en que los productos de Nvidia siguen siendo la referencia en este tipo de operaciones, que requieren una enorme capacidad de procesamiento.

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Musk insistió en que el chip desarrollado por Tesla permitirá a la compañía mantener su liderazgo tecnológico en el sector. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Sin embargo, para las operaciones de inferencia, vitales en aplicaciones como la conducción autónoma y el robot humanoide Optimus, el AI5 se presenta como la solución ideal por su bajo consumo y coste reducido.

Musk insistió en que el chip desarrollado por Tesla permitirá a la compañía mantener su liderazgo tecnológico en el sector, gracias a un rendimiento por vatio notablemente superior y a una eficiencia que multiplica por tres la de las soluciones actuales de Nvidia.

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Proyecto Stargate: fabricación propia y control total del hardware

Elon Musk también anunció la puesta en marcha del proyecto Stargate, una iniciativa destinada a fabricar chips para sus propias empresas. Este paso supone una estrategia de integración vertical que permitirá a Tesla y otras compañías del ecosistema Musk contar con un suministro estable y optimizado de hardware, sin depender exclusivamente de proveedores externos.

El desarrollo del chip AI5 representa una apuesta estratégica de Tesla en el competitivo mercado de la inteligencia artificial aplicada a la automoción y la robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño final del chip AI5, que habría sido entregado a Samsung para su producción, marca el inicio de una nueva etapa en la que Tesla busca posicionarse como un actor principal no solo en el software y los servicios de inteligencia artificial, sino también en la fabricación de los componentes que la sustentan.

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Musk expresó que todo el futuro de Tesla depende del éxito del AI5, ya que será el núcleo de la nueva generación de vehículos autónomos y la base tecnológica para el robot Optimus, dos de los proyectos más ambiciosos de la empresa en la actualidad.