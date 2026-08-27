Honduras

Honduras: Teófimo López el guante de oro que aprendió a levantarse dentro y fuera del ring

La infancia entre mudanzas, carencias y tensiones domésticas empujó al púgil nacido en Brooklyn a convertir el gimnasio en una salida vital, hasta coronarse en tres categorías mundiales tras años de exigencia extrema

Teófimo López vs. Lomachenko
Teófimo López creció entre la pobreza, las mudanzas y la inestabilidad familiar antes de construir su carrera en el boxeo. (Twitter: @trboxeo)
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Una infancia atravesada por la pobreza y la inestabilidad familiar forjaron el carácter de Teófimo López, quien transformó la disciplina y la presión de su entorno en una carrera deportiva que lo llevó a conquistar tres divisiones mundiales. Según informó Diario AS, el boxeador nacido en Brooklyn, Nueva York, el 30 de julio de 1997, creció en un ambiente de mudanzas constantes e incertidumbre económica, factores que moldearon desde temprano su personalidad competitiva.

La familia de Teófimo López buscó oportunidades en diferentes ciudades, instalándose en zonas vulnerables de Florida como Davie y Lehigh Acres. La presión dentro del hogar se intensificó por los problemas de adicción de su padre, Teófimo López Sr., quien, a pesar de no contar con experiencia previa en el boxeo de élite, se propuso entrenar a su hijo con un objetivo claro: sacarlo de la pobreza a través del deporte. El boxeo se convirtió en la vía de escape y disciplina para el joven López, quien comenzó a entrenar a los 6 años en el Davie Boxing Club de Florida.

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La etapa amateur de López estuvo marcada por el éxito temprano. En 2015, Teófimo López ganó los Guantes de Oro Nacionales en el peso ligero y el torneo de clasificación olímpica de Estados Unidos. A pesar de estos logros, el sistema de puntuación de USA Boxing otorgó la plaza olímpica a Carlos Balderas, lo que generó un fuerte resentimiento en López hacia las instituciones deportivas estadounidenses.

El vínculo familiar con Honduras, país de origen de sus padres, permitió a López buscar una alternativa olímpica. Clasificó y representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde obtuvo visibilidad internacional, pese a caer en su primer combate ante el francés Sofiane Oumiha. Esta experiencia resultó clave para que la promotora Top Rank se fijara en él como promesa profesional.

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Teófimo López fue campeón mundial en peso ligero, superligero y wélter, y llegó a agosto de 2026 con un récord profesional de 23 victorias y 2 derrotas.

El salto al profesionalismo trajo consigo una rápida escalada. En diciembre de 2019, Teófimo López derrotó en dos asaltos a Richard Commey y se consagró campeón mundial ligero de la FIB. La consagración llegó en octubre de 2020, cuando unificó los títulos de la FIB, AMB y OMB tras vencer a Vasyl Lomachenko, quien era considerado el mejor libra por libra del momento. ESPN describió ese combate como una exhibición de estrategia y determinación por parte de López, quien a los 23 años fue nombrado Boxeador del Año.

La carrera de Teófimo López también estuvo atravesada por la inestabilidad emocional y deportiva. En noviembre de 2021 perdió sus títulos unificados ante George Kambosos Jr. en una sorprendente derrota por decisión dividida, después de una pelea en la que visitó la lona. Tras ese tropiezo, decidió ascender de categoría y, en junio de 2023, se impuso ante el británico Josh Taylor, arrebatándole el cinturón mundial superligero de la OMB. Según reportó The Guardian, más tarde defendió ese título ante Arnold Barboza Jr. en 2025, aunque en enero de 2026 cedió la corona ante Shakur Stevenson por decisión unánime.

Teófimo López (derecha) lanza un golpe contra el escocés Josh Taylor en su contienda por el cetro de los welter junior, el sábado 10 de junio de 2023, en Nueva York (AP Foto/Frank Franklin II)
Teófimo López (derecha) lanza un golpe contra el escocés Josh Taylor en su contienda por el cetro de los welter junior, el sábado 10 de junio de 2023, en Nueva York (AP Foto/Frank Franklin II)

Lejos de rendirse, Teófimo López apostó por un nuevo desafío en el peso wélter. El 22 de agosto de 2026, venció por decisión mayoritaria a Rolando Romero en Las Vegas y se consagró campeón mundial wélter de la AMB, logrando así títulos en tres categorías distintas. Hasta la fecha, su récord profesional contabiliza 23 victorias, 13 de ellas por nocaut, y 2 derrotas.

El recorrido de Teófimo López muestra una historia de vida marcada por la adversidad, la presión familiar y la búsqueda constante de superación. Su palmarés incluye títulos mundiales en peso ligero (FIB, AMB y OMB), superligero (OMB) y wélter (AMB, desde agosto de 2026).

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