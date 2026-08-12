Si ves un punto verde en la pantalla del celular, la cámara y micrófono te están espiando

Un teléfono inteligente enciende un punto verde en su pantalla superior que indica el uso activo de su cámara o micrófono como parte de sus funciones de privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pequeño punto verde que aparece en la parte superior de la pantalla de los teléfonos inteligentes modernos se ha convertido en una de las señales de privacidad más relevantes para los usuarios de Android y iPhone.

Más que un simple detalle gráfico, este indicador representa una alerta en tiempo real sobre el uso de la cámara o el micrófono, incluso cuando no se ha activado ninguna aplicación de forma consciente. En un panorama donde el espionaje digital y las aplicaciones invasivas preocupan cada vez más, saber interpretar esta señal resulta indispensable para resguardar la privacidad personal.

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Punto verde encendido sin razón, cuándo preocuparse y por qué puede indicar permisos mal usados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa el punto verde y cuándo debe preocuparte

El sistema operativo activa el punto verde cada vez que la cámara o el micrófono están en funcionamiento. Esto es normal cuando se toman fotos, se graba una nota de voz, se utiliza una app de videollamadas o se realizan tareas que requieren estos sensores. El problema aparece si el punto verde se enciende fuera de estos contextos, ya que puede indicar que una aplicación accede a los sensores sin que el usuario lo haya autorizado conscientemente.

Este tipo de comportamiento puede responder a una app mal configurada, a un permiso otorgado por error, o incluso a la presencia de software espía. Si el indicador aparece al leer un correo, navegar en los ajustes o simplemente estando en la pantalla de inicio, es recomendable investigar su causa.

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Cómo saber qué aplicación activa el punto verde

Tanto en Android como en iOS, es posible identificar de forma sencilla qué aplicación está utilizando la cámara o el micrófono. Cuando el punto verde está visible, basta con deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones o el centro de control.

Si aparece al leer correos, revisar ajustes o estar en la pantalla de inicio, conviene investigar qué lo activó, ya que puede ser una app mal configurada, un permiso otorgado por error o incluso software invasivo operando en segundo plano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí se muestra el icono del sensor activo acompañado por el nombre de la app responsable. Este dato permite decidir si el acceso es legítimo o si se requiere ajustar los permisos.

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En caso de detectar una aplicación desconocida o que no debería tener acceso, es recomendable actuar de inmediato. El control de permisos es la herramienta clave para frenar accesos no autorizados.

Cómo desactivar el acceso a la cámara o el micrófono desde los ajustes

Ambos sistemas operativos ofrecen paneles de privacidad que permiten revisar y modificar los permisos concedidos a cada aplicación:

En Android, accede a Ajustes > Privacidad > Administrador de permisos; en iOS, entra en Ajustes > Privacidad y seguridad > Cámara o Micrófono. Allí se puede seleccionar la app en cuestión y elegir la opción “No permitir” para bloquear el acceso a los sensores. Revisar estos permisos de forma periódica ayuda a prevenir incidentes y refuerza la protección de la información personal.

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Al deslizar desde la parte superior, el sistema muestra el sensor en uso y el nombre de la aplicación responsable, un atajo que permite decidir si el acceso es legítimo, y actuar rápido si se trata de una herramienta que no debería grabar - REUTERS/Violeta Santos Moura

La popularidad de este indicador creció junto al aumento de casos de espionaje digital y de aplicaciones que abusan de los permisos otorgados. El punto verde brinda una señal visible y sencilla que permite a cualquier usuario detectar rápidamente actividades sospechosas en su dispositivo. Mantener la vigilancia sobre los permisos y revisar las apps instaladas es vital para evitar accesos indebidos y proteger la privacidad en el día a día.

El desarrollo de herramientas visuales como este indicador facilita la respuesta y la prevención, incluso para quienes no tienen conocimientos avanzados sobre ciberseguridad.

La función fue incorporada oficialmente en Android 12 y en versiones recientes de iOS como parte de una estrategia global para reforzar el control y la transparencia sobre los datos personales.

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El desarrollo de herramientas visuales como este indicador facilita una respuesta temprana, incluso para quienes no tienen conocimientos avanzados sobre ciberseguridad. El punto verde es una muestra de cómo la tecnología puede empoderar a los usuarios para mantener el control sobre su información personal y su seguridad digital.