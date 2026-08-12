El oficialismo dictaminó la reforma del BCRA para prohibir la emisión: el peronismo se retiró del plenario

Plenario de comisiones - Reforma de la carta orgánica del BCRA

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El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa, que contó con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal (Misiones) y Producción y Trabajo (San Juan) quedó lista para debatirse en el recinto el 26 de agosto junto con Inocencia Fiscal II.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

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La reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó cuatro nuevos objetivos como promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Entre las reformas también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados.

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Este fue uno de los puntos cuestionados por la oposición ya que señalaron que el Gobierno no tuvo que alcanzar esa mayoría para nombrar al actual titular Santiago Bausili. En ese sentido, denunciaron que se trata de una maniobra para blindar a los funcionarios libertarios incluso en el caso de que La Libertad Avanza pierda las próximas elecciones.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Finalmente, también dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

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El economista Miguel Boggiano

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas comenzó con polémica a raíz de la decisión del oficialismo de convocar a economistas como Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira y Aldo Abram para que expongan en defensa del proyecto oficial.

“Parecen panelista del canal de streaming Carajo. Falta el Gordo Dan que venga a explicar esto. No es serio esto. ¿En calidad de qué están acá hablando sobre el proyecto? Son cuatro amigos del gobierno que no tienen ninguna función pública”, planteó el diputado Itai Hagman.

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Pero a esto se sumó la exposición del economista Miguel Boggiano, que atacó a referentes políticos de los bloques aliados. “La inflación que se ha acumulado desde 1935 refleja como distintos gobiernos demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas utilizaron el BCRA para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir por completo el valor de su moneda nacional”, dijo el economista.

Estas palabras generaron enojo en las bancadas del MID, la UCR y del PRO, los primeros incluso anunciaron que no firmarían el dictamen si no había una disculpa del oficialismo.

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“No compartimos la primera parte de la exposición cuando se hizo cargo de cuestiones políticas. Les pedimos disculpas a la UCR, el MID y el PRO si se sintieron tocados por alguna posición política”, dijo la libertaria Silvana Giudici, en un intento de poner a salvo la aprobación del dictamen. Pero la polémica luego continuó entre Fernando de Andreis (PRO) y Bertie Benegas Lynch (LLA), quienes se volvieron a cruzar por un supuesto pedido de disculpas que el primero agradeció pero el libertario luego negó.

Finalmente el peronismo terminó retirándose de la reunión, lejos de poder imponer un dictamen de rechazo y enojado con los invitados del oficialismo.

Al final de la reunión, el diputado del MID Eduardo Falcone, anunció que no firmaría el dictamen del oficialismo porque consideró que las disculpas del Giudici y Bengas Lynch fueron insuficientes y “demasiado vagas”.

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Por eso el jefe del bloque libertario Gabriel Bornoroni, volvió a pronunciarse en nombre del oficialismo: “No estamos de acuerdo, les pedimos disculpas a los bloques PRO, UCR y MID, porque no compartimos las opiniones vertidas”.