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Tamara Báez mostró la evolución de su embarazo y lo comparó con la espera de Jamaica: “Me emociona mucho”

La influencer compartió imágenes, recuerdos y reflexiones en sus redes, donde repasó los cambios físicos y emocionales de ambas etapas

Tamara Baez Jamaica portada
A través de fotos y anécdotas, la influencer comparó ambos embarazos y contó cómo vive esta nueva etapa junto a su familia (Instagram)
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En pleno auge de emociones, Tamara Báez decidió abrir las puertas de su intimidad y compartir con sus seguidores el avance de su segundo embarazo. A casi un mes de dar la noticia junto a su pareja, Thiago Martínez, la influencer eligió mostrar cómo cambia su cuerpo y su rutina en esta etapa especial. Fiel a su estilo, también revivió recuerdos al comparar la experiencia actual con la de su primer embarazo, cuando esperaba a Jamaica, su hija mayor junto a L-Gante.

A través de sus historias de Instagram, Tamara fue hilando un recorrido visual y sentimental. Recostada en la cama, luciendo ropa interior clara y un pantalón oscuro con estampado, decidió mostrar su pancita de embarazado, que crece de manera progresiva a la par que su bebé. Para agregarle emoción a la escena, la influencer le sumó un emoji de corazón rojo, dejando en claro el cariño por su futuro hijo.

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Para comparar con la experiencia previa, Tamara compartió un recuerdo de su embarazo anterior, fruto de su vínculo con el referente de cumbia 420. En aquella foto, de perfil, con ropa interior oscura, la joven exhibió su vientre en una etapa avanzada de gestación. “La panza que tuve con Jami”, señaló en alusión al tamaño de la pequeña a poco tiempode llegar la fecha de parto. Así, la comparación entre ambos momentos aparece en primer plano, con una mezcla de nostalgia y ternura.

Tamara mostró cómo avanza su embarazo y lo comparó con su primera experiencia con Jamaica
Tamara mostró cómo avanza su embarazo y lo comparó con su primera experiencia con Jamaica

En otra historia, la expareja de L-Gante eligió mostrar el abdomen cubierto por una camiseta blanca y un pantalón negro. “El ombligo salió para afuera de eso me había olvidado esta fue la última foto. Unas horas después nació”, recordó la joven respecto a cómo los cambios físicos se hicieron presentes ante la inminente llegada de la pequeña al mundo, lo cual registró ante la cámara.

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El álbum de recuerdos continuó con otras imágenes del nacimiento de su hija. En una de sus historias, Tamara eligió subir una foto de Jamaica recién nacida sobre sus brazos, en el quirófano, rodeada de sábanas hospitalarias celestes. “Me emociona mucho volver a pasar por este momento tan único”, aseguró, emocionada. En la siguiente foto, la bebé aparece dormida, con un moño rosa y vestida de blanco con detalles florales, acompañada por el mensaje: “Perfecta mi bebé”.

"Me emociona mucho volver a pasar por este momento único", aseguró la influencer
"Me emociona mucho volver a pasar por este momento único", aseguró la influencer

Otra de las historias, Báez, decidió mostrarse luego de dos días después del parto, frente a un espejo de baño, usando ropa interior rosa y top animal print. El fondo revela un radiador blanco y paredes beige, y el texto “Buen día” junto a “a los dos días después de parir ” refuerza la sinceridad con la que muestra el proceso postparto.

Una vez más, la influencer regreso al presente para referirse a cómo transita esta gestación. Para mostrar en detalle su pancita, decidió sacar una foto de costado y compartir sus pensamientos con sus seguidores: “Está rara mi panza pero también tiene que ver la cirugía arriba está más hinchada que abajo”, comentó sobre la intervención estética a la que se sometió de levantamiento de glúteos brasileño (BBL) en octubre pasado. Y, a modo de advertencia ante su experiencia personal, sumó: “(no se tatúen a los 16 años)”.

La influencer volvió a mostrar en detalle cómo avanza la gestación de su bebé con su pareja, Thiago Martínez (Instagram)
La influencer volvió a mostrar en detalle cómo avanza la gestación de su bebé con su pareja, Thiago Martínez (Instagram)

Con este recorrido visual y sentimental, Tamara mostró cómo transita una nueva etapa de maternidad, sumando recuerdos y anécdotas de su experiencia anterior. Entre imágenes cotidianas, textos personales y la naturalidad con la que se muestra en redes, la influencer volvió a conectar con su público y dejó en claro que cada embarazo se vive de forma única, pero siempre con la emoción de compartirlo en familia. Las historias de Tamara no solo reflejaron su presente, sino también el vínculo con Jamaica y la expectativa por la llegada del nuevo integrante.

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