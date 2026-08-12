“¡Bienvenido!“: Xavi Hernández fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Países Bajos

Xavi Hernández dirigirá por primera vez a una selección (REUTERS/Jeenah Moon)

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Xavi Hernández firmó este miércoles su contrato como nuevo seleccionador de Países Bajos y dio inicio a su primera experiencia al frente de una selección nacional tras su etapa en el banco del Barcelona. El técnico catalán de 46 años sucede a Ronald Koeman y rubricó un acuerdo con la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) que lo vincula al equipo hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030.

La propia KNVB confirmó el nombramiento con un comunicado oficial: “¡Bienvenido! Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”.

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El periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano fue el primero en adelantar el acuerdo como un hecho cerrado. Según su reporte, las partes sellaron los documentos este mismo miércoles tras una negociación que se aceleró en las últimas horas.

El nombramiento tiene un peso histórico para el fútbol neerlandés: Xavi será el primer seleccionador extranjero de la Oranje desde Ernst Happel en 1974, el austriaco que condujo a los Países Bajos hasta la final del Mundial de 1978, hace 53 años. Desde entonces, el cargo siempre estuvo en manos de técnicos locales.

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El anuncio de la federación neerlandesa sobre la llegada de Xavi Hernández como DT (@OnsOranje)

La llegada del español a La Haya tiene además una coincidencia llamativa con su trayectoria: en la temporada 2021/22, Xavi asumió el mando del Barcelona precisamente para reemplazar a Koeman en el banquillo azulgrana. Ahora, la historia se repite en otro contexto.

De Telegraaf informó que la KNVB tiene en mente a Patrick Kluivert como asistente del nuevo seleccionador. El ex delantero neerlandés, máximo goleador histórico de la Oranje, compartió vestuario con Xavi durante los años en que ambos coincidieron en el Barcelona, lo que facilitaría la comunicación dentro del cuerpo técnico.

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Xavi no dirigía a ningún equipo desde su salida del Barcelona en 2024. El técnico había manifestado en los últimos meses su apertura a asumir un proyecto de selección, y la propuesta neerlandesa terminó por convencerlo. La KNVB comunicará en los próximos días los detalles de su presentación oficial.

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