DiDi e inDrive anuncian cambios en su aplicación por terrremoto en Colombia: servicios gratis y cero comisiones

Los vecinos rebuscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al noroeste del país, las plataformas de transporte y servicios DiDi e inDrive anunciaron medidas.

DiDi indicó que no cobrará costo de envío ni tasa de servicio en los pedidos de comida y shop realizados a través de la aplicación en Cali, una de las ciudades más afectadas.

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Por su parte, inDrive suspendió temporalmente el pago por servicio para los conductores de Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó, con el objetivo de facilitar la movilidad durante la contingencia.

DiDi Food Colombia anuncia la exención de costo de envío y tasa de servicio en pedidos de comida y shop en Cali tras terremoto. (WhatsApp - DiDi)

El pago por servicio es un porcentaje de la tarifa de cada solicitud que los conductores certificados abonan a inDrive.

Ambas plataformas señalaron que estas acciones buscan mantener la operación en condiciones seguras y facilitar alternativas de transporte y envío durante el desarrollo de la emergencia.

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A continuación, el detalle de las medidas anunciadas.

Qué medidas tomó DiDi tras el terremoto en Colombia

En concreto, DiDi comunicó estas medidas:

No van a cobrar costo de envío en pedidos.

Todas las solicitudes de comida y shop realizadas a través de la aplicación en Cali no tendrán costo de envío, ni tasa de servicio. Esto quiere decir que, si pides un medicamento en una farmacia, solo pagarás por el producto.

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Cobertura solo donde es seguro.

Los socios repartidores únicamente circularán por zonas habilitadas. Señalan que si un pedido demora más de lo normal, es porque estan priorizando la seguridad del repartidor.

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado cuenta pesos colombianos en una tienda de Bogotá, Colombia, el 28 de diciembre 2018. REUTERS/Luisa González

Qué medidas implementó inDrive luego del terremoto en Colombia

La plataforma inDrive señaló que, como parte de su respuesta, la compañía suspenderá temporalmente el pago por servicio de los conductores que operan en Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó, con el propósito de contribuir a la disponibilidad del servicio y facilitar alternativas de movilidad durante la contingencia.

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De manera paralela, los equipos de inDrive realizarán un monitoreo permanente de la operación y de la evolución de la situación en las ciudades afectadas, para evaluar y aplicar los ajustes operativos que sean necesarios.

(foto: inDrive)

Asimismo, la compañía mantendrá activos sus canales de comunicación las 24 horas, los siete días de la semana, para compartir información y actualizaciones relacionadas con el servicio.

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Además, la app pide a pasajeros y conductores que eviten trayectos innecesarios y que tomen este servicio solo cuando sea estrictamente necesario.

Cómo activar alertas de sismos en Android

Para activar alertas de sismos en Android, dirígete al apartado ‘Configuración‘ o ‘Ajustes‘ del teléfono. Luego, busca la sección ‘Seguridad y emergencia‘, toca ‘Alertas de sismos‘ y enciende el interruptor para activar la función.

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“Aunque la ruta de activación puede variar entre distintos fabricantes de teléfonos, siempre puedes preguntarle a Gemini compartiendo el modelo de tu teléfono cómo referencia”; aconseja Google.

Una infografía detalla los tres pasos para activar el Sistema de Alertas de Sismos en teléfonos Android, desde la configuración hasta la habilitación final. (X: GoogleColombia)

Ten presente, además, que las alertas se dividen en dos tipos:

Alerta de atención.

Está diseñada para avisarte sobre temblores leves y brindarte más información cuando presiones la notificación.

Solo se envía a los usuarios que experimentarán temblores de MMI 3 y 4 durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior. Respeta la configuración de volumen, No interrumpir y notificaciones del dispositivo.

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Alerta de acción.

Está diseñada para captar tu atención antes de que experimentes un temblor de moderado a fuerte, para que puedas tomar medidas para protegerte.

Miniature figurines and Gemini logo are seen in this illustration taken July 20, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Solo se envía a los usuarios que experimentarán un temblor de MMI 5 o superior durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.

Ignorará la configuración de No molestar, encenderá tu pantalla y reproducirá un sonido fuerte.

Si presionas cualquiera de las alertas, se mostrará información de seguridad sobre sismos, con pasos sencillos que puedes seguir para mantenerte a salvo después de un terremoto.

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