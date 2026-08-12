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El Gobierno de Guatemala entrega el Galardón Nacional de la Juventud a ocho jóvenes

La premiación se realizó en la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, en una jornada que también divulgó un informe para orientar decisiones estatales en educación, salud, empleo, participación y prevención

Cuatro personas en un escenario. Un hombre entrega un trofeo a un joven. Una mujer sostiene un certificado. Una pantalla de fondo dice 'Galardón Nacional de la Juventud'
Un joven recibe el trofeo del Galardón Nacional de la Juventud del presidente Bernardo Arévalo, durante una ceremonia oficial de reconocimiento público. (Diario de Centroamerica)
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El Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala fue sede este 12 de agosto de la primera edición del Galardón Nacional de la Juventud, una distinción oficial con la que el Estado buscó visibilizar el impacto social de jóvenes de distintos territorios del país y reforzar una agenda pública centrada en una población que ya define el presente nacional.

La ceremonia se realizó en el marco del Día Nacional de la Juventud y reunió a autoridades estatales, organismos internacionales y cientos de asistentes.

El acto tuvo como resultado central la premiación de ocho trayectorias seleccionadas entre 135 jóvenes nominados, tras una evaluación a cargo de un panel de expertos. Los reconocimientos abarcaron educación, trabajo, salud, participación ciudadana, arte, prevención de la violencia y ciencia y tecnología.

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Durante la actividad se presentó el informe Juventudes en Guatemala, elaborado por Conjuve y UNFPA, quienes expusieron dos de los datos más duros sobre la situación juvenil: nueve de cada diez jóvenes no tienen acceso a servicios públicos o privados de salud y seis de cada diez están afectados por la informalidad laboral. Esas cifras dieron marco a una ceremonia que combinó reconocimiento simbólico con mensajes sobre políticas públicas.

Fila de seis personas sentadas en sillas de madera con cojines. Hombres con traje, mujeres con vestidos o blusas formales. Fondo borroso con más gente
El Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala albergó el 12 de agosto la primera edición del Galardón Nacional de la Juventud.(Diario de Centroamerica)

Ocho historias fueron distinguidas entre 135 nominaciones

Los galardonados fueron Valeria Aldana y Adrián García en educación, José Jiménez en trabajo y emprendimiento, Mario Itzep en salud, Heidi Cojo en participación ciudadana, Josué de León en arte, cultura y deporte, Heidi Caal en prevención de la violencia y Jabel Gómez en ciencia y tecnología. Según la semblanza presentada durante la transmisión, sus proyectos van desde la promoción de la educación STEM hasta la sensibilización sobre salud sexual en zonas rurales.

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La selección reunió perfiles de ciudades y comunidades rurales, con trayectorias que, de acuerdo con la organización, reflejan la diversidad cultural del país y el papel de las juventudes en el desarrollo social. El reconocimiento fue presentado como un mecanismo para dar visibilidad a esfuerzos comunitarios que suelen transcurrir fuera de los circuitos de mayor exposición pública.

La directora general del Consejo Nacional de la Juventud, Guadalupe Ixel Wer, situó el sentido político del premio al inicio de la ceremonia. “Cuando decimos que uno de cada tres guatemaltecos es joven, hablamos de millones de historias. Hablamos de la joven que estudia por las noches porque durante el día trabaja. Del joven que busca ejercer liderazgo y del que espera su primera oportunidad”, dijo.

Wer sostuvo que la distinción no debía leerse solo como un premio, sino como una invitación a convertir a las juventudes en aliados estratégicos en la implementación de políticas públicas. También remarcó la desigual distribución de oportunidades en el país: “El talento de Guatemala está en todas partes, aunque las oportunidades todavía no estén distribuidas de la misma manera. A los ocho galardonados quiero decirles: esto comenzó mucho antes de esta ceremonia, el día en que decidieron involucrarse aunque nadie se los pidiera”.

Arévalo vinculó el premio con educación, becas y mayoría demográfica

El presidente Bernardo Arévalo, que presidió la entrega, felicitó a los homenajeados y vinculó el reconocimiento con el peso demográfico de la juventud guatemalteca. “Guatemala es de las y los jóvenes porque ustedes son la mayoría, porque ustedes están definiendo nuestro presente. No en el futuro, hoy. Y eso nos va a permitir construir ese mejor mañana que todos anhelamos”, afirmó.

Arévalo recordó que más del 60% de la población del país tiene menos de 30 años y que una cuarta parte se ubica entre los 15 y los 29. Sobre esa base, anunció avances en materia educativa y social: “Más de 500 nuevos institutos de educación media han sido abiertos este año, con 25.000 jóvenes inscritos, y estamos por alcanzar las 1.000 becas universitarias entregadas”.

El mandatario agregó que el gobierno escucha a la juventud y que los resultados de consultas nacionales ya son utilizados como insumo para fortalecer el sistema educativo. En el tramo final de su intervención, insistió en que la transformación no debe pensarse como un proceso lejano: “El futuro no se escribe en un día lejano. Se escribe hoy, en el trabajo diario, muchas veces invisible, de gente joven que decidió no esperar permiso para transformar su comunidad”.

La jornada cerró con un mensaje de Ixel Wer orientado a evitar que la premiación se convierta en una meta en sí misma. “El liderazgo verdadero no consiste solamente en llegar primero. Consiste en volver la mirada y ayudar a otras personas que también puedan avanzar”, dijo la funcionaria.

Al cierre del evento, la directora de Conjuve añadió que escuchar a las juventudes y destinar recursos a su desarrollo forma parte de una obligación estatal y no de una concesión. “Cuando el Estado escucha a sus juventudes no les concede un favor, reconoce un derecho. Cuando invierte en ellas, no solo prepara el futuro, fortalece el presente”.

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