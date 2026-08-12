Guatemala: Un picop con 17 personas cae a un barranco de 70 metros en San Miguel Ixtahuacán

Personal de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales asiste en una zona de bosque denso y terreno irregular tras un incidente. (Bomberos Municipales Departamentales)

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Un picop con 17 personas a bordo, en su mayoría menores de edad, cayó este miércoles 12 de agosto a un barranco de 70 metros en el caserío La Vega, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, cuando se dirigía a un encuentro deportivo.

El accidente dejó un menor fallecido en el lugar y varios heridos que fueron atendidos primero en centros asistenciales de la localidad y luego trasladados al Hospital Nacional de San Marcos.

Los ocupantes del vehículo viajaban hacia una actividad deportiva cuando ocurrió el percance. Las causas por las que el conductor perdió el control todavía no han sido establecidas y la identidad de quien iba al volante tampoco fue precisada en la información disponible.

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Entre los datos reportados sobre las víctimas, una de las versiones incluidas en el texto fuente señala que la persona fallecida fue una adolescente de 14 años. Otras referencias coinciden en que se trató de un menor de edad que murió en el sitio del accidente, mientras el resto de afectados presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

Personal de los Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala y civiles asisten en el sitio de un accidente vehicular en una zona boscosa. (Bomberos Municipales Departamentales)

Los heridos fueron estabilizados en San Miguel Ixtahuacán y luego remitidos a San Marcos

A la emergencia acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de San Miguel Ixtahuacán, Tejutla, Concepción Tutuapa y Sipacapa. Los socorristas, con apoyo de vecinos del sector, rescataron a las víctimas que habían quedado en el barranco tras la caída del vehículo.

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Después del rescate, varios heridos recibieron atención prehospitalaria en el lugar. Luego fueron trasladados al Centro de Atención Integral Materno Infantil de la localidad, también referido en otra versión como Centro de Atención Permanente, donde fueron estabilizados antes de ser remitidos a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.

La magnitud del accidente quedó marcada por la cantidad de pasajeros que viajaban en el picop. Una de las versiones del reporte indicó que el vehículo transportaba más de 17 personas, aunque la cifra que se repite de forma consistente en el conjunto del material es la de 17 heridos o 17 ocupantes, la mayoría menores de edad.

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El siniestro ocurrió en el caserío La Vega, una comunidad del municipio de San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos. Desde allí se coordinó la atención inicial de la emergencia y el posterior traslado de los pacientes con lesiones de mayor gravedad hacia la cabecera departamental.

El accidente ocurrió cuando el grupo se dirigía a una actividad deportiva

La información disponible coincide en que los pasajeros se trasladaban para participar en un encuentro o excursión deportiva. No se detalló qué disciplina practicarían ni si los menores pertenecían a un centro educativo o a otra organización.

Ese dato resulta central para entender quiénes viajaban en el vehículo: se trataba de un grupo compuesto en su mayoría por menores de edad movilizados hacia una actividad recreativa o competitiva. El hecho de que el transporte fuera un picop y llevara a tantas personas explica también el alcance de la emergencia atendida por varias estaciones de socorro.

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En el lugar quedó el cuerpo del menor fallecido, por lo que los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes. A partir de ese momento, las diligencias e investigaciones sobre el hecho quedaron bajo responsabilidad de las instancias competentes.

Las autoridades deberán establecer qué provocó que el vehículo se precipitara al barranco y confirmar de manera oficial la identidad de la víctima mortal y del conductor. Hasta ahora, los reportes solo permiten establecer con certeza que el grupo viajaba en un picop, que el automotor cayó a una hondonada de 70 metros, que había 17 personas a bordo y que al menos un menor murió mientras varios más fueron trasladados para recibir atención médica en San Marcos.

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